Депутаты Госдумы единогласно приняли во втором и третьем чтениях поправки в 273-ФЗ «Об образовании», предусматривающие введение единых федеральных образовательных программ во всех школах, включая частные. С одной стороны, это важный шаг к обеспечению единого образовательного пространства, о котором годами говорили патриоты и консерваторы, с другой – к документу есть вопросы в части гарантий стандартов преподавания целого ряда предметов, а также к экстренным срокам реализации поправок – уже к 1 января 2023 г. Как это все будет работать на практике – скоро узнаем, пока же у педагогов есть логичные вопросы относительно экспертизы и практического применения этих самых единых образовательных программ, которыми будут заниматься цифрочиновники Минпросвета во главе с Сергеем Кравцовым.

«Закон о введении единых федеральных образовательных программ принят единогласно, уже со следующего учебного года все школы, включая частные, должны будут перейти на них», - сообщил один из его инициаторов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

И тут вроде действительно впору порадоваться, потому что инициатива по созданию единого образовательного пространства в стране является частью поручений Президента, для многих сторонников суверенной российской образовательной системы она долгожданная.

Как отметил в своем комментарии к законопроекту Толстой, он позволит исключить разницу в существующих программах, из-за которой у детей зачастую возникают проблемы при переводе из одной школы в другую. Будет создан единый календарный план в рамках общей для всей страны образовательной программы.

«Кроме того, задания для ОГЭ и ЕГЭ должны будут базироваться на этих программах: что дети проходили, то и сдают на экзамене. Это минимизирует необходимость привлечения репетиторов», - отмечает вице-спикер ГД.

И наконец, предлагается изменить порядок разработки учебников: отвечать за это должен Минпросвет, а само содержание должно соответствовать не только ФГОС, но и ФООП.

«Мы хотим исключить ситуацию, когда в школьных учебниках появляются ссылки на порносайты, блокада Ленинграда преподносится как оборона, а всей истории Великой Отечественной войны уделяется 4 страницы», - подчеркивает Толстой, добавляя, что эта межфракционная инициатива была поддержана всеми политическими силами.

Звучит все крайне позитивно, приведем теперь ключевые выдержки из документа (https://sozd.duma.gov.ru/bill/192680-8), который уже ушел на утверждение в Совет Федерации.

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Все школы в регионах при разработке своих образовательных программ теперь должны будут предусматривать «непосредственное применение при реализации обязательной части образовательной программы федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

Федеральные основные общеобразовательные программы утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, не позднее 1 января 2023 года.

Основные общеобразовательные программы подлежат приведению в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами не позднее 1 сентября 2023 года».

То есть уже через три месяца соответствующие единые ФООП для всей страны должны быть написаны и утверждены. Но удивляет тот факт, что речь в законопроекте идет только о программах для следующих предметов: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» (для началки) и «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» для основной и старшей школы.

И тут сразу возникает еще один вопрос: кто же будет разработчиком этих программ, как будет осуществляться их экспертиза и пилотная апробация? Точнее, как весь этот процесс будет налажен Минпросветом? У нас перед глазами есть весьма печальный пример того, как карманный экспертный совет при цифровизаторах утвердил две сотни цифровых «учебников» -- скандал был вскрыт лично главным редактором РИА Катюша и председателем экспертного совета ОУЗС Андреем Цыгановым, которого включили в научно-методический совет Минпросвета.

Кроме того, в законопроекте говорится, что утверждать учебники, а также учебные пособия, в рамках ФГОС и ФООП, будет тот же Минпросвет по собственным критериям. То есть весь т.н. «цифровой образовательный контент», правовые основания для использования которого уже давно имеются (с декабря 2021 г.) легко может быть внедрен под соусом единого образовательного пространства. А из выступления главы депобра Вологодской области в конце августа мы хорошо усвоили, что под единым обр. пространством цифровизаторы подразумевают обязательное включение всех школ России в цифровую платформу ФГИС «Моя школа» и регистрацию всех школьников в ЕСИА. То есть здесь много почвы для манипуляций оцифровщиков.

«В объявляемые сроки (до 1 января 2023 года) провести нормальную работу по подготовке качественных, обновленных программ не представляется возможным, и уж тем более невозможно говорить про апробацию и педагогический аудит этих программ.

Не получается ли так, что под благовидным предлогом, во "исполнение воли трудящихся", заинтересованные лица руками депутатов запустили процесс цементирования имеющихся подходов в обучении? Интересно также почему нет в ФООПах началки математики, химии, биологии? Почему не упоминается ни один из предметов естественно-научного цикла в средней и старшей школе? Куда делась информатика и алгебра с геометрией? Все эти предметы предлагается оставить как было, то есть "кто в лес, кто по дрова"? Почему такое решение принято, с чем это связано?», - задает логичные, на наш взгляд, вопросы по этому законопроекту педагог и общественник Михаил Богданов.

Есть ключевой педагогический принцип: в школе массово можно начинать применять программы только в случае их отработки на экспериментальных группах детей, после обучения учителей работе с этими программами. В любом случае, доверия цифроконторе Кравцова у консерваторов и родительской общественности давно нет, так что несмотря на очевидный позитив данного законопроекта подождем с излучением абсолютного оптимизма.

РИА Катюша