«Не будь жадиной!» Почему нельзя заставлять ребенка делиться игрушками?

В советском союзе главной идеей построения общества был принцип коллективизма. Всех учили делиться и снимать с себя последнюю рубаху. В 21-м веке всё встало с ног на голову, и идеи индивидуализма вышли на первый план. Среди родителей и взглядов на воспитание произошел раскол, и выделились две яркие тенденции: одни родители много читают, узнают, проходят личную терапию и разбираются с личными границами, другие продолжают следовать доктринам прошлого и ратовать за всё общее. АиФ.ru обратился к гештальт-терапевту Екатерине Калинчук, чтобы узнать, какое из направлений поможет воспитать в ребенке доброту, отзывчивость, щедрость и уважительное отношение к другому человеку.

Часто у родителей есть желание научить ребенка быть щедрым и добрым, то есть эмпатичным, умеющим видеть потребности другого. Такой стиль поведения может развиться при одном условии: родители так же относятся к своему ребенку. Он копирует их поведение и постепенно начинает вести себя подобным образом.

Покажи на собственном примере

Это происходит с рождения ребенка непосредственно в семье. Если годовалый ребенок пытается что-нибудь взять у мамы, папы или старшего сиблинга, а те не хотят отдавать, то важно отстаивать границы, несмотря на разницу в возрасте: «Нет, это вещи брата/папы, мы их не берем».

Задача родителей с самого детства учить, что у каждого члена семьи вне зависимости от возраста и статуса должны быть вещи, которыми он имеет право не делиться ни с кем. Также есть общие игрушки и вещи, которыми могут пользоваться все в семье. Это транслируется вслух: «Это твоя вещь, и ты можешь ей не делиться, я вижу, как она тебе дорога. Это общие вещи, и их можно брать».

Если ребенок хочет взять свою любимую игрушку в детский сад или в песочницу, то важно с ним поговорить: «Понимаешь ли ты, что там будут другие дети, и они могут захотеть с ней поиграть. Готов ли ты делиться?» Если ребенок говорит: «Нет», то можно предложить взять с собой другие игрушки, с которыми смогут играть все.

С мячом веселей играть вместе

Даже если ребенок сидит с мячом, не нужно наступать ему на горло и заставлять идти к другим детям или забирать у него мяч. Можно предложить разные варианты игры, рассказать, что вместе веселее, но если ребенок отказывается, то принять его точку зрения и не настаивать. В то же время можно объяснить другому малышу или его маме, при этом всегда оставаясь на стороне своего ребенка: «Мне жаль, но мой ребенок не может сейчас дать вам свою игрушку и пока не хочет играть вместе». Если есть возможность, то можно предложить какую-то другую игрушку из имеющихся.

Жадина!

Очень важно, чтобы никто не закреплял имя «жадина» за ребенком. В том числе и взрослые не должны вешать ярлыки на своих либо чужих детей. Если вдруг вы слышите, что кто-то из детей называет вашего ребенка жадиной, это не стоит игнорировать и важно прояснить: «Это очень обидное слово, и я с тобой не согласна. Моя дочь не готова делиться этой игрушкой, и она имеет на это право». Задача родителя не оскорбить, а объяснить другому ребенку. Если осуждение идет со стороны взрослых, так же важно отстоять границы своего ребенка: «Простите, вы не имеете право осуждать моего ребенка. Это мой стиль воспитания. В нашей семье так принято, и я считаю это правильным».

Также недопустимо, чтобы в песочнице другая мама подходила с требованием дать её ребенку поиграть с игрушкой. Она может попросить. Но даже в этом случае мама помогает своему малышу отвечать, потому что его учили взаимодействовать с детьми, а перед другими взрослыми он может теряться. Тогда родитель транслирует слова взрослого: «Мама мальчика спрашивает, готова ли ты сейчас поделиться своей лопаткой? Похоже тебе не очень хочется. Простите, но сейчас она не готова». То есть мама помогает выстраивать диалог, транслируя вежливость и показывая, как это устроено в мире.

Как научить ребенка сталкиваться с отказом?

Родители учат детей переживать отказ не только в песочнице, но и в целом. Если в семье не принято отказывать ребенку, то этот навык у него не сформируется, и в дальнейшей жизни ему будет непросто. Когда ребенок что-то сильно захотел, происходит мобилизация — поднимается энергия и совершаются неоднократные попытки получить желаемое. Но тут отказ. Дальше должна произойти демобилизация, расслабление, появиться «слезы тщетности». И этому важно дать место, приобняв его или дав «воткнуться» в колени мамы, папы, бабушки. Ребенку важно порыдать несколько минут, а дальше он вытирает слезы, находит новую цель и бежит к ней. Но родителям с этими слезами, как правило, невыносимо. Они начинают теряться и отвлекают ребенка от его переживаний, например, конфетой. Таким образом ребенок не учится обходиться с отказом, и его чувства могут доходить до истерики. На самом деле достаточно обнять ребенка, дать ему возможность выплакаться, приговаривая: «Правда, обидно, мне бы тоже было обидно». Как правило, слезы быстро проходят, но формируется навык переживать отказ, не зацикливаясь на нём.

Причины, по которым не стоит заставлять делиться

В детстве родители хотят, чтобы ребенок делился игрушками, но потом будут ругаться, когда он начнет отдавать свои вещи: одежду, телефон. В чем разница? И дело не в цене, а в принципе: могу я легко расстаться со своей собственностью или нет? Если ребенка заставлять отдавать то, что он не хочет, то у него не формируется понимание, где моё, а где чужое. Он не понимает, где его личное пространство. Таких детей чаще оскорбляют, они подвержены насилию и не противостоят этому, потому что не понимают, как с ними можно обращаться, а как нельзя. Если его зовут покурить, он, скорее всего, не скажет «нет», потому что не знает, что можно отказать лучшему другу. Их желание или не желание не является весомым аргументом для принятия решения. Такие дети чаще всего становятся ведомыми и попадают в созависимые отношения. Они не только позволяют другим проникать к ним, но и сами с легкостью могут рыться в вещах или телефонах супруга, детей, друзей. Делиться — это не столько история про игрушки в детстве, сколько про формирование образа «Я», самоценности, личных границ, права на собственные желания. Начиная с игры в песочнице закладывается фундамент жизни.

Чтобы ребенок научился быть щедрым, добрым, эмпатичным, понимающим, важно показывать с детства, что и у него, и у другого вне зависимости от возраста и статуса есть право на собственные границы, вещи и желания. Делиться или нет, ребенок может решать только сам. Тогда ребенок впитает это в процессе воспитания и никогда не подойдет и не заберет чужую вещь без спроса.