Что такое пищевая неофобия и что делать, если ребенок привередлив в еде

Ваш ребенок наотрез отказывается даже пробовать любую незнакомую еду? Не действуют никакие уговоры и «танцы с бубнами»?
Что это такое?
Пищевая неофобия — довольно распространенный феномен, в той или иной степени он встречается примерно у 30% детей, в равной мере и у мальчиков, и у девочек.
Подозрительное, негативное отношение к незнакомой еде обычно наблюдается в возрасте от полутора-двух до шести-семи лет и считается вариантом нормы, то есть естественной стадией развития ребенка.
К концу этого возрастного периода многие дети перерастают неофобию — начинают постепенно расширять рацион, решаться попробовать какие-то новые продукты, и в конце концов начинают есть все подряд.
Но так бывает не всегда — примерно у 1-3% детей пищевая неофобия переходит в расстройство пищевого поведения, называемое ARFID (аббревиатура от Avoidant/restrictive food intake disorder, избегающее/ограничительное расстройство приема пищи).
Дети и подростки с ARFID обычно в целом не проявляют особого интереса к еде и остаются чрезвычайно избирательными в том, что они все-таки соглашаются съесть. Их рацион чрезвычайно узок: каждый день, изо дня в день, они едят одно и то же, и перечень этих продуктов очень ограничен, что грозит дефицитом важных витаминов и минералов, а также задержкой роста и развития.
В чем причины пищевой неофобии?
Ученые считают, что так проявляется древний эволюционный механизм, позволявший выживать нашим предкам, — когда их дети начинали самостоятельно передвигаться и существовать без присмотра взрослых, инстинктивный страх перед новой пищей позволял им не отравиться какой-нибудь ядовитой потенциальной едой. Особенно если у нее резкий запах и горький вкус. Сладкий вкус воспринимался как более безопасный, поэтому мы до сих пор так любим сладкое.
В том, как ваш ребенок относится к еде, воспринимает те или иные вкусы, запахи, текстуру пищи, огромную роль играет наследственность. Гены, хранящие память о древних механизмах выживания, определяют повышенную чувствительность к сладкому и горькому вкусам. Ребенка с неофобией может особенно сильно отталкивать пища с резким, острым вкусом и запахом, слишком твердой, вязкой или кашицеобразной текстурой. То ли дело знакомые, привычные, безопасные макарошки, которые так любят все дети.
Среди других факторов, способствующих неофобии, — тревожный, мнительный, эмоционально неустойчивый, возбудимый характер ребенка. Такие люди отличаются чрезмерной осторожностью, повышенной сенсорной чувствительностью и склонны к разнообразным навязчивым страхам. Ребенок с такими личностными особенностями слишком остро реагирует на все новое вообще. Поэтому он на всякий случай избегает пробовать незнакомую пищу, подозревая, что у нее слишком сильный, неприятный вкус.
Все это факторы, на которые родителям сложно повлиять. Но в основе развития неофобии лежат и такие вещи, которые вполне поддаются коррекции:
1. Однообразное питание матери во время беременности и грудного вскармливания
Доказано, что первое знакомство ребенка с разными продуктами и вкусами происходит еще в утробе. Это знакомство продолжается и во время грудного вскармливания. Если мама ела только определенный, привычный набор продуктов, то новая, непривычная еда может вызывать у ребенка стресс.
2. Недостаточное разнообразие прикорма
Если начиная с полугода ребенок получает в качестве прикорма узкий спектр продуктов, риск появления избирательности в еде заметно повышается. Чем с большим количеством самой разнообразной еды знакомится малыш в раннем возрасте, тем ниже риск пищевой неофобии.
3. Пищевое насилие
Если родители или другие значимые взрослые давят на ребенка, принуждают его есть то, что он не хочет, заставляют доедать, когда он уже наелся, и так далее, это вызывает у него внутреннее сопротивление и протест, и вероятность развития неофобии резко возрастает.
Чем позитивнее, спокойнее, расслабленнее, доброжелательнее будет обстановка за столом, тем выше шансы, что ребенок решится попробовать новую еду.
Что же делать, если ваш ребенок — большой привереда, и соглашается есть только, к примеру, пищу с нейтральным или сладким вкусом — хлеб с маслом, сыр, сладкие йогурты, творожки и, конечно же, пресловутые макароны? И почти никаких овощей, фруктов, мяса, рыбы?
В особенно тяжелых случаях, когда рацион ребенка уж очень узок и это негативно отражается на его развитии и здоровье, необходимо обратиться к специалистам. Но существует также набор рекомендаций, соблюдение которых может помочь ребенку начать относиться к еде менее настороженно и постепенно проявлять по отношению к ней интерес и любопытство:
- У ребенка в свободном доступе, на виду, всегда должна быть тарелка с нарезанными фруктами и овощами
- Предоставляйте ребенку возможность играть с едой, трогать и ощупывать ее, изучать любыми безопасными для него способами
- Вовлекайте ребенка в совместное приготовление пищи, вместе с ним выбирайте продукты в магазине, поручайте ему мыть и нарезать их. Чем больше он будет с ними взаимодействовать, тем меньше будет их бояться и тем выше шансы, что рано или поздно он их попробует.
- Время приема пищи должно быть для ребенка безусловно приятным событием — никакого давления, принуждения, насилия; за столом должна царить максимально позитивная обстановка.
- Показывайте личный пример — сами питайтесь разнообразно, почаще устраивайте семейные трапезы и разрешайте ребенку залезать вам в тарелку. И не рассчитывайте, что ребенок начнет есть овощи, если вы сами их не едите.
- Не позволяйте ребенку перекусывать перед основным приемом пищи. Например, если вы дадите ему перекус за 30 минут до ужина, то он, скорее всего, будет вести себя еще более привередливо, чем обычно, или вообще откажется от еды.
- Если ребенок заранее заявляет, что не будет есть, все равно положите ему на тарелку небольшое количество еды, но не заставляйте его ее съедать. Просто он должен привыкнуть, что, когда он за столом, в тарелке должна быть еда.
- Не смиряйтесь с тем, что ребенок соглашается есть, например, только макароны или только картофельное пюре. Всегда старайтесь добавить к привычному блюду что-то новое в качестве закуски, например помидоры черри или нарезанный сладкий перец. Но, опять же, ни в коем случае не давите, чтобы он это съел, просто как можно чаще предъявляйте ему эти продукты. Рано или поздно количество должно перейти в качество, и ваше терпение будет вознаграждено.
