Столичная «родительская общественность» при чиновниках продвигает отмену домашнего задания и оценок в школе





На прошлой неделе в Московском парламентском центре состоялся «круглый стол» с участием родительской, педагогической общественности и чиновников под названием «Домашние задания: за и против». Обсуждение изменения формата и объема школьного домашних заданий проводилось под чутким руководством «оптимизаторов» российского образования (в Москве эту ликвидационную команду возглавляет председатель департамента образования города Москвы (ДОгМ) Исаак Калина) в рамках «инновационных» концепций Московской электронной школы. «Учителя и родители обсудили отмену домашнего задания» или«Московские родители предложили убрать оценки за домашние задания».



Несмотря на то, что подавляющее большинство педагогов, к которым присоединилась и министр просвещения Ольга Васильева, назвали домашнее задание неотъемлемой и очень значимой частью учебного процесса, СМИ дружно подхватили пару наиболее одиозных выступлений с «круглого стола» и развернули вокруг них дискуссию о полной отмене «домашки» и оценок в школах. Первую скрипку сыграла член Общественной палаты Москвы, председатель Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при ДОгМ Людмила Мясникова. По мнению Мясниковой, если ребенок не сделал или не справился с заданием, он испытывает сильный стресс, идет в школу с тревогой.



«Не должно быть угрозы, если ребенок вдруг не сделал домашнее задание, если у него что-то не получилось, то он получит за это двойку. Ребенок придет в школу спокойный только тогда, когда домашнее задание не будет оцениваться. Если мы говорим, что домашнее задание - это оттачивание навыка, то оно не должно оцениваться. – заявила Мясникова.



Ну а главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова развила эту мысль до логического конца, точнее, полного абсурда: «Мне кажется, что тема отмены оценок за домашние задания несколько обрывочная. Возможно, стоит подумать о полном отказе от оценок. В качестве эксперимента это уже внедрено в нескольких школах, в том числе в Москве. Например, в Финляндии и Китае вообще нет никаких оценок. Считается, что это менее психологически травматично. Ребенок травмируется не только домашними заданиями, но и контрольными работами, вызовом к доске. Эту проблему нужно решать в комплексе. Можно и вовсе отменить домашние задания, но при этом несколько удлинить занятия, чтобы дети все выполняли в школе. Это бы избавило родителей от необходимости постоянно пытаться заставить ребенка сесть за уроки. В одном классе сидит очень способный ребенок, получает пятерки, задает планку, а другие дети не могут до нее дотянуться, получают тройки, хотя стараются. Это фрустрация для менее способных детей. Они понимают, что надрываются, но пятерку им все равно не поставят. По сути, оценки – это «уравниловка»», – заявила Портнова.



Вот так, усилиями всевозможных прозападных педагогов-психологов, на наших глазах последовательно продвигается лженаучный педологический подход к образованию, который ставит на первое место не качество получаемых знаний и оценку уровня их усвоения, а психологический комфорт ребенка, полное отсутствие для него «стрессовых ситуаций». Кроме того, что заявление Портновой об отсутствии оценок в школах Финляндии и Китая наглядно демонстрирует уровень ее профпригодности (в Финляндии с 4 по 6 класс применяется словесная оценка знаний, с 7 класса – 10-балльная система; в Китае – буквенно-процентная система оценки успеваемости A-F, причем в каждом классе висит рейтинг успеваемости учеников, что поощряет отстающих, а вовсе не вызывает у них «огромный стресс»), тут налицо еще и большие проблемы с логикой. Если, по ее мнению, ученик, ответивший, что «дважды дважды – пять», получит двойку, а давший правильный ответ – пятерку – то это называется уравниловкой? Напротив, при отсутствии оценок можно ничего не делать на уроках и дома, нести любой бред на ответах в классе – и в итоге получить нулевой уровень знаний. Безоценочная серая масса, отсутствие критериев качества усвоенной информация – это и есть настоящая уравниловка, которую предлагает внедрить Портнова.



Развивая тему, заметим, что этот самый «персональный, личностно ориентированный подход» четко укладывается в последние российские образовательные тренды. Совсем недавно «Катюша» рассказывала о том, что Президент поручил трансгуманистам из АСИ и «Сбербанка» провести апробацию цифровой платформы персонализированного обучения, обеспечивающей реализацию индивидуальных траекторий обучения и индивидуальной оценки результатов. Это не что иное, как расширение эксперимента над нашими детьми под названием МЭШ, начатого в Москве г-ном Калиной. Также на подходе парламентские инициативы «народных» избранников-лоббистов полной ликвидации экзаменов, готовящаяся при поддержке РАН «кастовая реформа» школьного образования и т.д.



Министр просвещения, очевидно, не имеет рычагов воздействия на всесильных во внутренней политике РФ либерал-глобалистов, мечтающих поскорее оцифровать свой «человеческий капитал» и управлять им с момента рождения на свет. Но, к чести Васильевой, еще раз отметим, что пока она защищает традиционную, пятибалльную шкалу оценок и домашние задания, справедливо замечая, что задавать на дом необходимо с учетом общей нагрузки на разные возрастные группы школьников. Пожелаем ей и далее стоять на этой позиции. Ольга Юрьевна не может не понимать, что без определенного уровня строгости к процессу обучения, если на первый план выйдет вопрос «отсутствия фрустрации», как у дамы в примере выше, мы просто пойдем на поводу у детского нежелания учиться. И тогда вместо образованного и культурного нового поколения мы получим малограмотных, самоуверенных дикарей, которые сами, возможно, будут редко испытывать стресс, но зато с удовольствием отправят в стрессовое состояние все наше общество и государство.



РИА Катюша