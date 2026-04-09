Какие признаки выдают хорошую школу?

Рассказываем о том, на что нужно обращать внимание при выборе, и о том, как отличить хорошую школу от не очень хорошей.
Убедитесь, что программа обучения подходит именно вашему ребенку

Для начальной школы, помимо стандартных, есть много экспериментальных систем, а также внутришкольных и авторских программ, которые учителя разрабатывают самостоятельно.

Узнайте заранее о плюсах и минусах каждой программы, чтобы понять, подходит ли она вашему ребенку.

Часто родители выбирают школу с углубленным изучением иностранных языков просто потому, что языки востребованы, однако ребенок может оказаться к их изучению не готов. Помните – вы еще успеете перейти в специализированную школу в средних классах.

Погуляйте по коридорам, проникнитесь атмосферой

Есть ли в школе современное оборудование, собственные спортивные площадки, налажен ли пропускной режим, достойная ли система питания? Судить только по фасаду не стоит: далеко не всегда внешняя скромность говорит о том, что в самой школе плохие условия.

Сходите на День открытых дверей в нескольких школах. Не стесняйтесь осмотреть раздевалки, санузлы, столовые, классные комнаты.

Постарайтесь проникнуться атмосферой школы, просто пару раз пройдясь по ее коридорам. Вы услышите, как общаются между собой дети и учителя, посмотрите на обстановку. Хорошая, доброжелательная атмосфера всегда чувствуется – так же, как и напряженность в воздухе.

Погуляйте по территории школы. Хороший знак, если и после занятий на территории школы много детей и они не торопятся расходиться, продолжая общаться.

Не гонитесь за престижем

В некоторые школы попасть труднее, чем в самые популярные вузы. Однако какой бы престижной и желанной ни была школа, главное, чтобы в ней было хорошо вашему ребенку. Родительские амбиции здесь вряд ли уместны. Если ребенку с трудом дается обычная программа, едва ли он будет чувствовать себя комфортно в гимназии с углубленным изучением чего бы то ни было.

Читайте отзывы в интернете, но не стесняйтесь и личной беседы. Поговорите с учениками и родителями в школе, которая вам симпатична. Найти их несложно: чаще всего мамы-папы, бабушки и дедушки встречают младшеклассников после уроков. Неплохой показатель, если в школе учится много братьев и сестер. Родители бы не отдали младшего ребенка туда, где совсем не понравилось старшему.

Выбирайте первого учителя

Некоторые родители предпочитают выбирать не школу, а учителя. Личность первого педагога определяет многое. Важно, чтобы он смог найти подход к детям. Если ваш ребенок застенчив, ему будет комфортнее с учителем, обладающим мягким стилем общения. Однако даже более строгий стиль не предусматривает эмоциональной закрытости. Важно, чтобы педагог был готов слышать детей и приходить на помощь в нужный момент.

Во время Дня открытых дверей познакомьтесь с учителями, которые будут набирать первоклашек. Не исключено, что вы сами сможете выбрать педагога, который быстрее найдет общий язык с вашим ребенком, и записаться к нему в класс.

Для обычного ребенка, у которого все в порядке с интеллектом, сильная программа не так важна. Важнее – адаптация к школе, принятие ее правил. Это возможно только с правильным педагогом. Он должен быть лояльным и не строгим. Педагог не должен гнаться за планом, не видя личности ребенка. В норме ребенок изначально хочет и готов учиться, но сама система это желание отбивает.
Светлана Клюваева
Психолог, директор Клуба детской психологии «Сердечко»

Не сбрасывайте со счетов новые школы

На форумах жителей новостроек часто разворачиваются баталии по поводу выбора школы: кому-то ближе только что открывшиеся учебные заведения с самым современным оснащением, кому-то – школы с историей. Ориентироваться лучше на коллектив преподавателей, а не на то, пять лет этой школе или пятьдесят. Например, в новых школах есть шанс попасть в коллектив учителей, которые поставят перед собой новые амбициозные задачи.

Пять признаков хорошей школы

О том, что выдает хорошую школу, нам рассказал Ефим Рачевский, директор Центра образования No548 «Царицыно».

 Школа должна быть информационно открытой. Хорошо, если у нее есть сайт не просто с информацией о рейтингах, а с интересными вещами. В идеале на нем вы должны увидеть возможность диалога между школой и родителями.

 Обратите внимание на статистику. Например, в Москве уже нет школ, работающих отдельно от детских садов. Посмотрите, какой процент детей родители отдают из конкретного садика в конкретную школу. Если туда идут 50 детей из ста – школа не так хороша. Если большинство – смело ведите туда ребенка.

► Обратите внимание на запах: в хорошем учебном заведении точно не будет пахнуть туалетом. Я убежден, что школа, которую плохо убирают, нельзя назвать хорошей.

 Школьные стены должны «говорить». Если с них на вас смотрят только портреты ученых или они завешаны скучными информационными плакатами, то это очень и очень грустно. На школьных стенах должны быть объявления о мероприятиях, походах, кружках, событиях.

► Обратите внимание на самих школьников. Если дети, не зная вас, здороваются с вами – это хорошая школа. Если дети при этом смотрят вам в глаза, то это очень хорошая школа.

