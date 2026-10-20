Движение без опасности. Врач предостерег от двух ошибок после перелома

Перелом у ребенка часто не вызывает у родителей особых волнений: ясное дело, наложат гипс или проведут операцию, кость срастётся — и спустя время можно будет возвращаться к обычной жизни.

Но беспроблемный финал гарантирован не всегда, и детям после перелома нужна реабилитация.

Перенести несколько недель ограничения движения нелегко и взрослому. Что говорить о ребенке! Но это еще полбеды. Еще труднее ему может быть начать снова полноценно пользоваться рукой или ногой. Меняется сила мышц, координация, привычный двигательный стереотип. Ребенок может начать беречь поврежденную конечность, переносить вес на другую сторону или избегать движений, которые раньше выполнял автоматически. А это вредит осанке и всему опорно-двигательному аппарату.

Не только ЛФК

Иммобилизация (полная обездвиженность) конечности необходима для правильного сращения кости. Но пока рука или нога не получает нагрузки, мышцы работают меньше, суставы становятся менее подвижными, а ребенку приходится иначе выполнять привычные движения. Существует специальный комплекс упражнений, рекомендованный после перелома.

«Лечебная физкультура в этом случае, действительно, может быть частью восстановления, но только этим работа не ограничивается, — говорит эксперт. — После снятия гипса ребенка обязательно надо показать реабилитологу. Специалист оценит, как тот ходит или пользуется рукой, насколько симметрично распределяет нагрузку, как выполняет бытовые действия, и сохранился ли у него объем движений.

В зависимости от ситуации к восстановлению могут подключаться физический терапевт, эрготерапевт и другие специалисты». Их задача — не просто вернуть движение в поврежденной конечности, а помочь ребенку снова использовать ее естественно и безопасно в реальной жизни.

Две опасных крайности

Детям часто хочется поскорее вернуться к привычной активности. Родители тоже могут стремиться ускорить процесс: «Раз уже сняли гипс, значит, можно бегать», — думают они. Но снятие иммобилизации не всегда означает готовность к любой физической нагрузке. Сроки восстановления зависят от характера перелома, метода лечения, возраста ребенка и общего состояния. Поэтому нагрузку увеличивают постепенно, и ориентируются не только на то, сколько времени прошло после снятия гипса, но и на функциональное состояние ребенка.

Бывает и другая крайность. После травмы ребенок может бояться повторного падения или рискованного, по его мнению, движения. Иногда внешне он уже здоров, но продолжает себя «жалеть». После перелома родителям стоит обращать внимание на повседневные вещи: одинаково ли ребенок использует обе руки, не хромает ли, не избегает ли определенных движений, не жалуется ли на боль, не стал ли заметно осторожнее в играх. Если после разрешения врача ребенок продолжает щадить конечность, быстро устает, испытывает боль или заметно изменил привычный способ движения, стоит обсудить это со специалистом по реабилитации. А вот заставлять ребенка «перестать бояться» не стоит. Эффективнее постепенно создавать опыт безопасного движения.

Можно и дома

Часть восстановления можно проводить дома. Домашняя реабилитация позволяет встроить рекомендации специалистов в привычный распорядок ребенка — без необходимости надолго выпадать из школьных занятий или отказываться от посещения детского сада, а также от участия в играх, общения со сверстниками и близкими. Специалисты могут адаптировать программу под условия, в которых ребенок живет и двигается каждый день. Универсальных упражнений нет. Конкретные движения и уровень нагрузки посоветует специалист. Хороший план восстановления учитывает не только диагноз и рентгеновский снимок ребенка, но и привычный ему уровень физической активности, а также то, чем он занимается каждый день.

При этом важно не превращать восстановление в жизнь вокруг травмы. При соблюдении ограничений и рекомендаций врача игра, прогулки, учеба и посильные бытовые дела могут становиться частью процесса возвращения к активности.

Перелом — временное повреждение, но период восстановления может повлиять на то, как ребенок будет двигаться дальше. Задача реабилитации — не просто дождаться, когда «все заживет», а помочь ребенку безопасно вернуться к игре, учебе, спорту и самостоятельности, не выпадая из привычной жизни на время восстановления.