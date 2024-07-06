Груженая глотка. Что вашему ребенку категорически нельзя класть в рот

Сегодня дети нередко сталкиваются с сомнительными игрушками, например, магнитными или гидрогелевыми шариками, которые приносят серьезный и реальный вред детским организмам. После таких игрушек легко остаться инвалидом. Проблема кроется в желании маленьких детей все попробовать буквально на зуб.

Любовь к познанию

О том, чем чревато знакомство с бабушкиными таблетками, капсулами стирального порошка и т.д. для малышей, АиФ.ru рассказала

В раннем возрасте ребенок находится в процессе познания. Он с интересом хватает все, что попадет ему под руки, и пробует на вкус. В случае с крупными предметами это не страшно. Однако если в руках крохи оказывается мелкая деталь, это может быть опасным. Дело в том, что свой «трофей» ребенок обязательно положит в рот. Малыш будет долго перекатывать его языком, а это значит, он рискует проглотить предмет или им поперхнуться. В первом случае инородное тело окажется в желудке. Во втором — через трахею попадет в легкие.

Ребенок что-то проглотил

Что чаще всего глотают дети?

У многих детских хирургов есть персональные «музеи» предметов, извлеченных во время операций из маленьких пациентов. Чаще всего встречаются монеты, пуговицы, шурупы, детали конструкторов и батарейки. В топ уникальных «находок» входят пробки, заколки, кусачки для ногтей, ложки. На наших «Беременных посиделках» с будущими мамами мы часто обсуждаем вопросы безопасности детей раннего возраста, и я все мечтаю пригласить знакомого хирурга с подобной «коллекцией». Как говорится, лучше один раз увидеть.

Нужно ли обращаться к врачу?

С проблемой проглатывания мелких деталей сталкиваются практически все родители. Если малыш проглотил монетку или пуговицу, скорее всего, беспокоится не о чем. Нужно просто подождать — инородный предмет выйдет естественным путем в течение 1-3 дней. Впрочем, ожидание оправданно не всегда. Необходимо срочно вызывать скорую помощь:

если ребенок отказывается от еды и пищи, всячески демонстрирует дискомфорт, жалуется на боль в шее или за грудиной, у ребенка началось слюнотечение или открылась рвота.

если малыш проглотил опасные детали и предметы:

Батарейки. Оказавшись во влажной и кислой среде, они быстро окисляются и начинают прожигать слизистые оболочки. Для фатальных последствий достаточно двух часов. Особенно «агрессивны» батарейки с полным зарядом. Они могут привести повреждению аорты, пищевода, желудка, кишечника, возникновению кровотечения, а также интоксикации. Дети жалуются на боль в горле или шее (если батарейка застряла в пищеводе), боли в животе (если батарейка достигла желудка или кишечника). У ребенка может начаться рвота, подняться температура и потемнеть (из-за внутреннего кровотечения) стул.

Магниты. Думаю, многим известен магнитный конструктор «Неокуб». Он состоит из нескольких десятков шариков, обладающих мощным притяжением. Если ребенок проглотил один шарик — ничего страшного, через день-другой вы обнаружите его в стуле малыша. Если кроха проглотил несколько таких шариков, они неминуемо начнут притягивать друг друга. Это чревато повреждением кишечника, развитием перитонита, возникновением кишечной непроходимости. Первые признаки недомогания у детей, как правило, появляются через 6-8 часов. Если в ближайшее время ребенок не окажется на столе хирурга, его состояние будет стремительно ухудшаться.

Гидрогелевые шарики. Это небольшие шарики размером около 4 миллиметров. При контакте с водой они набухают и увеличиваются в 10 раз. В диаметре игрушка вырастает до 4 сантиметров.

Если ребенок проглотил маленький шарик, он увеличится в размерах и спровоцирует кишечную непроходимость. Избежать хирургического скальпеля в этом случае, конечно, нельзя — малыша спасет только операция.

Если ребенок проглотил уже разбухший шар, в этом тоже нет ничего хорошего. Шары пропитаны ароматизаторами, которые вызывают в течение нескольких часов сильную интоксикацию, и дело может закончиться реанимацией.

Острые предметы. Здесь все очевидно: иголки, булавки, гвозди могут повредить внутренние органы. Это риск перфорации и кровотечения.

целенаправленно «уничтожать» упаковку за упаковкой (некоторые таблетки сладкие). Именно поэтому призываю: не оставляйте медикаменты в доступных для детей местах. Так, у одной моей приятельницы ребенок «похитил» сладкие успокоительные из халата, у другой — залез в сумку к отцу. Оба дошкольника съели по 20 таблеток. К счастью, оба отделались промыванием желудка, и все закончилось хэппи-эндом.

Как извлечь инородное тело?

Не занимайтесь самолечением — обратитесь к врачам. С помощью рентгена или эндоскопического исследования они определят местоположение инородного тела и под наркозом извлекут его. Не надо бояться операции. Сейчас врачи стараются обходиться «малой кровью» — используют лапароскопию: делают небольшие проколы в животе и под контролем видеокамеры ищут причину недомогания. Открытая операция (лапаротомия) проводится в крайних случаях.

Ребенок подавился

Какие предметы наиболее опасны?

Риск для жизни могут представлять не только мелкие игрушки, пуговицы, монетки, но и пища. Особой осторожности требуют продукты, имеющие небольшие размеры и округлую форму (например, виноград, маслины, орехи, помидоры черри). Если ребенок не прожует их, он может подавиться.

Инородное тело в легких: какие симптомы и последствия?

Самый печальный финал — гибель ребенка. События могут протекать по 2 сценариям:

Ребенок вдохнул мелкий предмет . Это может быть деталь конструктора, семечка, кусочек морковки, все, что угодно (кстати, предметы органического происхождения считаются наиболее опасными: семечки и орехи могут прорастать (!) в бронхах, а продукты разлагаться). В ответ на инородный предмет начинается защитная реакция: ребенок начинает кашлять. У него может пропасть голос, появиться одышка, открыться рвота. Часто эти симптомы принимают за признаки ОРЗ или бронхита. Ребенка начинают лечить сиропами, антибиотиками, но лучше ему не становится. В тяжелых случаях возникают серьезные осложнения: разрыв бронха, кровотечение, образование свищей, развитие пневмоторакса. Именно поэтому при затяжном кашле и отсутствии эффекта лечения нужно своевременно сделать рентген и бронхоскопию.

. Это может быть деталь конструктора, семечка, кусочек морковки, все, что угодно (кстати, предметы органического происхождения считаются наиболее опасными: семечки и орехи могут прорастать (!) в бронхах, а продукты разлагаться). В ответ на инородный предмет начинается защитная реакция: ребенок начинает кашлять. У него может пропасть голос, появиться одышка, открыться рвота. Часто эти симптомы принимают за признаки ОРЗ или бронхита. Ребенка начинают лечить сиропами, антибиотиками, но лучше ему не становится. В тяжелых случаях возникают серьезные осложнения: разрыв бронха, кровотечение, образование свищей, развитие пневмоторакса. Именно поэтому при затяжном кашле и отсутствии эффекта лечения нужно своевременно сделать рентген и бронхоскопию. Ребенок подавился инородным предметом. Легкие могут быть перекрыты частично или полностью. Второй вариант — самый опасный, ведь счет идет на секунды. Дыхание останавливается, кроха синеет и теряет сознание.

Если ребенок откашливается сам, не спешите бить его по спине: он может справиться сам. Если кашель продолжается больше 2 минут, нужна скорая помощь.

Если ребенок не дышит, не теряйте времени. Кто-то один вызывает службу «03», а второй оказывает первую помощь:

Малыша в возрасте до года положите себе на руку животом так, чтобы его голова находилась ниже туловища и была повернута на 60 градусов. Затем несколько раз похлопайте его по спине между лопатками.

С детьми постарше используйте прием Геймлиха. Вы его 100 раз видели в американских фильмах. Первое, что приходит на ум — «День сурка». Вспомнили? Обнимите ребенка сзади, чуть наклоните вниз и несколько раз нажмите на нижнюю часть грудины. Давление в брюшной полости повысится, и инородное тело выскочит.

Специалисты констатируют, что случаев попадания различных деталей в легкие и желудочно-кишечный тракт детей стало больше. А это значит, что родители утратили былую бдительность и забывают об опасности мелких предметов.