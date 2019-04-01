РЕБЁНОК.РУ
Синдром «хорошей» девочки

Синдром "хорошей" девочки

Болезни бывают разные. Кто-то плохо видит, у кого-то проблемы с желудком или щитовидкой, а у кого-то… болезнь хорошей девочки 😅 Да-да, такая тоже есть. Только с ней не бегут к врачам и в аптеке, увы, лекарства не найдётся.


Симптомы синдрома хорошей девочки:

🔥 Вас очень беспокоит, кто, как и что о вас подумает.



🔥 Вы стараетесь поступать хорошо. Всегда. И больше не для себя, а для общественного мнения.

🔥У вас в голове звучит голос мамы (папы, бабушки…), что «хорошие девочки так не поступают» (не делают, не думают, не живут). Этот голос очень громкий. И заглушает ваш собственный😏

🔥 Забота о других для вас на первом месте. А о себе забываете. Всегда.

🔥 Вы считаете себя недостаточно хорошей. И постоянно стараетесь заслужить любовь, признание, принятие.

🔥 Остро воспринимаете критику.

🔥Вы не отстаиваете свое мнение. Хорошие девочки не спорят.

🔥Вы не кричите и не злитесь. Точнее кричите и злитесь, но только внутри.

🔥Вы не говорите «нет». Это не удобно, не красиво и что люди подумают?!🤷

🔥Вы безотказная к чужим просьбам. А вот попросить самой очень сложно. Стыдно. Да и зачем, если сами все можете?!

🔥Вы осуждаете других людей и меряете всех по своей «линейке» хорошести.

Ну что?! Узнали в этих признакам себя?! Расстраиваться рано. Это лечится.

Сегодня я поделюсь с вами 5 шагами, как попрощаться с синдромом «хорошей» девочки:

  1. Признать, что это про вас. Что вы пытаетесь угодить всем вокруг, но тем самым быстрыми шагами отдаляетесь от себя.
  2. Прислушиваться к себе. Не раз в пятилетку, а регулярно.
    Начните с вопроса: «Что ты хочешь, девочка?» Задавайте его себе сначала 3 раза в день, потом увеличивайте до 5… И так до тех пор, пока вы не начнёте спрашивать себя это постоянно.
  3. Введите в свой лексикон слово «нет». Это нормально. Это не стыдно. Отказывайте, если вам сложно, у вас другие планы, да и просто когда вам не хочется. Нет — такое же слово, как «да». Такое же👌
  4. Вы можете ошибаться. Все люди имеют на это право. Все! И вы не исключение.⠀
  5. Говорите о своих чувствах. И о хороших, и о плохих. Открыто. Хватит держать все в себе. Но тут важный момент: это нужно делать в спокойном состоянии, без агрессии и претензий и использовать «Я-сообщение».


И ещё, запомните одну простую истину: с хорошей девочкой хорошо всем, кроме… самой хорошей девочки.

Хорошая девочка не любит и не ценит себя. А как относимся мы к себе, так и окружающие относятся к нам.

Так что я предлагаю стремиться к другому: быть не хорошей девочкой, а счастливой.

