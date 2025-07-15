Мотивация на обучение – ключ к успеху

Дети рождаются с естественной, просто даже инстинктивной потребностью и желанием учиться. Малыш с впечатляющим упорством после каждого падения встает и пробует еще и еще раз, пока, наконец, не сделает свой первый самостоятельный шаг.

Каждый вновь высказанный слог вызывает у него огромную радость и потребность безустанного повторения, непрерывного совершенствования произносимого звука. Получение новых навыков является источником великой радости и самоудовлетворения. К сожалению, этот природный дар чаще всего исчезает вместе с развитием ребенка. Почему же так происходит? Неужели нет возможности поддерживать эту жадность к получению знаний и ценных навыков?Психологи утверждают, что мотивация в значительной степени приобретается вместе с развитием человека. Это означает, что мы можем научиться соответствующим образом мотивировать свое отношение к какому-то действию, например, к обучению, а также можем научить этому наших детей. Однако прежде чем мы перейдем к вопросу, как это делать, следует задуматься над тем, что же такое мотивация и какую роль она играет в нашей жизни.Мотивация, согласно определению психологов, – это состояние (совокупность внутренних и внешних движущих сил), побуждающее человека направлять свою деятельность на достижение определенной цели. То есть, проще говоря, если у нас есть мотивация к какому-то действию, то она влечет нас к его реализации, если мотивации нет, то либо мы не предпринимаем действий, либо они не приносят нам удовлетворения.Мотивация ребенка обучаться играет основную роль в образовательном процессе. Ребенок, который имеет мотивацию к обучению, добивается намного больших успехов в приобретении знаний. Учится, потому что хочет этого, потому что усвоение материала делает его счастливым, потому что он видит смысл и цель своей работы. И гораздо более важную роль играют здесь удовольствие и вытекающая целесообразность науки, а не желание получить хорошие оценки. Если единственной мотивацией ученика являются оценки, усвоение знаний происходит механически, поверхностно, а эффект становится кратковременным. Мотивация должна исходить изнутри ребенка, а не быть результатом давления извне.Так что же мы можем сделать, чтобы развить в ребенке мотивацию обучаться?Прежде всего не растрачивать попусту естественную детскую любознательность относительно окружающего мира, а постоянно ее поддерживать. Иногда мы имеем для этого достаточно возможностей, особенно, когда в сотый раз слышим из уст нашего малыша «а почему?», «а как?», «а зачем?». Но мы должны помнить, что эти вопросы не задаются для того, чтобы вывести нас из себя, а для того, чтобы малыш мог узнать что-то интересное о мире. Поэтому стоит набраться терпения и не раздражаться или, что еще хуже, не отбивать у ребенка желание задавать вопросы. В беседе следует рассматривать вашего малыша как равноправного партнера и стараться отвечать на его вопросы максимально точно и понятно. А когда мы не знаем ответа на вопрос, необходимо показать ребенку, как его правильно найти: в Интернете, атласе, энциклопедии и т. д. Это первый шаг к правильной мотивации ребенка получать знания.Следующее, чтобы нужно показать ребенку, состоит в том, что получение знаний – это большое удовольствие и чудесное развлечение. Семейный просмотр образовательных программ, чтение книг, походы в музей или осмотр достопримечательностей – это только маленькие примеры такого удовольствия. Но не стоит ожидать, что ваш ребенок с энтузиазмом встретит их все. Для одних прекрасным развлечением будет посещение музея авиации, другие полюбят поездки в зоопарк или походы в филармонию.И здесь возникает следующее испытание для родителей. Очень важный вопрос в воспитании ребенка – это задействовать его интересы и способности и развивать их. Ибо известно, что легче и быстрее мы учимся тому, что нас интересует и что делает нас счастливыми. Если ребенок обожает природу и не переносит математику, необходимо позволить ему свое время и внимание посвятить тому, что действительно приносит удовольствие. Конечно же, с математикой тоже необходимо помочь, а заодно объяснить, что он совсем не должен иметь одни «пятерки», что главное самореализоваться в жизни. Однако чаще всего достижение успеха в одной области влечет за собой более легкое преодоление проблем в изучении других предметах. Уверенность в себе и вера в собственные возможности, которые ребенок в таком случае приобретает, являются движущей силой для решения других проблем и испытаний.Известно, что ребенок, поступая в школу, должен изучать все предметы. А значит, необходимо мотивировать интерес ребенка к науке как таковой в целом. Мы не можем рассчитывать, что ребенок будет отлично учиться по всем предметам, не в этом дело. Речь идет о том, чтобы привить ему убеждение о целесообразности усвоения знаний. Проще всего это сделать путем указания связей изучаемого материала с конкретными вещами, используемыми в жизни, например, соединения знаний из биологии и физики с явлениями, происходящими в природе, прикладное использование задач из математики в повседневной жизни, указание проблем литературных героев, которые касаются каждого из нас.В ситуации, когда мы сами видим бессмысленность требований школьной программы или профессиональное несоответствие кого-то из учителей, нельзя говорить об этом при ребенке. Если мы отрицаем авторитет школы и учителя, особенно в начальных классах школы, ребенок потеряет мотивацию на подчинение системе, которую отрицают его родители. Это может стать также простым оправданием нежелания выполнять домашние задания или учиться в целом: «Я не буду это делать, потому что учительница глупая, а задача не имеет смысла».В мотивации ребенка на обучение важную роль играет чувство компетентности. Нам нравится делать то, что у нас хорошо получается. Если ребенок решит, что задача является слишком сложной и превосходит его возможности, он потеряет охоту ее выполнять. В такой ситуации необходимо прежде всего помочь ребенку понять, в чем кроется сложность задания. Может, ребенок просто не понимает, что делать? Порой очень эффективным будет разбить задачу на более мелкие части: «Мы не должны прочитать сегодня всю книгу, прочитаем только часть», «Если задания по математике трудны, начнем с самых простых и легких».Иногда ребенок просто парализован большим количеством предстоящей работы. В этом случае необходимо помочь ему принять решение с чего начать. Всегда в такой ситуации лучше всего начать с простого задания или любимого предмета. Если первые испытания пройдут успешно, ученик получает мотивацию и желание действовать с последующими. В свою очередь, нужно учитывать, что слишком легкие задания не интересны, не мотивируют ребенка и не приводят к получению новых навыков.Воспитание ребенка не обойдется без применения системы поощрений и наказаний. В случае мотивации на обучение мы должны быть исключительно осторожными. Мы не можем допустить ситуации, в которой ребенок будет ожидать награду за каждую хорошую оценку, так как в этом случае мотивация будет не на обучение само по себе. Также и наказание за плохие отметки может вызвать у ребенка бунт и отвращение.В побуждении ребенка к образованию важны также условия, которые мы создадим ему для обучения. Если мы обустроим ребенку уютный уголок с красивым письменным столом, за которым он сможет спокойно делать уроки; если скажем ребенку, что это его собственное «королевство», он будет намного охотнее «царствовать» в нем. Покупка понравившихся ребенку школьных принадлежностей, милого и симпатичного пенала, цветных ручек и фломастеров, блокнотов с интересными картинками на обложках – все это обеспечивает ребенку радость и счастье, он с превеликим удовольствием захочет их использовать, а, следовательно, делать уроки, писать или рисовать.Самое главное, не только в плане мотивации на обучение, но и в целом являющееся ключом к успеху в воспитании ребенка, – это принятие (признание) его родителями независимо от того, что он делает или как себя ведет. Ребенок, который растет в атмосфере принятия, ощущения того, что его любят и уважают, легче будет принимать нашу точку зрения. Наша вера в возможности ребенка и помощь в утверждении его собственной веры в себя могут сотворить чудо. А ребенок, который приобретет веру и уверенность в себе, легче будет преодолевать проблемы и охотнее противостоять различным невзгодам.