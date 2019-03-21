Шея — всему голова. Как вовремя заметить и исправить невроз у ребенка?

Двухлетний ребёнок не может связно говорить? Позд­но начал ходить? Школьник Плохо учится? Эти симптомы не стоит пропускать.

Больше всего свёрнутых шей даёт кесарево сечение. © / Shutterstock.com

Воспитатели детских садов и учителя начальной школы давно подмечают: если раньше в группе или классе было 1–2 ребёнка с нарушениями речи или задержкой развития, то сейчас таких детей чуть ли не половина.

Как вовремя заметить и исправить нарушения? Своими наблюдениями делится врач-реабилитолог, глава медицинской клиники Александр Шишонин.

Не вешайте болезнь на шею

Все неврологи знают, что главную роль в развитии цент­ральной нервной системы ребёнка играет кровоснабжение ствола головного мозга. Он находится в задней черепной ямке, и питают его позвоночные артерии. Любые повреждения шеи при родах ведут к ухудшению кровотока в этих артериях, а значит, и в стволе мозга. Итог – неврологические нарушения вплоть до таких тяжёлых, как ДЦП. Известный детский врач-невролог Александр Ратнер ещё в 70-х годах XX века первым догадался, что при травмах центральной нерв­ной системы у новорождённых причину надо искать в… шее. Благодаря ему сотни малышей были спасены от гибели и инвалидности.

А недавний Данидинский эксперимент в Новой Зеландии показал: дети, у которых в детстве выявили нарушения кровоснабжения головного мозга вследствие родовой травмы, в разы чаще заболевают шизофренией, аутиз­мом и аутоиммунными патологиями – ревматоидным артритом, рассеянным склерозом и другими.

Почему вдруг такой эпидемией стали родовые травмы шеи и связанные с ней проблемы? Сегодня у редкой женщины беременность и роды проходят без осложнений. Виноваты плохая экология, поздний возраст рожениц, а значит, и букет накопленных к моменту появления малыша болезней. В итоге, когда она попадает в роддом, перед врачом стоит сложная задача – сохранить обе жизни с минимальным вредом для здоровья. Например, применяют особые вещества, стимулирующие роды, надавливают на живот, если ребёнок тяжело идёт по родовым путям и рискует задохнуться. А если роды начались раньше времени, скажем, на 38-й неделе (сегодня считается нормой), то у ребёнка чуть-чуть недосформировались хрящевые структуры, им не хватает плотности, и риск повредить шею, когда он буквально вкручивается в родовые пути винтом, а сверху к тому же давит акушерка, ещё выше. Но больше всего свёрнутых шей даёт ­кесарево сечение. Когда ребёнка достают через небольшой разрез у женщины в животе, его фактически складывают пополам, и шея травмируется… Явные проблемы неонатолог выявит, на мелочи и скрытые симптомы внимания может не обратить. Жив? Кричит? Дышит? Грудь берёт? Рефлексы на руках-ногах есть? Годен к строевой!

Чего не видят педиатры

Есть тревожные симптомы, на которые стоит обратить внимание родителям.

Если новорождённый младенец не спит по ночам и кричит – это ненормально. Значит, центр сна, который находится в стволе головного мозга, плохо питается кровью. Ребёнок должен просыпаться, только чтобы поесть. Если у него нет проблем с животиком, температуры, инфекций в складках кожи, значит, остаётся родовая травма.

Когда ребёнок постоянно срыгивает и это не связано с сужением клапана желудка, вероятно, у него повышенное внутричерепное давление: венозный отток нарушен опять же из-за того, что вены шеи при родах пережали сместившиеся шейные позвонки.

Часто педиатры ставят малышам синдром «слабый тонус рук». Он тоже может развиться при нарушении кровотока шейных сегментов спинного мозга, где берут начало нервы плечевого сплетения. А ведь через пальчики, тактильные ощущения в мозг поступает информация, благодаря которой ребёнок по­знаёт мир, обучается. Как следст­вие – задержки в развитии, в том числе речи.

Если ребёнок после года и двух месяцев не говорит первые слова, а в два не общается со взрослыми предложениями, нужно бить тревогу. Не слушайте тех, кто успокаивает: мол, ничего страшного, потом заговорит. Возможно. Но в какие проблемы это выльется?

Нервные волокна идут от шейных сегментов спинного мозга не только к рукам, но и ногам. Если ребёнку исполнился год, а он до сих пор не пошёл, тоже стоит насторожиться. Не верьте врачам, которые будут утешать, что всё в порядке, ребёнок просто не хочет, позже пойдёт. Это явное отставание в развитии.

Точно так же плоскостопие, которое часто развивается у детей 5–7 лет, говорит о слабой голени и возможной причине в шее. К стопе идут от шеи самые длинные нервы. Если кровоток спинного мозга в шее пережат, это в первую очередь скажется на отдалённых зонах. И стопа провиснет. Родители покупают ортопедические стельки, обувь, делают детям массаж, но ничего не помогает. А достаточно провести ребёнку несколько сеансов коррекции шеи – и свод стопы восстанавливается.

Учиться, не лениться

А бордовые пятнышки между затылком и шеей у новорождённого (пятна аиста), которые даже врачи не считают опасным симптомом, просто вопиют о пережатии позвоночных артерий после родовой травмы. Кровь пытается идти в обход – через глубокую артерию шеи и сонные артерии, питающие кору головного мозга. В результате кора перенасыщается кислородом, и ребёнок становится гипервозбудимым – кричит, не может спокойно спать и т. д.

Если школьник быстро утомляется, не может сосредоточиться на уроке, учится с двойки на тройку, причина может быть в плохом крово­снабжении ствола головного мозга. Часто слышу: мы простые люди, у нас в роду не было одарённых, и ребёнок в науках не силён. Я не верю в тупых детей. Все рождаются способными. Иногда достаточно 5–7 сеансов коррекции шеи, и ребёнок становится усидчивым, вылезает из троек, быстрее осваивает материал. Если ваш ребёнок плохо успевает в школе, попросите его присесть. Пятки оторвались от пола – значит, есть гипоксия задних отделов мозга.

Если родители обнаружили какой-то из тревожных симптомов, надо сделать ребёнку УЗИ сосудов шеи, чтобы выяснить, где пережата артерия или нарушен венозный отток.

Улучшить кровоснабжение мозга может домашний массаж. Кубиком льда быстро проводите в течение 30 секунд от копчика до шеи. Потом насухо вытрите. И так 5–7 раз в день.

Для ребёнка постарше можно найти в Интернете мою гимнастику для шеи и приучить регулярно выполнять. Увидите – учиться начнёт лучше, быстрая утомляемость пройдёт.

Проконтролируйте рацион ребёнка. Если мозгу не хватает кислорода и питания, он повышает давление и уровень сахара в крови, чтобы получить нужное. Для этого перестраивает работу поджелудочной железы и печени, что ведёт к раннему диабету, дискинезии желче­выводящих путей. Ребёнок становится зависим от сладкого. А избыточное потребление сладкого, что доказал тот же Данидинский эксперимент, ведёт к раннему развитию нейродегенеративных заболеваний и предрасположенности таких детей к курению, алкоголизму и наркомании. По­этому ограничьте углеводы – все сладости, каши, фрукты, соки, особенно свежевыжатые. А вот молочные продукты, рыба будут полезны.

В тяжёлых случаях пережатия кровотока в области шеи требуется лечение в условиях клиники.

Родовые травмы шеи приводят к нарушению крово­снабжения ствола головного мозга и, как следствие, отставанию в развитии: ребёнок позже пойдёт, будет хуже говорить, учиться.