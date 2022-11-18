Несколько недооцененных плюсов младенческого возраста

С появлением новорожденного в семье полностью меняется привычный уклад жизни. Бессонные ночи, режим кормления, налаживание грудного вскармливания. Чувствуешь себя аппаратом по производству молока, которому присовокупили обязанности стирки, глажки, смены подгузников и функции раскачивания с одновременным исполнением звука: «А-а-а».

Позже, когда младенец приближается к возрасту от года до трех, можно обернуться назад и найти массу положительных моментов грудных деток.

6 важных плюсов грудного возраста, которые Вы в состоянии оценить со временем

1. Новорожденный не может никуда уйти. Если Вам вдруг нужно куда-то отлучиться, и Вы кладете малютку в его кроватку, можете быть совершенно точно уверенны – по возвращению найдете его именно там, а не на кухне около посуды или застрявшего под диваном. Вы просто счастливчики, потому что младенца нельзя обнаружить ночью у Вашей постели из-за того, что у него сполз носок.

2. Выгодное путешествие. Летом в сезон отдыха и морских путешествий с Вас не станут требовать оплату за проживание младенца или дополнительный билет на самолет. Совершенно непривередливый кроха не станет требовать собрать в свой личный чемоданчик зайца с оторванным ухом или старое полинявшее одеяльце.

3. Не требует компромиссов. В младенческом возрасте дитя не требует от Вас постоянных уговоров надеть именно эти брюки или объяснений, почему именно нельзя тянуть соседского кота за хвост. Карапуз, только появившийся на свет, не станет возражать против прослушиваний мамочкой лекций по юридическому праву или фильмов о правлении царей. Наслаждайтесь!

4. Многочасовой сон. Это только кажется, что младенец мало спит. Если Вы засечете время, то с удивлением обнаружите, что большую часть суток малютка проводит в состоянии сна. Особенно, если процесс этот происходит на теплых маминых ручках.

5. Не умеет говорить. Мы так долго ждем первого слова нашего крохи, а потом, когда карапуз начинает доставать нас своими вопросами и капризами, думаем про себя: «Когда же он, наконец, замолчит?» Новорожденные пока не умеют разговаривать, а значит, не смогут поставить родителей в неудобное положение во время важного разговора с начальством по конференц-связи своей незамысловатой фразой: « Мама, я пописал мимо горшка!»

6. Нет проблем с гардеробом. Младенчество – прекрасный возраст! В отличие от карапузов постарше, кроха не имеет своих собственных предпочтений в одежде. Вы может смело надевать на него ту одежду, которая нравится Вам или просто ту, которая на данный момент чистая.

Каждый период детства Вашего малыша уникален! Нам – взрослым нужно научиться замечать прекрасные моменты и уметь наслаждаться каждой минутой рядом с детками.