Пять добрых дел, которым могут научить мультфильмы

«Лео и Тиг. Дорога на Байкал» — умение помочь ближнему
Сюжет становится отличной отправной точкой для разговора о безопасности и эмпатии. Важно донести до ребенка, что его задача не в том, чтобы решать взрослые проблемы в одиночку, а в том, чтобы не оставаться безучастным.
Например, подойти к плачущему малышу, сказать теплое слово, успокоить и позвать того, кто сможет в этой ситуации помочь — родителя, охранника или полицейского, — это и будет настоящим спасением, доступным каждому.
«Ми-Ми-мишки» — бескорыстная помощь
Малыши еноты Саня и Соня решают выяснить, кто из них добрее, и начинают вести список, отмечая каждое свое «хорошее» дело галочкой. Но дети слишком зациклились на списке, из-за чего не заметили, как были расстроены их друзья, увидев то, как малыши закопали рабочий колодец или повесили сломанный скворечник. Лишь когда лисичка оказывается в реальной опасности, еноты забывают про «галочки» и спешат к ней на помощь.
Контраст идеально подходит для обсуждения с ребенком природы мотивов. В современном мире дети привыкают к системе призов, но «Ми-Ми-мишки» показывают: истинная доброта не копится в виде «галочек».
«Геройчики» — не требовать невозможного и ценить тех, кто рядом
Пинки мучается от жары и мечтает о зиме, а ее друг Флай ради нее устраивает снежные развлечения в холодильнике и лепит снеговика, который вскоре тает.
Сюжет учит детей замечать тонкую грань между желаниями и возможностями близких. Часто слова «очень хочу» становятся тяжким грузом для родителей или друзей, которые готовы идти на неудобства. Разбирая с ребенком финал, стоит подчеркнуть: хороший друг или взрослый — не волшебник, и настоящая любовь проявляется не в бездумном исполнении капризов, а в умении заметить старания другого.
«Ми-Ми-мишки» — эмпатия и умение исправлять ошибки
Желая провести в лесу интернет, Кеша вбивает гвозди в яблоню, крепит провода и ломает ветку. Когда дерево заболевает, он ищет способы, как ему помочь. Убирает гвозди, подпирает ветку и замазывает повреждения.
На примере мультфильма можно поговорить с ребенком не только о том, что к природе нужно относиться бережно, но и об умении признавать свои промахи. Кеша вовремя остановился, выслушал других и починил то, что ломал, поэтому важно донести до малыша: ошибки неизбежны, но они не делают нас плохими, если мы готовы исправить последствия.
«Лео и Тиг» — забота о близких
Когда учитель и друг панда Мапа заболевает, для его выздоровления требуется редкий цветок лотоса, который нужно доставить издалека. Леонелла не хочет ждать и отправляется с друзьями в путь. После просмотра можно поговорить с ребенком о проявлении любви в быту.
Все пять историй предлагают живые ситуации для совместного обсуждения с ребенком. Диалог о персонажах мультфильмах и их мотивации поможет ребенку прийти к пониманию ценности доброты и взаимовыручки.
