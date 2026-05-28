Пять добрых дел, которым могут научить мультфильмы

Пинки мучается от жары и мечтает о зиме, а ее друг Флай ради нее устраивает снежные развлечения в холодильнике и лепит снеговика, который вскоре тает.

Потом ему приходится надевать тяжелый костюм и изображать снеговика для того, чтобы снова порадовать подругу, несмотря на духоту. Пинки, увидев его за маской, начинает ценить не выдумку, а живого человека рядом.