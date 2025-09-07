РЕБЁНОК.РУ
Вместо Гёте - Конфуций: российские школьники массово отказываются от немецкого и французского в пользу китайского

За последние шесть лет число учителей немецкого языка в российских школах сократилось на 43%. Преподавателей французского стало в 1,9 раза меньше. В то же время английский язык держится стабильно — около 103 тысяч учителей, а китайский уверенно набирает обороты, становясь главным претендентом на роль «второго иностранного».

Такие данные получены проектом «Если быть точным» на основе официальной статистики Минпросвещения и опубликованы «Ведомостями».

Это не просто статистика. Это — зеркало глобальных культурных, экономических и политических сдвигов. Язык перестал быть «для души». Он стал инструментом выживания, карьеры и инвестиций в будущее. И в этом новом мире немецкий и французский теряют смысл — а китайский его обретает.

Почему немецкий и французский выходят из моды? Потому что им нечего предложить

Еще 15 лет назад немецкий язык ассоциировался с инженерией, точными науками, стабильной экономикой Германии, программами обмена DAAD, бесплатным образованием в университетах. Французский — с культурой, модой, дипломатией, романтикой, кино и литературой. Сегодня — всё иначе.

«Немецкий и французский языки в России переживают не просто спад — они теряют практический фундамент. Нет перспектив трудоустройства, нет культурного притяжения, нет “мягкой силы”. Дети и родители это чувствуют инстинктивно», — говорит Анна Лебедева, лингвист, доцент МГЛУ.

Отсутствие экономической перспективы

Санкции, разрыв цепочек сотрудничества, уход немецких и французских компаний из России — всё это уничтожило рынок труда для выпускников с этими языками.

Раньше можно было устроиться в Siemens, Bosch, L’Oréal, Airbus — сегодня таких вакансий почти нет.

Культурный вакуум

Где сегодня французское кино, которое бы смотрела молодежь? Где немецкая музыка, мода, сериалы, тренды? Они вытеснены американским контентом — и даже китайским. Netflix, TikTok, Hollywood, Marvel — всё это на английском. А французская «Новая волна» и немецкий экспрессионизм — в учебниках по истории кино.

Смерть “мягкой силы”

Гете-Институты и Альянс Франсез в России сократили активность до минимума. Нет масштабных культурных программ, обменов, грантов, фестивалей. Нет привлекательного образа жизни, который можно было бы “примерить” через язык. Да и сами Франция и Германия сегодня – это скорее, про арабский язык, нежели французский и немецкий.

«Раньше язык был воротами в другую цивилизацию. Сегодня немецкий и французский — это ворота в музей. Красиво, но без будущего», — отмечает Дмитрий Орлов, культуролог, автор книги «Язык как капитал».

Английский — вне конкуренции. Он стал воздухом

Английский язык в России не растёт — он стабилен, потому что стал базовым навыком, как умение читать и писать. Он нужен:

- для доступа к IT, науке, технологиям;

- для работы в любой международной компании;

- для путешествий, даже в Турцию или ОАЭ;

- для YouTube, TikTok, Instagram, ChatGPT.

«Английский — это не иностранный язык. Это операционная система современного мира. Его не выбирают — его учат, потому что без него нельзя», — говорит Елена Смирнова, методист по языковому образованию.

Даже в условиях политического разрыва с Западом, спрос на английский не падает — он трансформируется. Он нужен не для общения с американцами, а для доступа к знаниям, технологиям и глобальному цифровому пространству.

Китайский язык — новый фаворит. Почему? Потому что за ним — будущее

Если немецкий и французский теряют почву под ногами, то китайский, наоборот, строит её с нуля — и делает это системно, мощно, с государственной поддержкой.

Экономическая мотивация.

Китай — главный торговый партнёр России. Растёт спрос на специалистов по логистике, внешнеэкономической деятельности, инженерии, IT — владеющих китайским. Зарплаты таких специалистов в 2–3 раза выше средних.

Государственная поддержка со стороны КНР.

Китай активно инвестирует в продвижение своего языка в России:

- Открывает центры Конфуция в вузах и школах (сегодня их более 20 по всей стране);

- Предоставляет тысячи стипендий для обучения в Китае;

- Проводит олимпиады, конкурсы, летние лагеря с оплатой всех расходов;

- Поставляет бесплатные учебники, оборудование, методистов;

- Запускает онлайн-платформы с бесплатными курсами и сертификацией HSK.

Культурное проникновение.

Китайский TikTok (Douyin), сериалы на iQIYI, аниме, киберспорт, мода — всё это формирует у подростков культурный запрос. Китай перестал быть «чужим» — он стал «интересным».

«Китай не просто учит языку — он создаёт экосистему: карьера, образование, культура, технологии. Родители видят: если ребёнок знает китайский — у него есть будущее. Если немецкий — максимум поездка в музей в Берлине», — говорит Лю Цзянь, директор Центра Конфуция при МГИМО.

Что происходит в школах? Практический расчёт вместо романтики

Согласно опросам Минпросвещения, 78% родителей при выборе второго иностранного языка для ребёнка руководствуются «перспективой трудоустройства». Только 12% — «интересом к культуре», и менее 5% — «традициями семьи».

«Раньше родители говорили: “Пусть учит французский — это красиво”. Сегодня говорят: “Пусть учит китайский — это выгодно”. Это не цинизм. Это адаптация к реальности», — отмечает Ольга Васильева, директор школы №1253 г. Москвы.

В регионах — особенно на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале — китайский язык вводят даже как первый иностранный. В Хабаровске, Благовещенске, Иркутске — это уже норма.

Прогноз: через 5 лет немецкий и французский станут экзотикой

- К 2030 году число учителей немецкого сократится еще на 50%;

- Французский останется только в элитных частных школах и гуманитарных гимназиях — как «предмет роскоши»;

- Китайский станет вторым по популярности языком после английского — и первым по темпам роста.

«Мы прощаемся с эпохой, когда язык учили “для души”. Наступает эра языков-инструментов. Английский — для глобального доступа. Китайский — для конкретной выгоды. Остальные — для музеев и университетских кафедр», — резюмирует Игорь Ананьев, философ, специалист по межкультурной коммуникации.

Язык — это про власть, деньги и будущее

Немецкий и французский языки в России не умирают от того, что они «плохие». Они теряют актуальность, потому что за ними больше нет ни экономической силы, ни культурного влияния, ни политической привлекательности. Их «мягкая сила» в России сведена к нулю — и восстанавливать её никто не собирается.

Китайский же, наоборот, поддержан мощнейшим государственным механизмом, экономическим присутствием и растущим культурным влиянием. Он не просто язык — он билет в будущее.

И российские родители это прекрасно понимают.

