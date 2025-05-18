Завтрак с семьей формирует здоровые привычки

Родители, которые хотят, чтобы их дети позитивно относились к своей внешности, могут найти ключ к решению этой проблемы буквально у себя на кухне. Новое исследование, проведенное психологами из университета Миссури (США), подтверждает, что дети и подростки лучше формируют позитивный образ своего тела, если регулярно завтракают с семьей.

Один из организаторов исследования, Вирджиния Рэмси Винтер, профессор университета Миссури, сообщила: «Известно, что формирование здоровых привычек в подростковом возрасте (таких как, например, ежедневный завтрак и семейные ужины), могут иметь долгосрочные последствия во взрослой жизни.

Современные дети и подростки подвержены сильному влиянию социальных сетей и поп-культуры, особенно в отношении внешнего вида и образа тела. Поэтому здоровые пищевые привычки, которые они вырабатывают во время завтрака, и время, проведенное вместе с семьей, могут оказывать существенное влияние на благополучие».

Исследователи проанализировали данные более чем 12000 учеников более трехсот школ из всех пятидесяти штатов США. Они изучили данные, которые имели отношение к привычкам питания (таким как, например, регулярность завтрака и приема пищи вместе с семьей).

Ученые обнаружили, что употребление завтрака в течение недели чаще всего было связано с положительным образом тела. Из всех респондентов более половины сообщили, что завтракали пять раз в неделю и более; однако около 17% сообщили, что никогда не завтракали. Также было установлено, что мальчики завтракали чаще, чем девочки.

Кроме того, исследователи обнаружили, что употребление завтрака вместе с родителями в течение недели повышают вероятность того, что у ребенка сформируется положительный образ своего тела.

Вирджиния Рэмси Винтер так прокомментировала результаты исследования: «Мы знаем, что поведение родителей, которое формирует у ребенка здоровые привычки, имеет для него пользу в долгосрочной перспективе. Результаты нашего исследования показывают, что здоровые пищевые привычки – например, привычка завтракать или принимать пищу вместе с семьей – могут быть связаны с положительным образом тела».

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Social Work in Public Health».

Кроме Вирджинии Рэмси Винтер, соавторами работы стали профессор университета Теннеси-Ноксвилл Обри Джонс и профессор университета Уошберн Элизабет О'Нил.

Это исследование продолжило ряд междисциплинарных исследований, посвященных тематике психического здоровья и благополучия отдельных людей, семей и сообществ.