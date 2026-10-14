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Зачем пчелам нужен мед?

Простое объяснение для детей.

Журналист, филолог

Пчелиная семья собирает нектар с цветов, перерабатывает его и складывает в соты, чтобы использовать этот запас тогда, когда свежей пищи становится мало. 

Мед
Источник: Freepik

Зачем пчелам нужен мед?

Мед нужен пчелам прежде всего как запас пищи. Пчелиная семья собирает нектар с цветов, перерабатывает его и складывает в соты, чтобы использовать этот запас тогда, когда свежей пищи становится мало.

Особенно важен мед в холодное время года. Пчелы не впадают в спячку и не покидают улей зимой в поисках цветов, поэтому им приходится заранее приготовить достаточно корма.

Из чего пчелы делают мед?

Основное сырье для меда — цветочный нектар. Его выделяют растения, чтобы привлекать насекомых-опылителей: пчелы получают сладкую пищу, а цветы получают возможность перенести пыльцу с одного растения на другое.

Пчела собирает нектар специальным хоботком и хранит его в отдельном расширении пищеварительного тракта — медовом зобике. Уже в нем с нектаром начинают происходить изменения под действием ферментов.

Как нектар превращается в мед?

Вернувшись в улей, пчела передает нектар другим рабочим пчелам. Они многократно перемещают его из зобика и обратно, добавляя ферменты, которые изменяют состав сахаров.

Затем пчелы помещают жидкий нектар в ячейки сот. Он содержит много воды, поэтому пчелы активно обмахивают его крыльями и помогают лишней влаге испаряться.

Когда воды становится достаточно мало, получается густой мед. Пчелы закрывают заполненную ячейку тонкой восковой крышечкой — так запас защищен от влаги и хорошо хранится.

Почему пчелам нужен именно мед, а не просто нектар?

Нектар очень жидкий и содержит много воды, поэтому хранить его долго неудобно. Если бы пчелы просто складывали в соты свежий нектар, он мог бы испортиться.

При превращении нектара в мед пчелы уменьшают содержание воды и изменяют его химический состав. Благодаря этому мед становится гораздо более подходящим для длительного хранения.

Что пчелы едят зимой?

Зимой пчелы питаются запасами меда, которые находятся в сотах. Но им нужна не только пища: мед дает им энергию, необходимую для поддержания тепла внутри улья.

Пчелы собираются в плотную группу, которую называют зимним клубом. В центре находятся матка и часть пчел, а остальные окружают их и постоянно перемещаются, поддерживая подходящую температуру.

По мере расходования запасов клуб постепенно перемещается по сотам к новым участкам с медом. Поэтому пчелам важно иметь достаточно корма, расположенного так, чтобы они могли добраться до него зимой.

А мед нужен только зимой?

Пчелы едят мед и в другие времена года. Он служит источником энергии, в частности для полетов, работы в улье и поддержания жизнедеятельности всей семьи.

Летом вокруг много цветов, поэтому пчелы регулярно получают свежий нектар и пыльцу. Но они все равно продолжают делать запасы, потому что цветение растений не длится круглый год.

А зачем пчелам нужна пыльца?

Пыльца — это другой важный вид корма для пчел. В ней содержатся белки, жиры, витамины и другие питательные вещества, необходимые прежде всего для выращивания личинок и развития молодых пчел.

Поэтому мед и пыльца выполняют разные функции. Мед в основном дает много энергии благодаря сахарам, а пыльца обеспечивает организм другими важными питательными веществами.

Почему человек забирает мед у пчел?

Люди разводят медоносных пчел и получают из ульев мед как пищевой продукт. Опытный пчеловод должен оставлять семье достаточно корма для нормальной жизни, особенно перед зимой.

Кроме меда, пчелы производят воск, прополис, маточное молочко и другие продукты. Но главное для самой пчелиной семьи — сохранить достаточный запас пищи и пережить неблагоприятный сезон.

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