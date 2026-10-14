Пчелиная семья собирает нектар с цветов, перерабатывает его и складывает в соты, чтобы использовать этот запас тогда, когда свежей пищи становится мало.
Зачем пчелам нужен мед?
Особенно важен мед в холодное время года. Пчелы не впадают в спячку и не покидают улей зимой в поисках цветов, поэтому им приходится заранее приготовить достаточно корма.
Из чего пчелы делают мед?
Основное сырье для меда — цветочный нектар. Его выделяют растения, чтобы привлекать насекомых-опылителей: пчелы получают сладкую пищу, а цветы получают возможность перенести пыльцу с одного растения на другое.
Пчела собирает нектар специальным хоботком и хранит его в отдельном расширении пищеварительного тракта — медовом зобике. Уже в нем с нектаром начинают происходить изменения под действием ферментов.
Как нектар превращается в мед?
Вернувшись в улей, пчела передает нектар другим рабочим пчелам. Они многократно перемещают его из зобика и обратно, добавляя ферменты, которые изменяют состав сахаров.
Затем пчелы помещают жидкий нектар в ячейки сот. Он содержит много воды, поэтому пчелы активно обмахивают его крыльями и помогают лишней влаге испаряться.
Когда воды становится достаточно мало, получается густой мед. Пчелы закрывают заполненную ячейку тонкой восковой крышечкой — так запас защищен от влаги и хорошо хранится.
Нектар очень жидкий и содержит много воды, поэтому хранить его долго неудобно. Если бы пчелы просто складывали в соты свежий нектар, он мог бы испортиться.
При превращении нектара в мед пчелы уменьшают содержание воды и изменяют его химический состав. Благодаря этому мед становится гораздо более подходящим для длительного хранения.
Что пчелы едят зимой?
Зимой пчелы питаются запасами меда, которые находятся в сотах. Но им нужна не только пища: мед дает им энергию, необходимую для поддержания тепла внутри улья.
Пчелы собираются в плотную группу, которую называют зимним клубом. В центре находятся матка и часть пчел, а остальные окружают их и постоянно перемещаются, поддерживая подходящую температуру.
По мере расходования запасов клуб постепенно перемещается по сотам к новым участкам с медом. Поэтому пчелам важно иметь достаточно корма, расположенного так, чтобы они могли добраться до него зимой.
А мед нужен только зимой?
Пчелы едят мед и в другие времена года. Он служит источником энергии, в частности для полетов, работы в улье и поддержания жизнедеятельности всей семьи.
Летом вокруг много цветов, поэтому пчелы регулярно получают свежий нектар и пыльцу. Но они все равно продолжают делать запасы, потому что цветение растений не длится круглый год.
А зачем пчелам нужна пыльца?
Пыльца — это другой важный вид корма для пчел. В ней содержатся белки, жиры, витамины и другие питательные вещества, необходимые прежде всего для выращивания личинок и развития молодых пчел.
Поэтому мед и пыльца выполняют разные функции. Мед в основном дает много энергии благодаря сахарам, а пыльца обеспечивает организм другими важными питательными веществами.
Почему человек забирает мед у пчел?
Люди разводят медоносных пчел и получают из ульев мед как пищевой продукт. Опытный пчеловод должен оставлять семье достаточно корма для нормальной жизни, особенно перед зимой.
Кроме меда, пчелы производят воск, прополис, маточное молочко и другие продукты. Но главное для самой пчелиной семьи — сохранить достаточный запас пищи и пережить неблагоприятный сезон.
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым