Как давали детям имена на Руси?

Имя тому или иному младенцу выбирал сам священник по святцам. Это были, как сейчас принято говорить, календарные имена, так как давались они по церковным календарям. Согласно догме, таким образом новорожденный сразу же приобретал своего небесного покровителя – потому что в эти списки вносились только имена святых. Это могли быть имена древнееврейского происхождения, например, Анна и Яков, греческие – Федор и Екатерина, или латинские – Юлий, Галина и даже сирийские и египетские. Постепенно к именам иностранного происхождения начали добавляться и старославянские имена, обладатели которых были канонизированы церковью: например, Святослав, Вячеслав и Ольга.