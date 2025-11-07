РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Вот такой закон вы и написали......Русскую девочку н...
  • Ирина Некрасова
    Не взять русского ребенка в российскую школу - это не "перегиб", а преступление! За такое гнать надо с насиженных мес...Русскую девочку н...
  • Федор Родников
    Евреи мечтают,что после прихода Мошиаха каждый из них получит по 11 рабов и во владение весь мир без всяких гоев,мусу...Русскую девочку н...

Тыквенная плетёнка

Осень в самом разгаре, а это значит, что пришло время тыквы! Испеките эту невероятно ароматную тыквенную плетёнку со сладкой начинкой из корицы и цедры апельсина. Эту выпечку с удовольствием будут есть даже те, кто не любит тыкву, так как её вкус совсем не чувствуется. Но именно благодаря ей тесто приобретает такой насыщенный, красивый и тёплый цвет!

Ингредиенты

Тесто:

Тыква очищенная - 300 г

Мука пшеничная - 500 г

Дрожжи сухие - 7 г

Сахар - 2 ч.л.

Ванилин - щепотка

Соль - 1 ч.л.

Молоко - 170 мл

Мёд - 1 ст.л.

Яйцо - 1 шт.

Масло сливочное - 40 г

Начинка:

Сахар - 100 г

Корица молотая - 2 ч.л.

Апельсин - 1 шт. (понадобится только цедра)

Масло сливочное - 50 г

Для смазывания:

Яйцо - 1 шт.

  • 245 кКал
  • 2 ч.
  • Б: 5.32
  • Ж: 7.14
  • У: 40.53

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберем продукты для приготовления тыквенной плетёнки. Яйцо и сливочное масло нужно заранее достать из холодильника, чтобы они прогрелись до комнатной температуры, а молоко подогреть на плите примерно до 36-40 градусов.

 

Фото 1

 

 

Сначала приготовим тыквенное пюре. Его можно приготовить в микроволновой печи или в духовке (я готовила в микроволновке).

 

Тыкву очищаем от семян и кожицы, нарезаем небольшими кусочками. Перекладываем в подходящую ёмкость, наливаем примерно 100 мл воды и накрываем крышкой. Ставим в микроволновку и запекаем при мощности 800 Вт 10-15 минут, до мягкости. Если используете духовку, то запекайте тыкву 20-30 минут при температуре 180 градусов.

 

Фото 2

 

 

Готовой тыкве даём остыть и измельчаем блендером до состояния пюре.

 

Фото 3

 

 

Для приготовления теста в миску просеиваем муку, добавляем в неё сухие дрожжи, соль, сахар, ванилин и перемешиваем.

 

Фото 4

 

 

Добавляем в муку яйцо, мёд, сливочное масло и тыквенное пюре.

 

Фото 5

 

 

Вливаем в тесто тёплое молоко и замешиваем тесто.

 

Фото 6

 

 

Замешивать тесто нужно минут 10, пока оно не станет мягким, эластичным и не перестанет прилипать к рукам и стенкам миски. Накрываем тесто пищевой плёнкой и оставляем в тёплом месте на час.

 

Фото 7

 

 

За это время тесто поднимется, увеличится примерно в два-три раза, станет пышным и воздушным.

 

Фото 8

 

 

Для приготовления начинки смешиваем сахар, корицу и натёртую на мелкой тёрке цедру апельсина. При натирании цедры старайтесь не задевать белую часть, так как она будет горчить.

 

Фото 9

 

 

Тесто делим на три равные части и каждую часть тонко раскатываем прямоугольником размером примерно 25 на 35 сантиметров.

 

Фото 10

 

 

Смазываем тесто растопленным сливочным маслом, немного не доходя до боковых краёв, и до нижнего края около 1-2 сантиметров.

 

Фото 11

 

 

Посыпаем тесто смесью сахара, корицы и цедры.

 

Фото 12

 

 

Сворачиваем в рулет, достаточно плотно.

 

Фото 13

 

 

Складываем вместе три рулета и сплетаем их косичкой. Скрепляем верхний и нижний края.

 

Фото 14

 

 

Сворачиваем косичку в кольцо, края соединяем.

 

Фото 15

 

 

Перекладываем плетёнку на противень, застеленный пергаментной бумагой, и оставляем минут на 20 для расстойки, прикрыв полотенцем. По желанию перед выпечкой можно смазать верх и бока взбитым яйцом.

 

Фото 16

 

 

Выпекаем тыквенную плетёнку в прогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут, до золотистого цвета корочки. По желанию ещё горячую выпечку посыпаем сахарной пудрой и оставляем плетёнку немного остыть.

 

Фото 17

 

 

Ароматная, яркая и вкусная тыквенная плетёнка готова. Приятного аппетита!

 

Фото 18

 

 

 

Фото 19

 

 

 

Фото 20

 

 

Тыквенная плетёнка, рецепт с фото
Фото 21

Дополнения к рецепту

  • Вместо 7 граммов сухих дрожжей можно использовать 20 граммов свежих прессованных дрожжей, но их нужно добавлять не в муку, а развести в тёплом молоке.
Ссылка на первоисточник
наверх