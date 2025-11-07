Тыквенная плетёнка

Ингредиенты
Тыква очищенная - 300 г
Мука пшеничная - 500 г
Дрожжи сухие - 7 г
Сахар - 2 ч.л.
Ванилин - щепотка
Соль - 1 ч.л.
Молоко - 170 мл
Мёд - 1 ст.л.
Яйцо - 1 шт.
Масло сливочное - 40 гНачинка:
Сахар - 100 г
Корица молотая - 2 ч.л.
Апельсин - 1 шт. (понадобится только цедра)
Масло сливочное - 50 гДля смазывания:
Яйцо - 1 шт.
- 245 кКал
- 2 ч.
- Б: 5.32
- Ж: 7.14
- У: 40.53
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберем продукты для приготовления тыквенной плетёнки. Яйцо и сливочное масло нужно заранее достать из холодильника, чтобы они прогрелись до комнатной температуры, а молоко подогреть на плите примерно до 36-40 градусов.
Сначала приготовим тыквенное пюре. Его можно приготовить в микроволновой печи или в духовке (я готовила в микроволновке).
Тыкву очищаем от семян и кожицы, нарезаем небольшими кусочками. Перекладываем в подходящую ёмкость, наливаем примерно 100 мл воды и накрываем крышкой. Ставим в микроволновку и запекаем при мощности 800 Вт 10-15 минут, до мягкости. Если используете духовку, то запекайте тыкву 20-30 минут при температуре 180 градусов.
Готовой тыкве даём остыть и измельчаем блендером до состояния пюре.
Для приготовления теста в миску просеиваем муку, добавляем в неё сухие дрожжи, соль, сахар, ванилин и перемешиваем.
Добавляем в муку яйцо, мёд, сливочное масло и тыквенное пюре.
Вливаем в тесто тёплое молоко и замешиваем тесто.
Замешивать тесто нужно минут 10, пока оно не станет мягким, эластичным и не перестанет прилипать к рукам и стенкам миски. Накрываем тесто пищевой плёнкой и оставляем в тёплом месте на час.
За это время тесто поднимется, увеличится примерно в два-три раза, станет пышным и воздушным.
Для приготовления начинки смешиваем сахар, корицу и натёртую на мелкой тёрке цедру апельсина. При натирании цедры старайтесь не задевать белую часть, так как она будет горчить.
Тесто делим на три равные части и каждую часть тонко раскатываем прямоугольником размером примерно 25 на 35 сантиметров.
Смазываем тесто растопленным сливочным маслом, немного не доходя до боковых краёв, и до нижнего края около 1-2 сантиметров.
Посыпаем тесто смесью сахара, корицы и цедры.
Сворачиваем в рулет, достаточно плотно.
Складываем вместе три рулета и сплетаем их косичкой. Скрепляем верхний и нижний края.
Сворачиваем косичку в кольцо, края соединяем.
Перекладываем плетёнку на противень, застеленный пергаментной бумагой, и оставляем минут на 20 для расстойки, прикрыв полотенцем. По желанию перед выпечкой можно смазать верх и бока взбитым яйцом.
Выпекаем тыквенную плетёнку в прогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут, до золотистого цвета корочки. По желанию ещё горячую выпечку посыпаем сахарной пудрой и оставляем плетёнку немного остыть.
Ароматная, яркая и вкусная тыквенная плетёнка готова. Приятного аппетита!
Дополнения к рецепту
- Вместо 7 граммов сухих дрожжей можно использовать 20 граммов свежих прессованных дрожжей, но их нужно добавлять не в муку, а развести в тёплом молоке.
Свежие комментарии