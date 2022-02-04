Дети часто начинают бояться чего-то, а родители не понимают почему. Разбираемся со специалистом, что делать, чтобы детские страхи не остались с ребенком на всю жизнь
НАТАЛИЯ АНДРЕАССЕН
Есть у Высоцкого песенка про нечистую силу. Там Соловей-разбойник с вампиром устроили «буйный пир», на котором «пили зелье в черепах». Все куплеты заканчиваются присказкой: «Стра-а-ашно, аж жуть!»
Конечно, страшно. Особенно если живо представить себе «зелье в черепах». Дети это умеют. Поэтому часто начинают боятся чего-то, а мы и не понимаем: с какого перепуга? Вот давайте и разберемся с какого. Чтобы страхи не остались с ребенком на всю жизнь и не испортили ее, доведя до невроза. Поможет нам в этом семейный и детский психолог Татьяна СЕМЕНКО.
Конечно, страшно. Особенно если живо представить себе «зелье в черепах». Дети это умеют. Поэтому часто начинают боятся чего-то, а мы и не понимаем: с какого перепуга? Вот давайте и разберемся с какого. Чтобы страхи не остались с ребенком на всю жизнь и не испортили ее, доведя до невроза. Поможет нам в этом семейный и детский психолог Татьяна СЕМЕНКО.
Психолог Татьяна Семенко
Фото: Евгения ГУСЕВА
Как бороться с детскими страхами
1. Страх непонятных персонажей
- Татьяна Григорьевна, почему ребенок вдруг начинает пугаться персонажей сказок, фильмов - тех же Соловья-разбойника, Бабу-ягу?
- Это могут быть последствия какого-то внушения. Например, бабушка много раз говорила внуку перед сном: вот придет Баба-яга и унесет тебя, если не будешь спать. А вскоре он видит по телевизору мультик: Баба-яга пихает в печь Иванушку... И ребенок уверен: ага, она существует, ее по телевизору показывают!
Как бороться. Можно похвалить ребенка: «Ты молодец, у тебя богатое воображение. Творческий человек! Может быть, будешь художником». Есть и такой вариант: с чудищем, которое пугает ребенка, надо... подружиться. Персонифицировать страх, то есть нарисовать монстра. И придумать ему какие-то хорошие качества.
Пример из практики. Был у меня на приеме 7-летний ребенок, у него - целый комплекс страхов. Они развивались на фоне нервозной обстановки в семье: все время скандалы, родители на грани развода...
Я попросила мальчика нарисовать свой страх. И он изобразил какой-то невнятный, но очень неприятный комок. Начали обсуждать: кто это такой? Какого возраста? Оказалось, такого же, как сам мальчик, лет семи. Тут мы его уже назвали не Страхом, а Страшком. «Почему он тебя пугает?» - спросила я. «Он создает шум, ветер, хочет на меня напасть». - «А почему он так себя ведет?» Слово за слово, оказалось, у Страшка тоже есть свои проблемы. У него в школе неприятности, с ребятами не очень ладит... У него плохое настроение, вот он и нагоняет тени, ветер. Страшок стал понятен мальчику. И боязнь вскоре ушла.
2. Страх темноты
- Очень распространенный страх. Но откуда он берется?
- Возможно, у ребенка возникло ощущение, что родители его могут бросить, уйти - скажем, в кино - и не вернуться, и он остается один. Страх темноты может быть спровоцирован разводом - например, уходом отца. В доме нет больше защитника, и теперь тут страшно. Мама ведь не такая грозная. Темнота - это неизвестность, ребенок не знает, что в ней может скрываться, и начинает беспокоиться.
Как бороться. Играйте в темноте - в жмурки, в поиски клада с фонариком, - чтобы ребенок видел, что именно тут, в этой темноте, находится. А ничего страшного, оказывается!
3. Ночные кошмары
- В чем причина повторяющихся кошмаров: ребенок видит какой-то сон и просыпается в ужасе?
- Это может быть страх, который внушили родители. Например, ребенку повторяют на ночь: «Придет серенький волчок и укусит за бочок...» Безобидно, да? А малышу уже снится этот волк, вот он приближается к кровати, серый, большой, зубастый!.. Другая причина - пережитые травмирующие ситуации - то, что в реальности ребенка напугало, а потом он видит это во сне. Например, большая собака нападает...
Как бороться. Если ребенок просит не выключать на ночь свет - поначалу так и делайте. И вообще не ругайте за страхи: так они только окрепнут. Поймите: все эти монстры существуют для детей на самом деле! Они яркие, настоящие. И не надо формировать у ребенка чувство вины за то, что он их боится. Надо интересоваться: что это за Страшок, который тебя преследует? Чем он живет? То есть вникать в детские проблемы и помогать с ними справиться.
- Татьяна Григорьевна, почему ребенок вдруг начинает пугаться персонажей сказок, фильмов - тех же Соловья-разбойника, Бабу-ягу?
- Это могут быть последствия какого-то внушения. Например, бабушка много раз говорила внуку перед сном: вот придет Баба-яга и унесет тебя, если не будешь спать. А вскоре он видит по телевизору мультик: Баба-яга пихает в печь Иванушку... И ребенок уверен: ага, она существует, ее по телевизору показывают!
Как бороться. Можно похвалить ребенка: «Ты молодец, у тебя богатое воображение. Творческий человек! Может быть, будешь художником». Есть и такой вариант: с чудищем, которое пугает ребенка, надо... подружиться. Персонифицировать страх, то есть нарисовать монстра. И придумать ему какие-то хорошие качества.
Пример из практики. Был у меня на приеме 7-летний ребенок, у него - целый комплекс страхов. Они развивались на фоне нервозной обстановки в семье: все время скандалы, родители на грани развода...
Я попросила мальчика нарисовать свой страх. И он изобразил какой-то невнятный, но очень неприятный комок. Начали обсуждать: кто это такой? Какого возраста? Оказалось, такого же, как сам мальчик, лет семи. Тут мы его уже назвали не Страхом, а Страшком. «Почему он тебя пугает?» - спросила я. «Он создает шум, ветер, хочет на меня напасть». - «А почему он так себя ведет?» Слово за слово, оказалось, у Страшка тоже есть свои проблемы. У него в школе неприятности, с ребятами не очень ладит... У него плохое настроение, вот он и нагоняет тени, ветер. Страшок стал понятен мальчику. И боязнь вскоре ушла.
2. Страх темноты
- Очень распространенный страх. Но откуда он берется?
- Возможно, у ребенка возникло ощущение, что родители его могут бросить, уйти - скажем, в кино - и не вернуться, и он остается один. Страх темноты может быть спровоцирован разводом - например, уходом отца. В доме нет больше защитника, и теперь тут страшно. Мама ведь не такая грозная. Темнота - это неизвестность, ребенок не знает, что в ней может скрываться, и начинает беспокоиться.
Как бороться. Играйте в темноте - в жмурки, в поиски клада с фонариком, - чтобы ребенок видел, что именно тут, в этой темноте, находится. А ничего страшного, оказывается!
3. Ночные кошмары
- В чем причина повторяющихся кошмаров: ребенок видит какой-то сон и просыпается в ужасе?
- Это может быть страх, который внушили родители. Например, ребенку повторяют на ночь: «Придет серенький волчок и укусит за бочок...» Безобидно, да? А малышу уже снится этот волк, вот он приближается к кровати, серый, большой, зубастый!.. Другая причина - пережитые травмирующие ситуации - то, что в реальности ребенка напугало, а потом он видит это во сне. Например, большая собака нападает...
Как бороться. Если ребенок просит не выключать на ночь свет - поначалу так и делайте. И вообще не ругайте за страхи: так они только окрепнут. Поймите: все эти монстры существуют для детей на самом деле! Они яркие, настоящие. И не надо формировать у ребенка чувство вины за то, что он их боится. Надо интересоваться: что это за Страшок, который тебя преследует? Чем он живет? То есть вникать в детские проблемы и помогать с ними справиться.
С детскими страхами нужно уметь правильно бороться. Фото: globallookpress.com
4. Страх, навеянный действительностью
- Маленькая дочка моего коллеги как-то увидела по телевизору Ника Вуйчича, австралийского инвалида без рук и ног, который ездит по миру с лекциями о том, как прекрасна жизнь. И с тех пор ребенок стал бояться всех инвалидов на улице...
- Возможно, девочка воспринимает инвалидов как существ другой породы, неизвестной и опасной. А еще за этим страхом может скрываться боязнь самой стать беспомощным человеком, перестать быть нужной родителям.
Как бороться. На примере того же Вуйчича надо объяснить, что человек бывает не настолько ограничен, как может показаться. И что, возможно, он живет полноценнее, насыщеннее некоторых, у кого все органы на месте. Если причина в том, что ребенок сам боится стать инвалидом, что его бросят, родителям надо подчеркивать: мы будем любить тебя при любых обстоятельствах, просто за то, что ты есть.
5. Страх смерти
- Почему вдруг ребенок начинает бояться кукол или мертвых животных на улице?
- Сначала о мертвых животных: так может проявляться страх смерти.
Как бороться. Надо сделать так, чтобы этот страх, раз уж его все равно не избежать, был минимальным. Ни в коем случае не говорить: «Мы все умрем, поэтому отстань!» Надо учить ребенка переключаться: да, смерти не избежать, но посмотри, сколько всего хорошего в жизни. Когда мой сын видел такое и пугался, я переключала внимание на живых животных. Еще сказкотерапию можно попробовать: что жизнь не прекращается, а переходит в другую форму. Русалочка же не умерла, она стала дочерью воздуха. Какая-то капелька, упав с неба, перестает быть капелькой, но проникает в растение. Показать цикличность существования, которая отрицает конечность бытия.
Теперь о куклах. Ребенку в кукле может видеться какой-то воображаемый монстр. Тут я советую использовать защитные ритуалы (см. «Возьми на заметку»).
Важно! Но, возможно, причина страхов - в расстройствах психики, это неврозы и прочее. Тут - только к психиатрам.
- Маленькая дочка моего коллеги как-то увидела по телевизору Ника Вуйчича, австралийского инвалида без рук и ног, который ездит по миру с лекциями о том, как прекрасна жизнь. И с тех пор ребенок стал бояться всех инвалидов на улице...
- Возможно, девочка воспринимает инвалидов как существ другой породы, неизвестной и опасной. А еще за этим страхом может скрываться боязнь самой стать беспомощным человеком, перестать быть нужной родителям.
Как бороться. На примере того же Вуйчича надо объяснить, что человек бывает не настолько ограничен, как может показаться. И что, возможно, он живет полноценнее, насыщеннее некоторых, у кого все органы на месте. Если причина в том, что ребенок сам боится стать инвалидом, что его бросят, родителям надо подчеркивать: мы будем любить тебя при любых обстоятельствах, просто за то, что ты есть.
5. Страх смерти
- Почему вдруг ребенок начинает бояться кукол или мертвых животных на улице?
- Сначала о мертвых животных: так может проявляться страх смерти.
Как бороться. Надо сделать так, чтобы этот страх, раз уж его все равно не избежать, был минимальным. Ни в коем случае не говорить: «Мы все умрем, поэтому отстань!» Надо учить ребенка переключаться: да, смерти не избежать, но посмотри, сколько всего хорошего в жизни. Когда мой сын видел такое и пугался, я переключала внимание на живых животных. Еще сказкотерапию можно попробовать: что жизнь не прекращается, а переходит в другую форму. Русалочка же не умерла, она стала дочерью воздуха. Какая-то капелька, упав с неба, перестает быть капелькой, но проникает в растение. Показать цикличность существования, которая отрицает конечность бытия.
Теперь о куклах. Ребенку в кукле может видеться какой-то воображаемый монстр. Тут я советую использовать защитные ритуалы (см. «Возьми на заметку»).
Важно! Но, возможно, причина страхов - в расстройствах психики, это неврозы и прочее. Тут - только к психиатрам.
Девочку запугали до того, что она перестала есть
- Мы часто стараемся предостеречь ребенка: не ходи на горку - упадешь! Не ходи в подъезд один - там может быть маньяк... И сами внушаем ребенку страхи! Был такой случай в моей практике: девочка боялась есть! Потому что в семье - гипертревожная бабушка, которая все время говорила, что продукты сейчас очень некачественные, опасные для здоровья. И девочка усвоила: если она будет это есть, она может умереть. Надо следить за тем, чтобы не переносить свою тревожность на ребенка. Если вы будете повторять, что кругом бандиты, наркоманы, могут убить, ребенок будет все это переживать, только гораздо ярче, потому что это ребенок!
- Мы часто стараемся предостеречь ребенка: не ходи на горку - упадешь! Не ходи в подъезд один - там может быть маньяк... И сами внушаем ребенку страхи! Был такой случай в моей практике: девочка боялась есть! Потому что в семье - гипертревожная бабушка, которая все время говорила, что продукты сейчас очень некачественные, опасные для здоровья. И девочка усвоила: если она будет это есть, она может умереть. Надо следить за тем, чтобы не переносить свою тревожность на ребенка. Если вы будете повторять, что кругом бандиты, наркоманы, могут убить, ребенок будет все это переживать, только гораздо ярче, потому что это ребенок!
5 советов, как прогнать фобии
Помогаем ребенку справиться с ужастиками в его воображении
- Надо подружиться с монстрами или хотя бы пожалеть их. Как живет Баба-яга на самом деле? Никто ее не любит, она же несчастная женщина!
- Рассказывать ребенку о собственных страхах и о том, как вы их преодолевали.
- Купить ребенку «защитника от страхов» - например, плюшевого мишку. Или придумать волшебные слова. Или накрываться волшебным одеялом. В общем, завести какой-то защитный ритуал.
- Научить переключаться на позитивные мысли. У авторов Марины и Сергея Дьяченко есть роман про девочку-подростка, которая оказалась в другом мире и там стала магом. Так вот у нее есть заклинание: «У зла нет власти».
- В конце концов, монстра надо победить! Можно придумать игру, например: ребенок заблудился в лесу, попал к Бабе-яге - и должен выйти победителем. Это важный переход от яркого негатива - встреча с Бабой-ягой - на яркий позитив: какой ты умный, смелый, Бабу-ягу победил! Или оттолкнул, потому что ты сильный, недаром спортом занимаешься.
Чего опасаются дети в разном возрасте
Зная эти ориентиры, можно постараться не допустить проблем.
От 1 года до 3 лет - страх разлуки с родителями, потому что пока ребенок ощущает себя с ними одним целым.
От 3 до 5 лет - некоторые дети начинают ощущать конечность жизни, могут испытывать страх смерти.
От 6 до 8 лет - обостренный страх одиночества, незащищенности.
От 9 до 11 лет - страх, что твои плохие поступки будут замечены другими, что ты не оправдаешь ожиданий родителей. Всякая мистика, монстры отходят на второй план.
От 12 до 14 лет - пугает собственная непривлекательность, пусть и кажущаяся.
От 1 года до 3 лет - страх разлуки с родителями, потому что пока ребенок ощущает себя с ними одним целым.
От 3 до 5 лет - некоторые дети начинают ощущать конечность жизни, могут испытывать страх смерти.
От 6 до 8 лет - обостренный страх одиночества, незащищенности.
От 9 до 11 лет - страх, что твои плохие поступки будут замечены другими, что ты не оправдаешь ожиданий родителей. Всякая мистика, монстры отходят на второй план.
От 12 до 14 лет - пугает собственная непривлекательность, пусть и кажущаяся.
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