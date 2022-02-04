Детские страхи

- Это могут быть последствия какого-то внушения. Например, бабушка много раз говорила внуку перед сном: вот придет Баба-яга и унесет тебя, если не будешь спать. А вскоре он видит по телевизору мультик: Баба-яга пихает в печь Иванушку... И ребенок уверен: ага, она существует, ее по телевизору показывают!Как бороться. Можно похвалить ребенка: «Ты молодец, у тебя богатое воображение. Творческий человек! Может быть, будешь художником». Есть и такой вариант: с чудищем, которое пугает ребенка, надо... подружиться. Персонифицировать страх, то есть нарисовать монстра. И придумать ему какие-то хорошие качества.Пример из практики. Был у меня на приеме 7-летний ребенок, у него - целый комплекс страхов. Они развивались на фоне нервозной обстановки в семье: все время скандалы, родители на грани развода...Я попросила мальчика нарисовать свой страх. И он изобразил какой-то невнятный, но очень неприятный комок. Начали обсуждать: кто это такой? Какого возраста? Оказалось, такого же, как сам мальчик, лет семи. Тут мы его уже назвали не Страхом, а Страшком. «Почему он тебя пугает?» - спросила я. «Он создает шум, ветер, хочет на меня напасть». - «А почему он так себя ведет?» Слово за слово, оказалось, у Страшка тоже есть свои проблемы. У него в школе неприятности, с ребятами не очень ладит... У него плохое настроение, вот он и нагоняет тени, ветер. Страшок стал понятен мальчику. И боязнь вскоре ушла.- Возможно, у ребенка возникло ощущение, что родители его могут бросить, уйти - скажем, в кино - и не вернуться, и он остается один. Страх темноты может быть спровоцирован разводом - например, уходом отца. В доме нет больше защитника, и теперь тут страшно. Мама ведь не такая грозная. Темнота - это неизвестность, ребенок не знает, что в ней может скрываться, и начинает беспокоиться.Как бороться. Играйте в темноте - в жмурки, в поиски клада с фонариком, - чтобы ребенок видел, что именно тут, в этой темноте, находится. А ничего страшного, оказывается!- Это может быть страх, который внушили родители. Например, ребенку повторяют на ночь: «Придет серенький волчок и укусит за бочок...» Безобидно, да? А малышу уже снится этот волк, вот он приближается к кровати, серый, большой, зубастый!.. Другая причина - пережитые травмирующие ситуации - то, что в реальности ребенка напугало, а потом он видит это во сне. Например, большая собака нападает...Как бороться. Если ребенок просит не выключать на ночь свет - поначалу так и делайте. И вообще не ругайте за страхи: так они только окрепнут. Поймите: все эти монстры существуют для детей на самом деле! Они яркие, настоящие. И не надо формировать у ребенка чувство вины за то, что он их боится. Надо интересоваться: что это за Страшок, который тебя преследует? Чем он живет? То есть вникать в детские проблемы и помогать с ними справиться.