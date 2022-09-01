Страшные уроки России

День знаний — это первые звонки в школе и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Но не стоит забывать, что в этот день случился самый жуткий теракт в новейшей российской истории…

1 сентября 2004 года в городе Беслане террористы захватили более 1000 заложников в школе и удерживали их там в течение трех дней без воды и еды. На третий день была проведена операция по их освобождению. Большая часть была спасена. Однако более трехсот человек, в том числе 186 детей погибли. Погибли также сотрудники силовых структур и МЧС. Различные ранения получили свыше 800 человек. Такой чистый и трогательный день, каким был всегда 1 сентября, содрогнулся от горя, плача и гнева.

Беслан стал тяжелым уроком для всей России. Это был не только трагический эпизод длительной войны с международным терроризмом. Массовое убийство мирных жителей, включая ни в чем не повинных детей, тогда стало шоком для всей России.

Басаеву удалось поистине идеальное убийство - безжалостное, на глазах у всех, под прицелом телекамер. И жертвами на этот раз стали дети. Однако перелома в войне не произошло. Обгоревшие руины школы в Беслане стали жутким памятником нечеловеческой жестокости и человеческим страданиям.

Террористы не добились своего и понеслись навстречу своей бесславной гибели.

Трудно писать о тех событиях, но об этом надо помнить и говорить в надежде на то, что такое больше никогда не повторится…