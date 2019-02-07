Неоднозначный «Вектор «Детство» Анны Кузнецовой

Помимо полезных социальных практик, омбудсвумен намерена продвигать приемные семьи и детские телефоны доверия



Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова анонсировала второй год работы своей инициативы «Вектор «Детство»». Главной ее задачей постулируется поддержка инновационных социальных государственных и общественных проектов в сфере защиты семьи и детства.



В рамках «Вектора «Детство»-2018» сотни организаций из разных регионов России делятся своими социальными практиками. Здесь присутствуют как совсем небольшие общественные, так и автономные структуры, учредителями которых нередко являются местные власти. Как отмечено на официальном сайте Кузнецовой, проект реализуется при участии Общественной палаты, Агентства стратегических инициатив, Фонда Президентских грантов, Общероссийского народного фронта. Сама Кузнецова ранее также говорила, что он особенно актуален в связи с учрежденным в России «Десятилетием детства».



И здесь появляются первые вопросы. Как мы ранее рассказывали, окончательный план мероприятий в рамках ДД, отредактированный в недрах Минтруда, содержит ряд ювенальных закладок. При постулируемой дружественности к детям, «десятилетка» является во многих аспектах враждебной к родителям и непосредственно к институту семьи. Ее ядром является масштабный социальный эксперимент под эгидой Центра стратегических разработок Кудрина и Высшей школы экономики Кузьминова.



Еще одна видная структура глобалистов-трансгуманистов – АСИ (обратите внимание, название очень перекликается с ЦСР Кудрина – эти граждане считают себя вправе разрабатывать долгосрочные стратегии, по которым мы живем), руководство которого участвовало в разработке похожего форсайта «Образование-2030». Главные тезисы там точно такие же – полное уничтожение традиционной системы передачи знаний, ликвидация учителей как класса, ликвидация школы в ее нынешнем виде, замена педагогов тьюторами и навигаторами в интернет-среде (эффективными менеджерами от образования). Ну и разумеется, кастовая система и определение человека в страту «людиардеров» или «людей одной кнопки» с рождения. Основной разработчик этого форсайта Дмитрий Песков теперь является уполномоченным Президента по «оцифровке всея Руси». Активное участие АСИ в «Векторе «Детство»» вызывает совершенно понятные опасения, ибо «ценности» трансгуманистов-мондиалистов не имеют ничего общего с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями.



Наконец, представитель Фонда Президентских грантов ранее подчеркнул важность господдержки и мотивации НКО в контексте их участия в «Векторе «Детство»». По его словам, победа в конкурсе станет своего рода «рекомендательным письмом» для получения гранта Президента Российской Федерации. Так что мотивация у участников очевидна – самопиар и получение госгрантов. И, что еще более важно, выбранный победитель становится примером для остальных организаций, работающих в этой области – ведь его деятельность на общероссийском уровне отметила сама омбудсвумен с командой уважаемых экспертов.



А теперь взглянем на победителя «Вектора «Детство»-2018», который, по мнению Кузнецовой сотоварищи, явил стране лучшую социальную практику. Это тюменская социальная служба экстренного реагирования, функционирующая на базе «Регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья». Из официального сайта службы узнаем ее главную задачу – оперативно принимать меры по вызовам и сообщениям о «нарушениях прав и интересов детей» в семьях.



«Ежегодно специалисты совершают около тысячи выездов, связанных с нарушением прав и интересов детей. За первое полугодие 2018 года к нам поступило порядка 400 обращений – немного меньше, чем обычно, но это позитивный показатель. Чаще всего сообщают о родителях, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые не могут следить за детьми, создают угрозу их жизни и здоровью.





Звонки поступают от неравнодушных граждан, образовательных учреждений или из органов полиции. Работа службы организована по принципу взаимодействия межотраслевой команды: в зависимости от ситуации в ее состав могут входить психологи центра «Семья», инспекторы ПДН, сотрудники полиции, представители органов опеки и попечительства, социальный работник или представители образовательного учреждения»,

– сообщает пресс-служба организации.





Как видим – это типичная ювенальная контора, принимающая в том числе и доносы от «неравнодушных граждан», тесно взаимодействующая с опекой, полицией и КДН. Социально-реабилитационные центры как антипод детских домов создаются по всей России в качестве мест «передержки» изъятых у родителей детей для их последующей отправки в к замещающим (платным) родителям либо к богатым усыновителям, имеющим определенный заказ на конкретного ребенка. Психологи в таких центрах зачастую ориентированы на скорейшее разрушение семейных уз, теплых доверительных отношений ребенка с матерью и отцом, желания ребенка находиться в кровной семье и т.д.





Но это были только цветочки, а вот и ягодки. Смотрим далее информацию на официальном сайте СРЦ «Семья»:





«Центр «Семья» активно принимает участие в реализации программ, финансируемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), направленных на повышение уровня социального благополучия семей и детей. Так, специалисты учреждения осуществляли планомерную деятельность в рамках полученных грантов на выполнение социальной программы «Маршрут доверия» (2014-2015 г.) по развитию в регионе семейных форм устройства, а также программы по профилактике жесткого обращения с детьми и оказанию им своевременной помощи «Забота, воспитание, доверие» (2013 – 2015 г.).



Следует обратить внимание на кураторство Центром «Семья» Детского телефона доверия с общероссийским номером 8-800-2000-122, который также работает под началом Фонда поддержки детей. Единственной и самой главной задачей его работы является оказание экстренной психологической помощи детям и их родителям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Специалисты Центра проводят повсеместное информирования населения о возможности получения срочной психологической помощи. В 2012 г. Центр принял участие в конкурсе рекламно-информационных кампаний по продвижению Единого общероссийского телефона доверия, в котором Тюменской области присуждено первое место в номинации «Лучшая региональная рекламно-информационная кампания».



Важно отметить также плодотворную работу в направлении раннего сопровождения семьи. Служба «Растем!» представляет собой систему психолого-педагогического сопровождения семей воспитывающих детей с проблемами развития, поведения или с риском их возникновения».



Да-да, главный партнер СРЦ «Семья», выбранного Кузнецовой в качестве ориентира «социальной политики в защиту детства» – печально известный среди родительской общественности Фонд Марины Гордеевой. Мало того, что несколько лет назад МВД возбуждало уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями сотрудниками организации (речь шла о растрате Гордеевой более 7 млн. руб. госгрантов, дело удалось быстро замять), это видное НКО было создано при полной финансовой и юридической поддержке USAID (Американское агентство по международному развитию, деятельность в РФ запрещена), плотно сотрудничало с UNICEF (Детский фонд ООН, деятельность в РФ запрещена). Сегодня Фонд Гордеевой имеет приоритетную поддержку государства в лице Минтруда (министр Максим Топилин возглавляет его попечительский совет), департамента соцзащиты Москвы и, разумеется, Анны Кузнецовой (также является членом попечительского совета). На сайте СРЦ «Семья» красуется рекламный баннер того самого ювенального общероссийского телефона доверия, который много лет продвигает Гордеева с опорой на административный ресурс.



Между прочим, номинант «Проекта года» по версии Кузнецовой не особо нуждается в материальной поддержке. СРЦ «Семья» был учрежден в 2015 г. по указу губернатора Тюменской области, он регулярно получает госгранты и поддержку от своего учредителя – Департамента соцразвития Тюменской области. Согласно официальным данным с сайта, на сегодня в нем работают более сотни сотрудников. Так что вывод напрашивается один – его победа в «Векторе «Детство»-2018» имеет прежде всего идеологическое и стратегическое значение. Ведь таким образом двигаются все желанные для Гордеевой и прочих ювенальщиков инициативы: «ответственное родительство», ранняя профилактика «безнадзорности» и «социального сиротства», навязывание в приказном порядке прозападных психологов каждой семье и ребенку. К настоящей защите семьи и ребенка (идеальным местом существования и развития которого является родная семья) все это не имеет никакого отношения. Зато имеет прямое отношение к разрушению традиционной семьи, к запрету на семейное воспитание и т.д.



Справедливости ради скажем, что в рамах «Вектора «Детство»» могут заявить о себе самые разные, вовсе не только ювенальные организации. Так, в Топ-10 за прошлый год вошли приют для беременных женщин и матерей с детьми «Дом милосердия» в Сахалинской области, Школа материнской любви (сохранение жизни, профилактика абортов) при Северном государственном медицинском университете Архангельской области, РОО «Многодетные Пермского края» (всесторонняя поддержка кровных многодетных семей) и многие другие позитивные инициативы. В Топ-100 можно найти, к примеру, проект «Ресурсно-методического центра «Семья и школа»», направленный на сопровождение образовательных учреждений по теме «Традиционные православные семейные ценности». Как видим, единой концепции у «Вектора «Детство»» нет, проект изначально задумывался как сборная солянка, и в этом его основная проблема. При таких вводных очень легко поднимать на знамя ювенальные практики и инициативы, делать их ориентирами для других защитников семьи – что, собственно говоря, уже происходит. Подобная подмена понятий – недопустима для нашей страны.



РИА Катюша