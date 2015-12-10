Поём, танцуем или рисуем? Какой тип восприятия у вашего малыша

Чтобы ваш малыш преуспел в том или ином виде творчества, важно понять, какой тип восприятия информации у него преобладает.

Наш эксперт — психолог Екатерина Маркова.

В возрасте от 1 до 3 лет малыши становятся более самостоятельными, постепенно переходят в игровую стадию развития — одну из самых важных для формирования личности. На этом этапе необходимо привлекать детей к творчеству, развивая их слух, моторику и зрительное восприятие.

Индивидуальный подход

Люди делятся на аудиалов, кинестетиков и визуалов.

Аудиалы

У них слух является ведущим каналом восприятия. У таких детей быстро развиваются речевые навыки, легко пополняется словарный запас, именно они слушают сказки, которые им читают родители, затаив дыхание. В творчестве детям-аудиалам легче всего осваивать пение, чтение стихов и актёрское мастерство.

Кинестетики

Они воспринимают информацию из окружающего мира с помощью прикосновений, ощущений и движений. Такие дети никогда не подпустят к себе человека, если плохо к нему относятся, и, наоборот, ластятся к тем, кого любят и выделяют. Они могут обниматься с маминым свитером или платьем любимой старшей сестрёнки. Творческий потенциал кинестетикам лучше всего проявлять в танцах, в ручных поделках (лепка из глины, пластилина), рисовании (например, пальчиковыми красками).

Визуалы

Это люди, к которым большая часть информации поступает через зрение. Считается, что их большинство. Дети-визуалы рано начинают писать и уже до школы бегло читают. У таких детей прекрасная зрительная память, они всегда помнят и знают, где лежат их игрушки. В развитии способностей такого ребёнка помогут занятия с использованием различных наглядных пособий, иллюстраций, цветных карандашей и фломастеров. Рисование как способ самовыражения для ребёнка-визуала — истинное наслаждение!

Правила воспитателей

Занимаясь с ребёнком, следует придерживаться нескольких правил.

Старайтесь всё время обогащать окружающую среду малыша новой интересной информацией: предметами разных форм и цветов, разнообразными звуками, новыми играми и заданиями.

Занимайтесь с детьми в определённое время и старайтесь придерживаться его ежедневно, чтобы процесс стал некой традицией и нормой в режиме дня.

Хвалите малыша даже за маленькие достижения и поддерживайте его, когда у него что-то не получается.

При неудачах, шалостях критикуйте не самого ребёнка, а его поведение. Не говорите: «Какой ты неумеха!», можно сказать: «На этот раз у тебя не получилось, попробуй сделать по-другому!»

Периодически вносите обновления в ваши занятия. Например, «сегодня мы рисуем не фломастерами, а мелками».

Не забывайте про игровую форму ваших упражнений, потому что только игрой можно заинтересовать малыша на долгое время.