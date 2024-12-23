Гипергигиена, стресс, недосып. Что еще мешает современным детям быть здоровыми

Что касается ограждения и запрета информации, я не верю в это ни для взрослых, ни для детей. Я считаю, что информация должна быть повсеместной и свободной. И что мы так или иначе можем ее всю переварить. Я вижу это по своим детям: они сами могут утомиться от телефонов. Да, они пообщаются там, что-то поделают, но потом отложат смартфоны и будут заниматься другими делами.