Гипергигиена, стресс, недосып. Что еще мешает современным детям быть здоровыми

Мы перегнули палку с гигиеной
Детские заболевания изменились.вакцинации и перинатальной медицине, которые значительно снизили детскую смертность.
Сейчас царит гипергигиена: в какой-то момент мы перегнули с ней палку. Например, есть Скандинавия, где все помешаны на чистоте. Там больше аллергий, чем в Италии, где дети ползают в кафе по полу. Одновременно с этим у нас есть живущий в мегаполисе ребёнок, который уже не контактирует с аллергенами постоянно, как это было раньше. От этого всего иммунитет немножечко сходит с ума и выдает различные аллергические состояния.
Иногда родители думают, что в этих болезнях виновато активное лечение. Я сам против излишнего лечения — считаю, что это вредит и психике, и организму. Но не думаю, что именно лекарства сыграли большую роль.
Это проблема глобальнее: и астмой, и аллергией болеют не только те дети, которых залечивают. Предстоит многое изучить, чтобы понять, какие факторы нужно устранить.
Нельзя исключить и влияние экологии: того, что мы едим, чем мы дышим, в каких условиях мы живем. Вычленить что-то одно из этого сложно.
Гаджеты не должны замещать живое общение
По поводу гаджетов существуют четкие рекомендации ВОЗ, где написано, что они никогда не должны быть «нянькой» для ребёнка. Основные проблемы, которые связаны с телефонами и планшетами, — это малоподвижность, плюс у маленьких детей — еще и задержка развития речи.
Гаджеты замещают общение с родителями, в ходе которого и происходит развитие речи.
Рекомендуется использовать гаджеты в первую очередь для общения с родственниками. Например, звонить по скайпу бабушке или дедушке. Чтобы ребёнок видел, что это все же живое общение с людьми. И уже только потом стоит подключать развивающие мультики, игрушки и программы.
Что касается ограждения и запрета информации, я не верю в это ни для взрослых, ни для детей. Я считаю, что информация должна быть повсеместной и свободной. И что мы так или иначе можем ее всю переварить. Я вижу это по своим детям: они сами могут утомиться от телефонов. Да, они пообщаются там, что-то поделают, но потом отложат смартфоны и будут заниматься другими делами.
Лучшая профилактика — это вакцинация, здоровый сон и минимум стресса
Вакцинация приносит огромные плоды, в эпидсезон особенно важны прививки от гриппа и от пневмококка. Благодаря последним резко снизилось количество гнойных отитов и бактериальных пневмоний у детей.
Чем еще мы можем помочь организму — так это здоровым сном, здоровой едой и прогулками. Нужно ложиться в одно и то же время и спать достаточное количество часов.
Что до «дедушкиных методов»... Обливание как повышение стрессоустойчивости и закаливание — это полезный метод. Кварцевание — наверное, нет.
А также нужно минимизировать стресс. Совсем исключить его мы не можем. Но не стоит излишне нагружать ребёнка. Не водите его в слишком «продвинутую» школу, в которую он не хочет ходить. Нужно искать какие-то другие варианты.
Состояния, которые требует назначения витаминов (авитаминоз и гиповитаминоз), мы, врачи, видим редко. Пить витамины профилактически — бессмысленно. Если гиповитаминоза нет, то от них будет один вред.
Единственное исключение — витамина D, дефицит которого есть у 70% населения Земли. И взрослые, и дети должны его получать пожизненно, тем более жители таких широт, как у Москвы и Питера. Если есть анемия, нужно пить железо. Если человек живёт далеко от моря, то нужно принимать йод. А суперпопулярные омега-3 жирные кислоты никакого эффекта не показывают.
Так что, кроме витамина D, детям ничего больше не нужно. Только в индивидуальных случаях.
Современная медицина — это партнерская медицина
Сейчас родители стали более осознанно подходить к лечению детских заболеваний, и это большой плюс. Мы переходим от патерналистской медицины к партнерской: родители принимают решения вместе с врачами. Когда мы слепо доверяем специалисту, — это один перегиб. Когда мы вообще не доверяем и ходим по разным врачам, или вовсе рассматриваем альтернативную медицину, — это другой перегиб.
Важно, чтобы в педиатрии ребёнок переходил из статуса объекта в статус субъекта: чтобы он принимал решения вместе со взрослыми, и чтобы с ним уважительно разговаривали.
Я думаю, что важно придерживаться принципа максимального невмешательства. И родители, и врачи, собираясь предпринять что-то в отношении ребёнка, должны задавать себе вопрос: «Зачем?» И вмешиваться поменьше. Потому что любое общение с врачами для ребёнка — источник стресса, и желательно его минимизировать.
Когда говорят про персонализированную медицину будущего, это в первую очередь касается ДНК и чтения генома. Но у всего этого есть научные ограничения — и по исследованиям, и по применению.
Поэтому совсем персонифицированной — на основании нашего генетического кода — медицина не будет никогда. Это невозможно.
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