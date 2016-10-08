«Ребенка нужно подталкивать к игре». Воспитатель – о современных детсадах

Как следует заботиться о современных детях и какие проблемы дошкольного образования все еще остаются актуальными?

Бюджетные детские сады не могут «развернуться» вволю. © / Екатерина Саенко / АиФ

День воспитателя и всех дошкольных работников отмечают по всей стране 27 сентября. Чтобы попытаться взглянуть на дошкольное образование «изнутри», корреспондент «АиФ в ВС» встретился с победителем областного конкурса «Воспитатель года - 2016» - учителем-логопедом Уриковского детского сада комбинированного вида Еленой Ташлыковой.

Елена Владимировна сейчас готовится к поездке на всероссийский этап конкурса, который пройдёт в ноябре. В детском саду у неё на попечении одна из самых трудных групп - логопедическая, которую посещают 24 ребёнка в возрасте 5-7 лет с недостатками развития речи.

За деньгами - в бизнес

Юлия Вяткина, «АиФ в ВС»: Какие они - современные дети?

Елена Ташлыкова: Активные. У них больше возможностей получить информацию, они сами могут добывать для себя знания. Пользуются гаджетами ловчее воспитателей и преподавателей. Мы не даём постоянно ходить с техникой, но порой оставляем ребятам свободные минутки. И тогда заходишь в большую группу из 30 человек, а у них - тишина: сидят, разбившись на несколько микрогрупп, и главный тот, кто держит в руках планшет. В остальное время повсюду шум и гам. Некоторые родители настаивают, чтобы ребёнок был на связи и брал телефон в сад. Но большую часть времени мобильные лежат в кабинках, постоянно носить их в кармане мы не разрешаем. Сад на то и сад, чтобы общаться и играть. Естественно, надо заинтересовать малышей, создать условия, чтобы они развивались, организовать игру. Ни один ребёнок не предпочтёт живую игру виртуальной, если его не подталкивать к этому. Конечно, взрослым часто бывает легче сунуть ему в руки гаджет и отправить чадо восвояси, чем что-нибудь придумать. Если так поступают и родители дома, и воспитатели в саду, то тогда бедному ребёнку ничего не остаётся, как сделать своим «другом» планшет и компьютер.

Елена Ташлыкова. Фото: АиФ/ Юлия Вяткина

- С какими проблемами сейчас сталкиваются работники дошкольного образования? Есть ли нехватка специалистов?

Досье: Елена Ташлыкова родилась в 1976 году в Забайкальском крае. Окончила Балейский педагогический колледж по специальности «учитель начальных классов» и Восточно- Сибирскую государственную академию образования по специальности «учитель- логопед».

- Не могу судить обо всех, поэтому скажу, как обстоят дела у нас в сельской местности. Узких специалистов хватает, а вот воспитателей - не всегда. Главная причина - нехватка жилья в селе. К нам могли бы приехать и устроиться молодые, закончившие институт работники. Свободные места есть постоянно, а жить негде, поэтому недостаток кадров ощущается

- Может, часть «вины» лежит на заработной плате, вернее - на её размере?

- Знаете, как говорят, если ты хочешь заработать денег, то в педагогику идти не стоит. Тут удерживаются истинно болеющие душой. Об этом ясно высказался наш премьер-министр: это призвание, а за деньгами - в бизнес. У нас в группе сейчас хороший помощник, нянечка - человек с высшим образованием, педагог английского языка, не захотела идти в школу, сказала: «Мне маленькие детки роднее».

Личный выбор

- На федеральном уровне теперь часто говорят о развитии частных детских садов. Какой, на ваш взгляд, выбор лучше сделать родителям: бюджетные сады или «частники»?

- Государственным садам трудно соперничать по «крутости» с частными. Частный детсад может вволю развернуться: открыть гончарную мастерскую, театральную студию, бассейн. А в саду, где работаю я, на психолога и логопеда один кабинет, куда же нам расширяться. Об оплате я и говорить не буду, не все могут позволить себе отдать ребёнка в частный сад.

Кстати, сейчас частные сады открываются не только в городе, но и в сёлах, потому что очереди большие, спрос есть. Я сама сначала пыталась работать в одном из таких учреждений, но мне не понравились условия, которые они там создают. Я спросила: «По какой программе вы работаете?». Мне не ответили. «Где будет мой кабинет?» Нет такого. Детские группы были разновозрастные - от трёх до семи лет. Если в Иркутске частные сады получают лицензию, их контролируют так же, как и государственные, и работают они по тем же образовательным программам, то в сельской местности такая деятельность стихийна и беспорядочна. Если рассматривать конкретную ситуацию в моём селе, то получается - государственный сад качественнее и надёжнее, чем частный.

Понятно, что мама и папа хотят для своего малыша самое лучшее. Имея возможности, всегда будешь выбирать лучшее, поэтому если родители в состоянии оплачивать частный сад, то почему бы и нет. Я не вижу в этом ничего плохого. Но и бюджетные сады могут быть достойного уровня. Некоторые из них тоже занимаются расширенным детским развитием, выходя за рамки федеральных программ. Это, правда, уже дополнительные платные услуги, например - занятия английским языком, хореографией или аэробикой, но плата всё же будет не такая высокая, как у «частников».

Выбирая детский сад, родители хотят для ребенка самого лучшего. Фото: pixabay.com

- Есть родители, которые намеренно не отдают ребёнка в сад, считая, что его вполне способна заменить няня. Замена равноценна?

- Няня или гувернёр - это хорошо так же, как и репетиторы, которых нанимают, чтобы сдать экзамены. Но как же взаимодействие в коллективе? В саду вырабатывается характер, малыш приобретает опыт общения и с детьми, и с взрослыми; режим дня дисциплинирует его. В дальнейшем ребёнку будет легче адаптироваться, если он уже знает, по каким законам живёт общество, понимает правила поведения в нём. В садике дети смотрят друг на друга и невольно берут пример с тех, кто держит спинку ровнее и красивее, привыкают к тому, что первыми идут мыть руки девочки, потом мальчики, учатся взаимовыручке. Дома, скажем честно, ребёнку многое будет сходить с рук. Да, большой плюс в том, что няня будет работать только с ним, давать знания только ему, он будет ей отвечать. Представляете, как много можно вложить в человека, если заниматься с ним один на один!

Я - логопед, и мне нравится проводить индивидуальные занятия: моё внимание полностью направлено на одного малыша, я вижу его отдачу, хвалю его и получаю ещё больше. Когда идёт групповое занятие мне не хватает времени сказать каждому доброе слово, а ведь дети от них расцветают. Если гувернёр заботливый и любящий, он вложит в ребёнка многое, но коллектив не заменит. В прошлом году из нашего сада выпустилась группа детей, и почти тем же составом они пошли в первый класс. Это очень здорово. Они знают друг друга с яслей и так сдружились, что даже плакали, когда-то кто-то из них уходил в другую школу. «Домашнему» ребёнку придётся трудно: в шесть лет он не будет знать, как вести себя в группе. В общем, здесь каждый родитель решает сам, как и в вопросе о государственных и частных садах.

Важная функция детсада - привить опыт общения с другими детьми. Фото: pixabay.com

Забывать нельзя

- Как думаете, что сами родители ожидают от детских садов?

- Мне кажется, больше всего они хотят, чтобы их детей любили и принимали со всеми чудачествами. Дети разные, и подход нужно найти к каждому. Недавно к нам в садик пришёл пятилетний мальчик, сейчас у него тяжело идёт период адаптации: он не может есть, пока едят остальные дети. В этом случае мы даём ему возможность вести себя так, как он хочет: «Кушай позже, раз тебе удобно». Мама не знает, отчего такое поведение, но она благодарна нам, что мы его понимаем. Любой родитель ждёт, что, когда он приведёт утром ребёнка в сад, воспитатель спросит: «Как Паша играл? У него вчера была температура, он выздоровел?» Эти маленькие вопросы показывают, насколько педагог заинтересован в детях. Порою работникам детсада приходится учить родителей объективно смотреть на своих чад. Например, мама считает, что у сына всё прекрасно, а приглашаешь её присутствовать на диагностике, и она видит: кое-где есть проблемы, надо исправлять. С родителями необходимо вести себя открыто, ничего не утаивать, тогда в ответ они откроются

- Какие улучшения произошли в системе дошкольного образования за последние годы?

- Власть стала уделять больше внимания нам. Детсады стали активно строить, у нас, например, очереди практически закончились. Я думаю, это связано с тем, что дошкольное воспитание окончательно приобрело статус первой ступени образования. Такой переход произошёл совсем недавно. Сравните, конкурсу «Учитель года» 27 лет, а «Воспитателю года» - семь. Раньше нас не замечали, мы работали сами по себе. Президент упоминал только учителей.

- Может быть, сами воспитатели должны тоже работать над имиджем своей профессии?

Когда я участвовала в областном конкурсе «Воспитатель года - 2016», было всего 25 заявок со всей Иркутской области! Только в Иркутском районе 38 детсадов, в которых работает много педагогов. Почему они не участвуют? Боятся? Это же новые знания, знакомства, обмен опытом. Если мы сами не будем о себе заявлять - кто нас услышит? А мы так много вкладываем в маленького человечка, что нельзя о нас забывать.