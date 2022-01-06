Дети в беде, а люди идут мимо. Что с нами не так?

Еще совсем недавно пройти мимо одинокого ребенка, а уж тем более, растерянного, плачущего было ... недостойно, что ли.

В Костроме два мужика тащили мимо прохожих отбивающуюся пятилетнюю девчушку. Никто ухом не повел, в полиции ни единого звонка.

В Подмосковье мальчик шел по обочине дороги, машины свистели мимо, никто не остановился. Мальчишка замерз насмерть.

Под окнами общежития, где снимали комнату упыри, митинг местных жителей. Требуют выдать тех, кто растерзал малышку. А чего ж отворачивались, когда ее силой волокли себе на утехи?

Совсем недавно говорили "Чужих детей не бывает".

Следствие замены коллективизма, здравого смысла и потребности помочь упыриными законами ювеналки. Отполировано "милосердием и гуманизмом" по отношению к тем, кому и веревки мало для наказания. В итоге уж не пошлешь первоклашку за хлебушком, да и за подростка тревожно.

Был педофил под надзором, отмечался в отделении. И что? Помогло это пятилетней Веронике?

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Бастрыкин дело затребовал, Кузнецова требует пожизненного надзора над педофилами. Даже не смешно. Их надо за наручник водить полицейским? Заигралась наша страна в гуманизм. Малыши гибнут от инферналов в человеческом облике, их калечат и грызут насмерть бездомные собаки.

Все ради того, чтобы в чьих то забугорных буркалах лучше выглядеть? Не стоит не только жизнь, испуг или слезы маленького ребенка жизни всех бездомных собак и педофилов.

Не должно их быть на улицах наших городов и сел.

И нельзя проходить мимо плачущего, одинокого или вырывающегося из взрослых рук ребенка. Пусть лучше полицейские сто раз впустую приедут, чем детей хоронить. Боишься ювеналов - вызови полицию и постой в стороне до ее приезда.

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