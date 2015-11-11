Откуда появляются продукты?

«Как далеки современные дети от природы» – вздохнет очередная бабушка, проходя мимо детей в парке, которые вместо наблюдения за природой полностью поглощены своими смартфонами. И будет совершенно права. Австралийские исследователи выяснили : современные школьники имеют очень смутные представления, откуда берется наша еда и одежда. Пробелы в знаниях о сельском хозяйстве, промышленности, да и просто элементарное отсутствие знаний о законах природы в век информационных технологий уже являются не исключением, а скорее правилом. Подобные результаты получили и немецкие ученые, проведшие похожее исследование

С природой на Вы

Казалось бы, доступность любой информации лишь по одному клику мышкой на любом языке и в любом объеме должна способствовать детскому исследовательскому интересу. Однако практика показывает – несмотря на увеличение возможностей к информированию и самообразованию по сравнению с прошлым веком, когда возможности ограничивались знаниями родителей и энциклопедией «Что есть что», современные дети имеют очень размытое или в корне неверное представление о природе вещей, окружающих их в повседневности. И если еще десять лет назад ученые говорили об «удаленности» детей от природы в основном в крупных городах и постиндустриальных странах, то австралийское исследование показывает – даже в такой стране как Австралия, где более половины площади страны занято сельскохозяйственными угодьями, проблема стоит остро.

Немецкие исследователи к этому добавляют : интерес к природе, растениям и животным определяет ближайшее окружение ребенка. В современных школах и внешкольных кругах общения интерес к природе и сельскому хозяйству очень мал, они практически никогда не являются темами для разговоров (в отличии от обсуждения современных мультиков или новинок компьютерных игр), даже в тех случаях, когда у ребенка есть возможность пообщаться с одноклассником из сельской местности или понаблюдать за животными в естественной среде. Поэтому, делают акцент как австралийские, так и немецкие исследователи, включение в образовательную программу подобных тем «природно-бытового» воспитания просто необходимо. На сегодняшний же момент знания детей и подростков о происхождении продуктов или законах природы оставляют желать лучшего. На сегодняшний же момент знания детей и подростков о происхождении продуктов или законах природы оставляют желать лучшего.

В австралийском исследовании приняли участие более 900 школьников в 71-ой школах. Помимо вопросов о происхождении отдельных продуктов питания или элементов одежды, ученые интересовались и общими знаниями школьников о сельском хозяйстве. Сперва австралийские ученые преподносят хорошие новости: большинство детей школьного возраста все-таки в курсе, что лапша, картофельные чипсы и кофе имеют растительное происхождение и производятся из конкретных растений.

При этом только треть школьников в курсе, что лосося выращивают на специальных рыбных фермах (о том, что лосося также можно и ловить в море, знали также немногие). На вопрос о том, из чего делают хлопчатобумажные носки, 75% австралийских школьников (10-12 лет) уверенно ответили – из шерсти животных. И даже почти половина подростков в возрасте от 14 до 16 лет были уверены в этом же.

Схожая ситуация со знаниями природы и в Германии, как показывает регулярный молодежный отчет о природных знаниях ( Jugendreport Natur ), при составлении которого опрашивают около 3000 школьников. Так, для 11% немецких детей до сих пор солнце всходит на севере, 66% не в курсе, как называются плоды куста розы, а 39 % не имеют представления, на чем растут лесные орехи. Достаточно слабые представления у немецких школьников и о физиологии кур-несушек и дойных коров. Так, к примеру, большинство из них считает, что одна курица в день несет от 3 до 10 яиц. И только каждый пятый имеет более реалистичные представления – одно яйцо в день.

Помимо этого одна треть школьников уверена, что курицы относятся к млекопитающим. Зато что касается дойных коров, то только половина немецких семиклассников в курсе, что у коровы четыре соска на вымени. Другая половина расходится во мнениях: от 2 до 8 сосков. К вопросу о том, сколько молока дает корова ежедневно, чаще всего школьники отвечали – 1 литр. Исследователи предполагают, что здесь сыграло свою роль то, как дети видят молоко в магазине – пачками по одному литру. О том, что дойная корова может приносить от 25 до 40 литров ежедневно знают лишь единицы.

А что едим?

О еде, закупаемой в супермаркетах современные дети и подростки имеют не больше представления, чем о сельском хозяйстве. Привычка получать все очищенное, разрезанное на порции и аккуратно упакованное в пластик не способствует знаниям и, что удивительно, не вызывает особого интереса узнать, откуда это берется. Так в немецком исследовании ученые пытались выяснить из какого овоща делают традиционный немецкий гарнир квашенную в винном уксусе капусту. Только треть старшеклассников (9 класс) знали, что ее изготавливают из обычной белокочанной капусты!

Австралийские коллеги попытались выяснить, знают ли дети из чего делают один из любимых продуктов – йогурт. Более четверти школьников начального и среднего звена были убеждены: йогурты производят на основе растения. Среди старшеклассников количество заблуждающихся насчет молочного продукта составило 13%. Результаты тем удивительнее, что даже учитывая отдаленность городских детей от природы, они не черпают информации и из открытых источников, ведь даже в каждой рекламе йогурта присутствуют коровы и говорится о молочных составляющих продукта. К растительным продуктам 16% юных австралийцев отнесли также и яичницу.

Список подобных заблуждений можно продолжать практически бесконечно: пробелы в детском представлении о природе настолько огромны, что хватит еще не на одно исследование. Заметим лишь, что даже любимые всеми современными детьми мобильные телефоны не вызывают у них исследовательского интереса: из чего это сделано? Так, лишь 4% немецких школьников знают, что сырье (исходные материалы) для мобильного материала на 100% природного происхождения. А вот четверть современных подростков уверены — в мобильном телефоне нет ничего «от природы».

Простые решения

Что же делать? Просто кричать, что нынешние дети глупые и ничем кроме фейсбука не интересуются можно, но неэффективно. Конечно же, идеальный вариант – ответственные родители, уделяющие внимание обычному природно-бытовому воспитанию. Самый простой способ сблизить ребенка с природой – пожить с ним в настоящей деревне на краю леса, где можно наглядно показать и рассказать откуда берутся овощи, фрукты, мед или грибы.

Во многих европейских городах, где иметь дачи или «домики в деревне» не принято, удаленность детей от природы предлагают решать весьма интересными способами силами муниципалитетов городов или общественных инициатив, которыми только остается воспользоваться заботливым родителям. Так, к примеру, в Германии распространены овощно-плодовые или ягодные плантации, где растут овощи, фрукты и ягоды в «свободном доступе» . Приехав на такой «огород» родители и дети могут прогуляться по теплицам с помидорами и огурцами, поплутать по кукурузным зарослям или собирать черешню и яблоки прямо с деревьев. Первоначально «крестьянские угодья» были задуманы как овощные магазины под открытым небом (за все сорванное при выходе нужно, разумеется, платить), но в последние годы все больше и больше здесь уделяют внимание детскому «сельскохозяйственному» образованию.

Помимо того, что для городских детей выбор капусты с грядки или сбор вишни с дерева уже само по себе приключение и обучение, рядом с теплицами и грядками обычно располагаются птичий двор, свинарники, загоны для мелко-рогатого скота, площадки для гриля и «экологические» игры. Так дети могут узнать, откуда берутся яйца и как ухаживают за домашними животными в деревне, поиграть в тактильном бассейне с кукурузой или лабиринте из сена.

Другой вариант «дополнительного образования» – это «Парк ощущений и чувств» . Специально оборудованная площадка в городской черте, где собраны различные игры и аттракционы, рассказывающие о тайнах природы. В таких местах можно экспериментальным путем узнать почему идет дождь, где прячутся жуки в дереве, как пахнет корица и почему вырабатывается электричество, когда дует ветер. Эффективность подобного обучения в игре невероятно высока, а при дополнительной помощи со стороны персонала парка родителям самим даже не обязательно быть экспертами в законах физики. Помимо городских предложений немцы очень любят «природный туризм» – так, для единения родного чада с природой, можно просто заказать недельку на ферме . В зависимости от интересов самого чада программа «фермерской жизни» может варьироваться от конных прогулок до участие в дойке коров, но и цена у такого фермерского «образования» соответствующая.

Впрочем, способ улучшить знания о природе и происхождении вещей домашнего обихода у ребенка есть всегда, даже когда нет на это времени и денег, лишь бы было желание: ведь телевизионные документальные передачи («Галилео» и т.п.) доступны каждому.