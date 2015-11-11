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Откуда появляются продукты?

Мария Вебер    

 

Откуда появляются продукты?

«Как далеки современные дети от природы» – вздохнет очередная бабушка, проходя мимо детей в парке, которые вместо наблюдения за природой полностью поглощены своими смартфонами. И будет совершенно права. Австралийские исследователи выяснили: современные школьники имеют очень смутные представления, откуда берется наша еда и одежда. Пробелы в знаниях о сельском хозяйстве, промышленности, да и просто элементарное отсутствие знаний о законах природы в век информационных технологий уже являются не исключением, а скорее правилом. Подобные результаты получили и немецкие ученые, проведшие похожее исследование


С природой на Вы

Казалось бы, доступность любой информации лишь по одному клику мышкой на любом языке и в любом объеме должна способствовать детскому исследовательскому интересу. Однако практика показывает – несмотря на увеличение возможностей к информированию и самообразованию по сравнению с прошлым веком, когда возможности ограничивались знаниями родителей и энциклопедией «Что есть что», современные дети имеют очень размытое или в корне неверное представление о природе вещей, окружающих их в повседневности. И если еще десять лет назад ученые говорили об «удаленности» детей от природы в основном в крупных городах и постиндустриальных странах, то австралийское исследование показывает – даже в такой стране как Австралия, где более половины площади страны занято сельскохозяйственными угодьями, проблема стоит остро. 

Немецкие исследователи к этому добавляют: интерес к природе, растениям и животным определяет ближайшее окружение ребенка. В современных школах и внешкольных кругах общения интерес к природе и сельскому хозяйству очень мал, они практически никогда не являются темами для разговоров (в отличии от обсуждения современных мультиков или новинок компьютерных игр), даже в тех случаях, когда у ребенка есть возможность пообщаться с одноклассником из сельской местности или понаблюдать за животными в естественной среде. Поэтому, делают акцент как австралийские, так и немецкие исследователи, включение в образовательную программу подобных тем «природно-бытового» воспитания просто необходимо.
На сегодняшний же момент знания детей и подростков о происхождении продуктов или законах природы оставляют желать лучшего. 

В австралийском исследовании приняли участие более 900 школьников в 71-ой школах. Помимо вопросов о происхождении отдельных продуктов питания или элементов одежды, ученые интересовались и общими знаниями школьников о сельском хозяйстве. Сперва австралийские ученые преподносят хорошие новости: большинство детей школьного возраста все-таки в курсе, что лапша, картофельные чипсы и кофе имеют растительное происхождение и производятся из конкретных растений. 

При этом только треть школьников в курсе, что лосося выращивают на специальных рыбных фермах (о том, что лосося также можно и ловить в море, знали также немногие). На вопрос о том, из чего делают хлопчатобумажные носки, 75% австралийских школьников (10-12 лет) уверенно ответили – из шерсти животных. И даже почти половина подростков в возрасте от 14 до 16 лет были уверены в этом же. 

Схожая ситуация со знаниями природы и в Германии, как показывает регулярный молодежный отчет о природных знаниях (Jugendreport Natur), при составлении которого опрашивают около 3000 школьников. Так, для 11% немецких детей до сих пор солнце всходит на севере, 66% не в курсе, как называются плоды куста розы, а 39 % не имеют представления, на чем растут лесные орехи. Достаточно слабые представления у немецких школьников и о физиологии кур-несушек и дойных коров. Так, к примеру, большинство из них считает, что одна курица в день несет от 3 до 10 яиц. И только каждый пятый имеет более реалистичные представления – одно яйцо в день. 

Помимо этого одна треть школьников уверена, что курицы относятся к млекопитающим. Зато что касается дойных коров, то только половина немецких семиклассников в курсе, что у коровы четыре соска на вымени. Другая половина расходится во мнениях: от 2 до 8 сосков. К вопросу о том, сколько молока дает корова ежедневно, чаще всего школьники отвечали – 1 литр. Исследователи предполагают, что здесь сыграло свою роль то, как дети видят молоко в магазине – пачками по одному литру. О том, что дойная корова может приносить от 25 до 40 литров ежедневно знают лишь единицы. 


А что едим?

О еде, закупаемой в супермаркетах современные дети и подростки имеют не больше представления, чем о сельском хозяйстве. Привычка получать все очищенное, разрезанное на порции и аккуратно упакованное в пластик не способствует знаниям и, что удивительно, не вызывает особого интереса узнать, откуда это берется. Так в немецком исследовании ученые пытались выяснить из какого овоща делают традиционный немецкий гарнир квашенную в винном уксусе капусту. Только треть старшеклассников (9 класс) знали, что ее изготавливают из обычной белокочанной капусты!
 
Откуда появляются продукты?
Откуда появляются продукты?
 

Австралийские коллеги попытались выяснить, знают ли дети из чего делают один из любимых продуктов – йогурт. Более четверти школьников начального и среднего звена были убеждены: йогурты производят на основе растения. Среди старшеклассников количество заблуждающихся насчет молочного продукта составило 13%. Результаты тем удивительнее, что даже учитывая отдаленность городских детей от природы, они не черпают информации и из открытых источников, ведь даже в каждой рекламе йогурта присутствуют коровы и говорится о молочных составляющих продукта. К растительным продуктам 16% юных австралийцев отнесли также и яичницу. 

Список подобных заблуждений можно продолжать практически бесконечно: пробелы в детском представлении о природе настолько огромны, что хватит еще не на одно исследование. Заметим лишь, что даже любимые всеми современными детьми мобильные телефоны не вызывают у них исследовательского интереса: из чего это сделано? Так, лишь 4% немецких школьников знают, что сырье (исходные материалы) для мобильного материала на 100% природного происхождения. А вот четверть современных подростков уверены — в мобильном телефоне нет ничего «от природы». 


Простые решения

Что же делать? Просто кричать, что нынешние дети глупые и ничем кроме фейсбука не интересуются можно, но неэффективно. Конечно же, идеальный вариант – ответственные родители, уделяющие внимание обычному природно-бытовому воспитанию. Самый простой способ сблизить ребенка с природой – пожить с ним в настоящей деревне на краю леса, где можно наглядно показать и рассказать откуда берутся овощи, фрукты, мед или грибы. 

Во многих европейских городах, где иметь дачи или «домики в деревне» не принято, удаленность детей от природы предлагают решать весьма интересными способами силами муниципалитетов городов или общественных инициатив, которыми только остается воспользоваться заботливым родителям. Так, к примеру, в Германии распространены овощно-плодовые или ягодные плантации, где растут овощи, фрукты и ягоды в«свободном доступе». Приехав на такой «огород» родители и дети могут прогуляться по теплицам с помидорами и огурцами, поплутать по кукурузным зарослям или собирать черешню и яблоки прямо с деревьев. Первоначально «крестьянские угодья» были задуманы как овощные магазины под открытым небом (за все сорванное при выходе нужно, разумеется, платить), но в последние годы все больше и больше здесь уделяют внимание детскому «сельскохозяйственному» образованию.
 
 


Помимо того, что для городских детей выбор капусты с грядки или сбор вишни с дерева уже само по себе приключение и обучение, рядом с теплицами и грядками обычно располагаются птичий двор, свинарники, загоны для мелко-рогатого скота, площадки для гриля и «экологические» игры. Так дети могут узнать, откуда берутся яйца и как ухаживают за домашними животными в деревне, поиграть в тактильном бассейне с кукурузой или лабиринте из сена. 

Другой вариант «дополнительного образования» – это «Парк ощущений и чувств». Специально оборудованная площадка в городской черте, где собраны различные игры и аттракционы, рассказывающие о тайнах природы. В таких местах можно экспериментальным путем узнать почему идет дождь, где прячутся жуки в дереве, как пахнет корица и почему вырабатывается электричество, когда дует ветер. Эффективность подобного обучения в игре невероятно высока, а при дополнительной помощи со стороны персонала парка родителям самим даже не обязательно быть экспертами в законах физики. Помимо городских предложений немцы очень любят «природный туризм» – так, для единения родного чада с природой, можно просто заказать недельку на ферме. В зависимости от интересов самого чада программа «фермерской жизни» может варьироваться от конных прогулок до участие в дойке коров, но и цена у такого фермерского «образования» соответствующая. 

Впрочем, способ улучшить знания о природе и происхождении вещей домашнего обихода у ребенка есть всегда, даже когда нет на это времени и денег, лишь бы было желание: ведь телевизионные документальные передачи («Галилео» и т.п.) доступны каждому. 
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