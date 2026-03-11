Кости целы? Врач Кулик пояснил, как оказать первую помощь детям при травмах

Если же ребёнку после перелома наложили на ногу или руку гипсовую повязку, следует наблюдать, как себя ведёт по­страдавшая конечность.

Зима — это коньки, горки, катание на тюбингах, сноуборде, горных лыжах. Развлечения на свежем воздухе дарят детям бодрость и хорошее настроение.

Срочно скорую!

Но они же подчас угрожают им травмами . Что делать, если несча­стье случилось? Наш эксперт —

Если ребёнок на катке или горке упал на спину и какое-то время не может вдохнуть, а вскоре всё налаживается, паниковать не стоит. И делать рентген лёгких не надо. Кратковременная остановка дыхания при ударе спиной не опасна — это спазм диафрагмы, он обычно проходит. Однако сам факт того, что нарушилось дыхание, означает: удар был достаточно сильным, поэтому целесообразно обратиться к травматологу для проведения комплекса диагностиче­ских мероприятий.

Особенно тревожно, если произошла травма головы, которая считается одной из самых страшных. Если ребёнок, катаясь, например, на коньках, на высокой скорости упал, сильно ударившись лбом или затылком о лёд, и потерял сознание, надо срочно вызывать скорую помощь, ведь это грозный неврологический симптом. Даже если всё обошлось лишь синяками и шишками, лёгкой тошнотой и головокружением, которые быстро прошли, успокаиваться не стоит.

«Светлый промежуток»

В таких случаях самостоятельно наблюдать за уровнем сознания и жизненными функциями ребёнка в домашних условиях родители не должны.

Самая большая опасностьзаключается в так называемом светлом промежутке. Это коварный период мнимого благополучия, когда после удара и возможной кратковременной потери сознания, которую ни сам малыш, ни родители могут просто не заметить, пострадавший приходит в себя и может жаловаться только на умеренную головную боль или головокружение. Родители успокаиваются, считая, что всё позади. Но это нередко бывает фатальной ошибкой.

Внутри черепа может продолжаться скрытое кровотечение, чаще всего приводящее к формированию эпидуральной гематомы. Кровь постепенно скапливается, хотя симптомы и отсутствуют, пока гематома не достигнет критического объёма и не начнёт сдавливать головной мозг. Как только компенсаторные возможно­сти организма истощаются, состоя­ние ухудшается лавинообразно: наступает резкое угнетение сознания вплоть до комы. Если в этот момент ребёнок будет спать, родители просто не заметят перехода от обычного сна к жизнеугрожающему состоянию и упустят время.

Поэтому любые жалобы на тошноту, светобоязнь, нарушения памяти или вялость после травмы головы требуют немедленной госпитализации. Никакой домашний покой здесь не работает. Пострадавший нуждается в экстренной диагностике, причём обычного рентгена недостаточно — он покажет только целостность костей. Исключить гематому и сдавление мозга могут лишь компьютерная томография (КТ) и динамическое наблюдение нейрохирургов в условиях стационара. В вопросах травмы головы гипердиагностика всегда лучше, чем недооценка тяжести состояния.

Гипс или операция?

Сегодня при лечении переломов у детей и взрослых часто предлагают делать операцию, не накладывать гипс, как раньше. Возникает вопрос: соглашаться ли на хирургиче­ское вмешательство или предпочесть лечиться по старинке?

Если врач, которому вы доверяете, настаивает на операции, значит, перелом нестабильный или смещение такое, что вправить его руками и удержать гипсом невозможно. Отказ от операции в пользу гипса в таких случаях чреват тем, что кости срастутся с осевой деформацией, а значит, в дальнейшем для восстановления функции конечности всё равно потребуется выполнение корригирующих остеотомий. Современные методы остеосинтеза (спицы, гибкие стержни) малотравматичны и позволяют ребёнку быстрее вернуться к активности.

Доверяйте врачу, но помните о своём праве на второе мнение. Поэтому, если случай сложный, пройдите консультацию в федеральном центре.

Не давит?

Если же ребёнку после перелома наложили на ногу или руку гипсовую повязку, следует наблюдать, как себя ведёт по­страдавшая конечность. Пальцы под повязкой посинели и отекли? Это признак того, что гипс сдавливает мягкие ткани и нарушает кровообращение. В этом случае необходимо придать конечно­сти возвышенное положение (положив на подушку). Если через 20–30 минут цвет не вернулся к норме и отёк не спал или пальцы стали холодными и потеряли чувст­вительность — возвращайтесь в приёмный покой, где накладывали гипс. Его нужно будет ослабить или выполнить по­вторную иммобилизацию, иначе возможен некроз тканей.

«Грязные» травмы

Когда при травме содралась кожа, в рану попали земля, снег и прочая грязь, пострадавшего может ждать ещё одна угроза — столбняк. Если у ребёнка есть полный курс прививок АКДС/АДС-М по возрасту, причём последняя вакцинация была проведена менее 5 лет назад, — экстренная профилактика не нужна. В противном случае обращение в лечебное учреждение обязательно. Столбняк — смертельно опасное заболевание, и «грязные» уличные травмы — главные ворота для инфекции.

Надёжная защитная экипировка, качественный спортинвентарь, знание правил безопасности, овла­дение техникой катания и продуманный выбор места для отдыха и занятий спортом минимизируют риск повреждений. Но полностью избежать травм удаётся не всегда. Важно знать, как оказывать первую помощь пострадавшим.

Нажмите для увеличения