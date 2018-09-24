Власти Татарстана душат русский язык и «ставят родителей на колени»

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Учебный год для школьников и родителей по всему Татарстану начался не только с первого звонка и торжественной линейки. В регионе началась новая фаза борьбы русских за право учиться на русском.

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Острее всего всегда стоял вопрос преподавания языков в школах и статуса русского языка. Национальные элиты считают, что он не так важен, как местный язык, который они не стесняются называть государственным. Федеральный центр считает по-другому. Дискуссии шли настолько острые, что свое слово неоднократно вынужден был сказать и глава государства.

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Иными словами, русский язык в соответствии с действующим законом – язык государственный. Им должен владеть и его должен изучать каждый гражданин России. А вот изучение национальных языков – это уже не обязанность, а право любого желающего. Гарантированное Конституцией, но право. Никто не может заставить Василия Иванова изучать татарский язык в школе Набережных Челнов, если он этого не хочет. Но вот министр образования Татарстана считает по-другому. Его слова приводит региональное издание:

Не все одинаково понимают, что такое добровольный выбор... Давайте мы уж все по-честному друг другу поясним. У нас есть постоянная часть учебной программы, в которой татарский язык и литература как минимум по одному часу - два часа у нас обязательно. Родители добровольно выбирают язык, на котором будут дополнительно обучаться. Начинаются всякие несогласия... У нас папа, мама начинают принимать решение, не советуясь со своими предками. Кто взял на себя такую смелость и решил, что именно на нем должен закончиться род?! На нем язык должен закончиться, на нем культура должна закончиться? С какой стати?!… Нет культуры – нет языка, нет нравственности. Поэтому я вас очень прошу, уважаемые коллеги, не надо говорить, что вы ничего не сможете. Когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя...

Мнение предков русских жителей Татарстана никто не спрашивает, а это 40% населения региона. Слова Бурганова вызвали справедливое возмущение в обществе, однако не похоже, что власти Татарстана собираются исполнять российские законы.

Учебный год начался совсем недавно, и родители стали жаловаться в СМИ и социальных сетях на то, что их буквально заставляют писать заявления на изучение татарского языка. Вот, например, бланк заявления, в котором родителям предлагают выбрать между татарским и татарским. Характерно, что сам бланк составлен на русском языке.

Фото: vk.com

Аналогичных примеров множество по всей республике. В разговорах не под запись учителя рассказывают, что им дали негласную установку, чтобы 60-70% детей выбрало «родной татарский», вне зависимости от того, хотят они этого или нет. Видимо, у региональной элиты еще до конца не выветрились иллюзии относительно того, что они у нас на особом положении в стране, от этого и такие недальновидные и опасные решения.

Никто не говорит, что национальные языки нужно как-то ограничивать или запрещать, любой желающий может изучать их, его права гарантированы российскими законами. А вот право тех, кто хочет изучать русский как родной, не гарантировано ничем, кроме личной воли каждого из родителей. Люди создают инициативные группы, связываются со СМИ. Но ситуация на местах меняется, только если кто-то сильно ударит кулаком по столу в Москве. Ударьте, пожалуйста, еще раз, русские по всей России будут очень благодарны.