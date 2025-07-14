Хлебная пакора

Ингредиенты
Батон - 4 кусочка
Мука нутовая - 2 ст.л.
Кефир - 50 мл
Вода - 30 мл
Паприка копченая - 0,5 ч.л.
Перец черный молотый - 2 щепотки
Соль - 1 щепотка
Лук репчатый - 0,5 шт.
Масло растительное - 1 ст.л.
- 206 кКал
- 30 мин.
- Б: 5.65
- Ж: 5.77
- У: 32.11
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Продукты для приготовления хлебной пакоры соберите по списку. Муку можно взять любую, не обязательно использовать нутовую. Специи - по вкусу. Можно использовать готовую смесь Pacora Masala. Если готовите постный вариант, то кефир замените на воду. Любителем десертов советую попробовать банановые пакоры.
В миску насыпьте нутовую муку, добавьте соль, паприку копченую, перец черный молотый или специи, которые предпочитаете.
Положите мелко нарезанный репчатый лук. Перемешайте.
Влейте кефир. Перемешайте.
Добавьте воду, доведя тесто до нужной консистенции.
Жидкое тесто готово.
Обмакните кусочек хлеба в жидкое тесто.
Положите на хорошо разогретую с растительным маслом сковороду.
Обжаривайте поочередно с обеих сторон до румяной корочки на среднем огне.
Хлебные пакоры готовы.
Приятного аппетита!
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