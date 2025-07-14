РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Письменская
    В системе образования идет подмена образования непонятно чем. Зарплата - это больной вопрос, что ни говори. Но кроме ...О бедном учителе ...
  • алекс кузь
    Наличие идеологии делает подростков счастливыми.Что делает подрос...
  • Grandad
    Для чего кипятком убивать всё полезное?! Лучше остудить его до 60° и подольше дать настояться.Лимонад из каркаде

Хлебная пакора

Хлебная пакора - это не что иное, как ломтики хлеба, запанированные в жидком пряном тесте и обжаренные на сковороде до румяной корочки. В жидкое тесто добавляются пряности по вкусу: сушеный чеснок, тмин, паприка, перец чили, зира, кориандр и т.д. Хлебная пакора со специями может быть подана вместо хлеба или как перекус к чаю.

Ингредиенты

Батон - 4 кусочка

Мука нутовая - 2 ст.л.

Кефир - 50 мл

Вода - 30 мл

Паприка копченая - 0,5 ч.л.

Перец черный молотый - 2 щепотки

Соль - 1 щепотка

Лук репчатый - 0,5 шт.

Масло растительное - 1 ст.л.

  • 206 кКал
  • 30 мин.
  • Б: 5.65
  • Ж: 5.77
  • У: 32.11

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Продукты для приготовления хлебной пакоры соберите по списку. Муку можно взять любую, не обязательно использовать нутовую. Специи - по вкусу. Можно использовать готовую смесь Pacora Masala. Если готовите постный вариант, то кефир замените на воду. Любителем десертов советую попробовать банановые пакоры.

 

Фото 1

 

 

В миску насыпьте нутовую муку, добавьте соль, паприку копченую, перец черный молотый или специи, которые предпочитаете.

 

Фото 2

 

 

Положите мелко нарезанный репчатый лук. Перемешайте.

 

Фото 3

 

 

Влейте кефир. Перемешайте.

 

Фото 4

 

 

Добавьте воду, доведя тесто до нужной консистенции.

 

Фото 5

 

 

Жидкое тесто готово.

 

Фото 6

 

 

Обмакните кусочек хлеба в жидкое тесто.

 

Фото 7

 

 

Положите на хорошо разогретую с растительным маслом сковороду.

 

Фото 8

 

 

Обжаривайте поочередно с обеих сторон до румяной корочки на среднем огне.

 

Фото 9

 

 

Хлебные пакоры готовы.

 

Фото 10

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 11

 

 

Хлебная пакора, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты
наверх