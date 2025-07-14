Хлебная пакора

Продукты для приготовления хлебной пакоры соберите по списку. Муку можно взять любую, не обязательно использовать нутовую. Специи - по вкусу. Можно использовать готовую смесь Pacora Masala. Если готовите постный вариант, то кефир замените на воду. Любителем десертов советую попробовать банановые пакоры.

Фото 1

В миску насыпьте нутовую муку, добавьте соль, паприку копченую, перец черный молотый или специи, которые предпочитаете.

Фото 2

Положите мелко нарезанный репчатый лук. Перемешайте.

Фото 3

Влейте кефир. Перемешайте.

Фото 4

Добавьте воду, доведя тесто до нужной консистенции.

Фото 5

Жидкое тесто готово.

Фото 6

Обмакните кусочек хлеба в жидкое тесто.

Фото 7

Положите на хорошо разогретую с растительным маслом сковороду.

Фото 8

Обжаривайте поочередно с обеих сторон до румяной корочки на среднем огне.

Фото 9

Хлебные пакоры готовы.

Фото 10

Приятного аппетита!