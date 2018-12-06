Правильный распорядок дня — залог успешности для детей

Чтобы младший школьник 6-8 лет правильно развивался и физически, и интеллектуально, и эмоционально, необходимо приучить его делать все по распорядку дня. Верно подобранный алгоритм действий и деятельности поможет укрепить нервную систему, повысить работоспособность, правильно распределить нагрузку во все время суток. Новости СМИ2

От того насколько ребенок придерживается распорядка дня, во многом зависит и настроение, и работа внутренних органов, и психофизическое состояние. При этом соблюдение режима дня должно неукоснительно соблюдаться всеми членами семьи.

Определение режима дня

Родителям следует помнить, что именно они являются непререкаемым авторитетом для своих детей. По их примеру они будут строить свою жизнь. И требуя выполнения режима дня от маленького человека, родитель и сам должен ему следовать.

Распорядок дня и праздники

Не нужно делать послаблений в выходные, праздничные, и каникулярные дни. Конечно, в эти дни детям предоставляется больше свободного времени для удовольствий и прогулок с друзьями, в эти дни следует придумать занимательные экскурсии и проводить больше времени совместно, но режим сна, приема пищи, и выполнение физических упражнений должны быть в одно и то же время.

В праздник режим дня нарушать не стоит

Если в семье для детей существует правильно подобранный регламент, то это поможет ему и в школьной деятельности.

Хорошо отдохнувший, бодрый ученик может с первого урока включиться в умственную работу. Если же ребенок с 5-6 лет не приучен вовремя ложиться и вовремя вставать, то с первого урока он будет вялым, сонным, скучным.

Правильная организация занятий и отдыха

Пробудившись ото сна, нужно сделать тонизирующую утреннюю гимнастику. Это помогает стать бодрым и активным. Продолжительность и интенсивность упражнений подбирается строго индивидуально в зависимости от физического состояния и здоровья. Школьник 6-8 лет уже должен хорошо знать правила гигиены, без напоминаний умываться, чистить зубы и т.д.

Режим дня для дошкольника в картинках

Утром детей обязательно должен ждать горячий полноценный завтрак. Во время еды ничто не должно их отвлекать. Нельзя за столом играть, баловаться с едой, смотреть телевизор, читать книжку. Во-первых, это может привести к расстройству пищеварения, во-вторых, попусту уходит такое ценное утреннее время, и в-третьих, перед серьезными занятиями в школе нужно сосредоточиться.

Чтобы с детства приучать ребенка к временным рамкам, можно поставить на стол часы с крупным циферблатом и показать ему, сколько времени можно потратить на еду, а сколько останется на сборы в школу.

Составляя режим дня, распределите время так, чтобы его хватило на четырехразовое питание, достаточный сон, прогулки и физические упражнения, выполнение домашних заданий и обязательно на помощь по дому. Некоторые родители полностью освобождают ребенка от работы в доме, мотивируя это большой загруженностью в школе. Но это в корне неверно. С 5-6 лет любой человек должен уметь обслуживать себя: стелить постель, мыть посуду, подметать пол и т.д. Если младший школьник будет убирать свои вещи и игрушки, стелить постель, убирать со стола и выполнять еще какие-то несложные обязанности, это приучит его к дисциплине и воспитает чувство долга и ответственности перед семьей.

Прием пищи должен быть в одно и то же время

Браться за уроки сразу же после школьных занятий нецелесообразно. Ученик устал, ему необходим отдых, непродолжительная прогулка на свежем воздухе, иногда требуется отвлечься от умственной деятельности при помощи любимого занятия: рисования, лепки, выжигания и т.д.

Ученикам начальной школы в возрасте 6-7 лет необходим непродолжительный (1-1,5 часа) дневной сон. Он хорошо освежает и восстанавливает силы. Весной, когда многие дети страдают авитаминозом и устали в течение полугода интенсивных занятий, дневной сон компенсирует физические и умственные энергетические затраты.

Если неуклонно придерживаться выполнения распорядка дня, он войдет в привычку, организм сам будет выдавать команды, и споров по поводу, когда кушать, а когда ложиться спать возникать не будет.

Для каждого возраста свой распорядок дня

Распланированный день позволит ребенку планомерно развиваться, не попадать в стрессовые ситуации, меньше уставать и успевать делать все вовремя, что очень пригодится ему в дальнейшей жизни.

Примерный распорядок дня для учащегося 6-9 лет

7-00- подъем, физ. зарядка, гигиенические процедуры, уборка постели и т.д.

7-30-7-40-завтрак

Время дороги до школы должно регулироваться в зависимости от обстоятельств: как далеко расположена школа от дома, возят ли детей в школу или они добираются сами.

Распорядок дня до 3-х лет

Время учебных занятий также корректируется в зависимости от количества уроков каждый день.

ПОМНИТЕ: в школе ребенок должен получить второй завтрак, который также в зависимости от обстоятельств он покупает в столовой или берет из дома.

Не менее 2-х часов в день школьник должен проводить на свежем воздухе. Лучше если он это время проведет в активных играх или спортивных занятиях.

Выполнение домашней работы младшим школьником не должно занимать более 1,5 часов.

19-00- ужин

Примерный режим дня школьника

После ужина не рекомендуются веселые игры, лучше заняться каким-нибудь спокойным делом: лепкой, рисованием, аппликацией, почитать книжку, побеседовать. Родителям обязательно стоит по вечерам узнать, как прошел день, что беспокоит их чадо, что понравилось, а что — огорчило. У школьника младших классов каждый день много новых впечатлений, он адаптируется в коллективе, при этом получается огромный объем информации. Ему обязательно нужно выговориться, поделиться со взрослыми всем наболевшим. И если такие беседы войдут в привычку, родителям легко будет строить отношения с подростком в период переходного возраста.

У ребенка должны быть часы с крупным циферблатом

21-00 подготовка ко сну

22-00 сон.

ПОМНИТЕ: каким бы насыщенным не был день вашего ребенка, обязательно выполняйте три правила: спать не меньше девяти часов, гулять не менее двух часов, три раза в день получать горячую полноценную пищу, богатую белками, углеводами и витаминами.

Распорядок дня обучающихся во вторую смену

В некоторых школах еще сохранилась традиция занятий учащихся с 14-00. Это обусловлено перегруженностью некоторых школ, особенно в сельской местности или густонаселенных районах. Несомненно, для ребенка 6-8 лет в этом случае существует ряд неудобств, которые нужно преодолеть совместно с родителями, составив оптимальный вариант режима.

Игры с компьютером надо ограничивать по времени

В этом случае все занятия: прогулка, выполнение домашней работы, кружки переносятся на утро и выполняются до обеда. После уроков можно совершить небольшую вечернюю прогулку, выделить время для спокойных игр. Но время отхода ко сну детей нельзя переносить на более поздний час.