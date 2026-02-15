Почему у муравьёв есть королева: объяснение для детей и советы родителям

Когда ребёнок слышит, что в муравейнике есть «королева», он часто представляет себе важную муравьиху с короной. Но у муравьёв всё устроено иначе. Королева — это не правительница, которая отдаёт приказы, а единственная муравьиная мама, от которой зависит жизнь всей колонии. Без неё муравейник просто перестанет существовать.