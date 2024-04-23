«Ну-ка, читай!» Психолог предостерегла мам от опасных ошибок

Зачем нужна семья в современном мире, где учиться воспитывать детей и почему мы снова обращаемся к классической русской литературе — на эти вопросы корреспонденту «АиФ в Кузбассе» ответила психолог и сотрудник Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции КемГУ Анна Леушина.

Виноваты все вокруг

Татьяна Аряшкина, kuzbass.aif.ru: Анна Викторовна, у постулата о семье как основе формирования духовно-нравственных ценностей человека много противников. Зачастую в неподобающем поведении человека винят кого угодно: друзей, школу, Интернет, но только не семью.

Анна Леушина: С точки зрения психологии, семья является основой, в которой формируются установки, способы поведения, представление человека о себе, о мире, о людях. Семья, конечно, удовлетворяет базовые потребности — материальный достаток, одежда, пища, но это не главное. Человек — существо социальное. Семья — это группа людей, связанная межличностными отношениями. В семье формируется понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Как относятся друг к другу члены семьи, как себя ведут дома, на людях, как отзываются о других — всё это ребёнок усваивает с раннего детства.

Если родители ведут асоциальный образ жизни, имеют различные зависимости, то и для ребёнка такой образ жизни кажется нормальным. Требовать потом от него иного крайне сложно, возникает ощущение двойных стандартов, несправедливости, отсюда и девиантное поведение.

— Что такое стиль воспитания?

— В семейной психологии различают разные стили воспитания. Авторитарный — когда доминирует беспрекословный авторитет одного из членов семьи, не допускающий чужого мнения.

Авторитарный стиль вызывает желание противостоять и сопротивляться, из-за чего формируется агрессивная, конфликтная, грубая личность. Такие люди предпочитают решать вопросы силой, не уважают окружающих. Кроме того, они часто испытывают неприязнь, а порой и ненависть к родителям.

Попустительский — когда родители живут под девизом: пусть сами справляются, я справлялся, и они сумеют. Человек в результате имеет некорректные способы поведения, не понимает своих границ допустимого действия и границ других людей.

Гиперопекающий стиль воспитания выражается в стремлении (обычно матерей) «привязать» чадо к себе, не отпускать, постоянно приглядывать и контролировать. Когда ребёнок становится подростком, к нему всё равно относятся как к маленькому. Вырастает человек, который считает, что он лучше окружающих. Не слишком любит трудиться, однако требователен к окружающим, даже во взрослом возрасте по каждому вопросу советуется с мамой или папой.

В семье не без урода?

Самый удачный стиль семейного воспитания, благодаря которому вырастают гармоничные, самостоятельные, не оторванные от общества люди, — авторитетный. В семье с детьми общаются, предъявляют умеренные дисциплинарные требования, оказывают любовь и поддержку, не принуждают насильно к достижению целей. Чтобы избежать принуждения, взрослые приводят логичные, разумные доводы и отстаивают свою правоту. Иногда все эти стили смешиваются, чего-то проявляется больше, чего-то меньше.

— Сплошь и рядом можно услышать: такая приличная, интеллигентная семья, добрые, работящие люди, а сын — наркоман.

— Значит, внутри семьи всё равно было что-то неблагополучно. Окружающие порой этого и не знают. Задача семейных, детских психологов — помочь разобраться и изменить поведение и способы общения членов семьи на более адекватные, ответственные.

— Очень популярно мнение: в семье ивановых-петровых отец пил, детей бил, а они все какими учёными выросли!

— Ничего хорошего в этом нет, это печальная история. Вырастая в такой семье, человек может не употреблять алкоголь из-за протеста: «Я не буду таким, как мои родители». К сожалению, жёсткие ограничения приводят к срывам и не решают проблему личности человека, выросшего в такой семье — проблему психологического нездоровья, неврозов. Чаще всего дети повторяют образ жизни своей асоциальной неблагополучной семьи.

Главное — пример

— Существует некая модель идеальной семьи?

— Идеальной семьи нет. Конечно, сегодня многим родителям некогда, они заняты на работе, а то и на двух, но ведь главное — не количество времени, проведённое с детьми, а качество, значимость этого внимания.

И самое важное — родительский пример. Если мама сама уткнулась в телефон, а рядом сидит сын, которому она суёт книгу и приговаривает: «Ну-ка, читай!», то у ребёнка возникнет ощущение двойных стандартов и несправедливости.

— А задумываться нужно. Раньше у людей было больше физической работы, жить было сложнее. Сегодня постирать бельё может машинка, пищу можно заказать в доставке, а для ремонта можно вызвать специалиста.

Сегодня семья — это действительно общность духовных интересов, и мы должны научить нашу молодёжь этим ценностям. Да, сейчас привычны гражданские браки, но посмотрите, сколько молодых и не очень молодых пар оформляют официальные отношения. В конце занятий и лекций я говорю: не обязательно идти к психологу, начните с совместного чтения классической русской литературы, это способствует духовному развитию, помогает узнать друг друга лучше.

Классическая русская литература, живопись, архитектура, музыка — это замечательные примеры духовности, любви, преданности. О них знает весь мир, они нам помогают оставаться людьми.