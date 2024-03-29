Как объяснить ребенку, что такое теракт?

4. «Если вы чувствуете, что сами близки к панике и не готовы к разговору, возьмите паузу, – советует Дарья Дмитриева. – Например, так: «Знаешь, мне было очень страшно и грустно это смотреть и трудно сейчас разговаривать. Давай, я тебя обниму, мы просто побудем вместе, а чуть позже поговорим. Я с тобой. Мне просто нужно немного времени, чтобы прийти в себя».



5. Важно объяснить, что террористов гораздо меньше, чем хороших, добрых и мирных людей. Жители всего мира делают многое, для того чтобы терроризма (войн, взрывов – эти слова больше подходят для маленьких, которым слово «терроризм» не понятно) не было. Во всех странах есть специальные люди (полицейские, военные, разведчики), которые борются с террористами и защищают обычных людей.



6. Также важно поговорить о том, что в опасной ситуации необходимо определить то, что зависит от тебя самого и обязательно сделать это. Информация о том, что практически в любой ситуации можно найти выход поддерживает и мобилизует, а знание простых алгоритмов поведения позволяет ребенку чувствовать себя более уверенно.