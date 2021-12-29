Интровертные дети: особенности психики и социализации

Тип темперамента закладывается генетически, поэтому родителям ребенка-интроверта нужно принять тот факт, что он не изменится. Требовать от малыша большей активности абсолютно бесполезно: это приведет лишь к конфликтам, из которых нет однозначного решения. Интровертом быть не хорошо и не плохо – это просто данность, как цвет глаз или любая другая особенность. По статистике в мире около половины людей амбиверты, а остальная часть поровну разделяется на интровертов и экстравертов. Однако к интровертам нужно быть внимательнее, чтобы понимать, что именно переживают такие дети, и как им помочь социализироваться.



Как определить интровертность ребенка

Родители могут уже с детства заметить то, что малыш интроверт. Достаточно присмотреться на то, как он выражает свои мысли, общается с другими, активен ли он по своей инициативе, или его действия спровоцированы другими детьми. Вот несколько признаков, которые подскажут родителям интровертный характер крохи:

ребенок отличается от других своими тихим поведением и родителям он кажется «не таким», «мямлей»;

малыш сдержанный и нерешительный – он не пойдет сам играть в компанию детей, пока его не позовут, а даже призыв поиграть будет воспринять с тревогой;

ребенок во время разговора со сверстниками и взрослыми сбивается с мысли, предпочитает больше слушать, чем говорить, поэтому родители часто не понимают детей, не могут предугадать ход их мысли;

самое лучшее время провождение для такого ребенка – одному в комнате, поскольку ему не нужны шумные друзья, он умеет занять себя и без них;

походы в школу могут перерасти в череду жалоб от учителей, на слабую активность на уроке, причем также они отмечают ограниченный круг общения ребенка-интроверта;

малыш не говорит о том, что ему дискомфортно – это главный признак интроверта. Он не обижается, когда его не зовут играть, он не хочет водить хороводы или выступать на новогоднем празднике: его состояние полностью гармонично и комфортно, он в совершенно позитивном мире, где все правильно.

Вот такие признаки интровертности можно заметить в раннем возрасте. Не стоит их путать с заторможенностью развития и детскими психическими нарушениями. Интровертность – это норма, а аутизм – патология. Родители в силу незнания склонны считать таких детей особенными, не вполне здоровыми, но такое мнение ошибочно. Оно сформировалось на фоне противопоставления активного, брызжущего энергией ребенка, который, словно юла, не может усидеть на месте. Это типичный штамп, навязанный как рекламой, так и общественным мнение. Ребенок не всегда должен быть непоседой. У него с детства есть право быть таким, каким он родился – интровертом. И не нужно насильно выталкивать его в компании в песочнике или водить в театральный кружок – ему там некомфортно.

Не нужно беспокоиться по поводу состояния своего ребенка и приписывать ему депрессию и повышенную тревожность. У интровертов она возникает с той же частотой, что и у детей с другими типом темперамента, зато увеличить частоту и тяжесть таких случаев может излишнее внимание к ребенку и желание «переделать» его, сделать «нормальным». Примите малыша-интроверта таким, какой он есть, и ребенок будет жить в счастье и комфорте.



Как принять малыша-интроверта

Родительская любовь слепая, но даже в этом случае не всегда ребенок-интроверт чувствует себя в семье комфортно. Желание сделать ребенка более активным обуревает маму и папу, которые активно ищут кружки, водят ребенка в детские компании, устраивают ему шумные дни рождения, созывая туда малознакомых детей по принципу «чем больше, тем веселее». Это типичные ошибки, которые совершают многие взрослые. Они в глубине души не могут принять то, что их малыш тихоня, и втайне завидуют сбитым коленкам соседского малыша, который лихо гонял на самокате, рассекая воздух. В то время, как их ребенок методично собирал опавшие кленовые листья, чтобы они по цветовой гамме шли от светло-желтого к багряно-красному. Знакомо? Да, мышление у таких детей построено по-другому. Они могут ставить себе долгосрочные задачи, абсолютно не желая хватать адреналин за пару секунд активности. Их цель – собрать, оценить, выявить связи. Интроверты мыслят по-другому, но это не значит, что неправильно.

Принять интроверта не сложно, если знать несколько постулатов об интровертности как таковой:

интровертным быть нормально – это особенность личности, а не медицинский диагноз, при этом множество интровертов могут стать выдающимися личностями, а не людьми в футляре;

человек не может перестать быть интровертным – переделать то, что заложено генетически, нельзя, но в ряде случаев у интровертов действительно наблюдаются отдельные факты экстравертного поведения;

медлительность для интроверта норма – так работает его нервная система и по-другому она просто не может, поэтому заставить интроверта сделать что-то быстро сродни огромного стресса: все его резервы активизируются, а при неудаче ребенок занижает свою самооценку;

адаптивные механизмы замедлены – да, в социальной активности интроверт тоже медленнее привыкает к новым людям и ситуации, поэтому отвести такого малыша в садик и оставлять его на целый день будет намного тяжелее, нежели экстраверта;

общение отнимает энергию – интроверты очень энергосберегающие личности, причем они ее тратят преимущественно на мыслительную деятельность, которая тоже забирает немало запасов, а вот после игр с детьми, общения со сверстниками ребенок-интроверт выглядит, как выжатый лимон;

ребенок тяжело заводит друзей – это может не быть проблемой для ребенка, но родители должны поддержать его в желании быть социально активным – это понадобиться в будущем для общения со сверстниками;

интроверт не всегда может регулировать эмоции, связывая их с некомфортными для него ситуациями: примите это и научите его видеть позитив даже в шумных праздниках;

уникальные интересы, которые не похожи на занятия других детей, например, кружок по лепке из глины будет намного привлекательнее самых красочных танцев;

сообщите учителю о том, что ребенок интроверт – это избавит его от стресса, а педагог будет знать, как общаться с таким учеником, поможет ему в социализации в классе, оценит правильно знания;

в компаниях ребенку труднее постоять за себя, поэтому научите его отказывать, уметь решать конфликты словом, а не кулаками;

помогайте ребенку заявить о себе, ведь тихони имеют богатый внутренний мир и часто именно не востребованность и непонимание их особенностей ведут к тому, что ребенок замыкается в себе, считает себя малоинтересным и скучным для других, поэтому научите его делиться своими умениями и знаниями, и он обязательно найдет друзей;

ребенок-интроверт часто не просит помощи – этот факт нужно знать, чтобы вовремя предложить поговорить о проблемах и волнениях, помочь выполнить задание и т.д.;

застенчивость – не качество интровертов, а стресс при присутствии большого количества людей; интроверты могут быть в коллективе абсолютно спокойны, если не нарушают границы их личного пространства;

у интроверта не так много друзей, поэтому не настаивайте на том, чтобы он знакомился с другими детьми – значит, ему хватает общения с ними и к популярности среди других ребенок не стремится;

стремление к одиночеству – отличительная черта интроверта, ее нужно принять, а не пытаться изменить, ведь лишнее общение и большая нагрузка становятся для него серьезным стрессом;

дети-интроверты являются настоящими сокровищами, ведь с ними можно поговорить по-взрослому, они вдумчивы, начитаны, умеют слушать собеседника.

Советы в воспитании ребенка-интроверта

Приняв то, что их ребенок интроверт, взрослые активно ищут информацию, как воспитывать такое чадо. Лучше всего обратиться к психологу, который расскажет, в чем особенности таких деток, и поможет найти подход к малышу. Тем не менее, дадим несколько советов, которые подскажут родителям линию поведения:

заранее готовьте ребенка к смене обстановки – расскажите о походе в гости, узнайте о страхах ребенка, возьмите с собой книгу, которую малыш может почитать, чтобы не чувствовать себя неловко и одиноко в незнакомом обществе;

• следите за эмоциональным состоянием ребенка и реагируйте на все изменения, ведь интровертные дети часто скрывают свои чувства;

оставьте ребенку личное пространство, а в идеале – выделите собственную комнату, если это возможно;

помогайте найти общий язык с людьми, научите ребенка доверять другим и показывать себя;

никогда не принуждайте малыша делать то, что он не хочет – выход из зоны комфорта может спровоцировать стресс;

не принуждайте ребенка к разговору как в семье, так и со знакомыми – он должен захотеть этого сам и достаточно только подтолкнуть;

отнеситесь с понимание к потребностям ребенка, его не хочу – это не каприз, а внутренний противоестественный шаг, который его заставляют сделать помимо его воли;

развивайте творческую сторону личности интроверта – он найдет себя в любимом деле и станет счастлив им заниматься, если родители вовремя обратят внимание на его склонности – например, к рисованию, музыке, стихосложению;

оценивайте обстановку вокруг ребенка, поскольку из-за малого количества друзей родители и педагоги становятся главными людьми в его жизни.

Воспитать ребенка-интроверта не сложно, самое главное – понять кроху. Поверьте, у родителей экстравертов тоже есть много претензий к характеру малыша, и они хотят, чтобы он вел себя потише. К сожалению, сложить два разных темперамента и поделить пополам не получится. Все дети разные и каждый из них – личность. Увидьте в своем ребенке потенциал и помогите ему раскрыться. В этом случае интровертность поможет ему добиться успеха в жизни.