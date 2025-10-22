Сколько может весить школьный рюкзак?

Школьный рюкзак часто не могут поднять и взрослые. А сколько он должен весить по правилам?

Об этом aif.ru рассказала врач-педиатр Елена Алексенцева.

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» лимиты веса рюкзака с учебниками и школьными принадлежностями не могут превышать

Для учеников первого и второго классов — 1,5 кг,

Для третьего и четвертого классов — 2 кг,

Для пятого и шестого классов — 2,5 кг,

Для седьмого и восьмого — 3,5 кг,

Для учеников старшей школы — 4 кг.