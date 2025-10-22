РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Гольдштаб
    Вам не кажется,, оно действительно не обезображено интеллектом....Сергей Кравцов и ...
  • Leonid PlиGin
    Мне одному кажется, или это на самом деле? По-моему, лицо министра просвещения России Сергея Кравцова совсем не обезо...Сергей Кравцов и ...
  • Лидия Санникова
    Депортировать чучмечку с семейством, и заведующую«Узбекская диаспо...

Сколько может весить школьный рюкзак?

Школьный рюкзак часто не могут поднять и взрослые. А сколько он должен весить по правилам?

Об этом aif.ru рассказала врач-педиатр Елена Алексенцева.

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» лимиты веса рюкзака с учебниками и школьными принадлежностями не могут превышать

Для учеников первого и второго классов — 1,5 кг,

Для третьего и четвертого классов — 2 кг,

Для пятого и шестого классов — 2,5 кг,

Для седьмого и восьмого — 3,5 кг,

Для учеников старшей школы — 4 кг.

Ссылка на первоисточник
наверх