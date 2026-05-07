Вредные вещества в вакцинах: опасны ли они для детей

Формальдегид
Список токсичных свойств этого соединения, которое входит, в частности, в состав вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС), выглядит устрашающе.
Напомним, что формальдегид вырабатывается в организме каждого здорового человека. В крови, в том числе и у детей, он присутствует в концентрации 2-3 мкг/мл, но не вызывает никаких проблем со здоровьем. Наше тело очень хорошо умеет обезвреживать это вещество и быстро избавляться от него. Конечно, все зависит от дозы. С большим количеством формальдегида организм справиться не сможет, и тогда проявятся все его ядовитые эффекты.
Вероятность серьезных побочек у прививок в сотни раз ниже фатальных последствий самого заболевания.
Сколько формальдегида вводят ребенку во время прививки? В одной дозе АКДС его содержится не более 50 мкг. Это много или мало? Проведем некоторые расчеты.
В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок России, первую вакцину АКДС ребенок получает в возрасте 3 месяцев. Объем крови у детей в этом возрасте – примерно 100 мл на каждый килограмм массы тела.
Естественная концентрация формальдегида в крови – 2-3 мкг/мл. Получается, доза во время вакцинации – это капля в море. Организм быстро избавляется от токсичного вещества и даже не замечает его, словно великан, нечаянно раздавивший букашку.
Теперь о том, что реально вызывает опасения у специалистов. Формальдегид содержится в мебели из некачественной фанеры, ДВП, ДСП и может выделяться в повышенных количествах в воздух помещений. Если вы хотите защитить ребенка от яда, не пожалейте денег на качественную безопасную мебель в детскую. Кроме того, опасное вещество поступает в организм с табачным дымом, в том числе от электронных сигарет.
Алюминий
Гидроксид алюминия нужен в вакцинах для того, чтобы усилить иммунный ответ. Он связывается с антигенами – чужеродными молекулами, которые «обучают» иммунитет распознавать и атаковать инфекцию, – благодаря чему они дольше присутствуют в организме.
Алюминий часто называют «мертвым» металлом – он практически не участвует в обмене веществ в живом организме, но обладает некоторыми токсичными эффектами. Он способен накапливаться в нервной ткани, что приводит к расстройствам со стороны нервной системы.
Однако гидроксид алюминия может оказывать токсичное действие только в том случае, когда он попадает в организм в количестве 3,7-7,3 мг на каждый килограмм массы тела. Пришло время снова вспомнить про наш пример с вакциной АКДС и обратиться к нехитрым вычислениям. В одной дозе прививки содержится не более 0,55 мг гидроксида алюминия. Снова примем вес трехмесячного ребенка за 5 кг. Если после введения вакцины количество соединения вдруг поступит в кровь и разнесется по всем тканям, то его содержание в организме составит: 0,55мг ÷ 5 кг = 0,11 мг/кг.
Снова доза не дотягивает до токсичной. Вспомним о том, что гидроксид алюминия является соединением, которое плохо растворимо в воде, а значит, и в крови. Вводят вакцину внутримышечно, и далеко не все количество вещества попадает в кровоток.
Кстати, так же беспочвенны и опасения по поводу попадания алюминия в пищу со стенок алюминиевой посуды. Единственная опасность этого металла в том, что он очень легко нагревается и при неосторожном обращении может вызвать ожог.
Мертиолят (ртуть)
Вообще-то мертиолят (другое название – тиомерсал) – это не ртуть в чистом виде, а ее органическое соединение. В вакцины его добавляют в качестве антисептика и соединения, препятствующего росту грибков.
У мамы знакомая специально била градусники и горошинами ртути от чего-то лечила детей (засовывала прямо в рот). Все живы-здоровы.
По мнению «антипрививочников», именно мертиолят «виноват» в возникновении аутизма у детей после введения вакцины АКДС. Многочисленные исследования подтвердили, что это не так. Связь между тиомерсалом и аутизмом не выявлена.
Исследованием проблемы возможной токсичности тиомерсала занималась даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Эксперты каждый раз приходили к мнению о том, что наличие тиомерсала в вакцинах никак не влияет на риски аутизма у детей.
Токсична ли ртуть и ее соединения? Несомненно. При введении этого вещества лабораторным мышам из расчета 45 мг на килограмм массы тела животные погибают. В одной дозе прививки АКДС содержится 50 мкг, или 0,05 мг мертиолята.
Иногда от «антипрививочников» можно услышать о том, что мертиолят запрещен для изготовления прививок в США и Европе. Ведь подобные запреты вводят не просто так, верно? Во-первых, на самом деле в США используют вакцины с тиомерсалом. Во время эпидемии гриппа в 2010-2011 гг. их было изготовлено целых 90 миллионов доз. Во-вторых, ограничения в первую очередь связаны с тем, что в последнее время в прививочных календарях появилось много новых вакцин. Врачи опасались, что суммарно дети будут получать слишком высокую дозу ртути.
Фенол
Фенол также может применяться в вакцинах (например, в брюшнотифозной вакцине) в качестве консерванта – он является альтернативой тиомерсалу. Это вещество также токсично: фенол нарушает функции нервной системы, вызывает раздражение и ожоги кожи и слизистых оболочек.
Смертельная доза фенола для детей – 0,05-0,5 г. В 1 миллилитре брюшнотифозной вакцины он содержится в количестве 0,0025 г (2,5 мг или 0,25%). Для того чтобы произошло отравление, нужно ввести сразу 20 доз вакцины, а то и больше. Но ведь отравление может случиться и от любого лекарства, и не всегда для этого дозу нужно увеличивать в десятки раз.
Кроме того, фенол может образовываться в кишечнике человека при гниении белка, причем в значительно большем количестве, чем вводится с вакциной. Он всасывается в кровь и поступает в печень, где полностью обезвреживается.
Теперь главное
Наверняка противники прививок рассказывали вам и о других «страшных» ядах, содержащихся в вакцинах. Незнание порождает страх и толкает родителей на необдуманные решения. На самом деле ни один врач или ученый не заинтересован в том, чтобы специально вводить всем детям опасные токсины и калечить их.
Безопасность прививок добросовестно проверена и доказана многочисленными исследованиями. Если бы ученые увидели, что какое-то вещество вредит детям, они немедленно начали бы искать способ исключить его из вакцины или заменить безопасным аналогом.
