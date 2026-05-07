Вредные вещества в вакцинах: опасны ли они для детей

В составе вакцин, как и в составе многих лекарств, есть не только основной действующий компонент, но и вспомогательные вещества. Часто именно они становятся мишенью для противников прививок. Попробуем разобраться, на самом ли деле все эти «токсины» так опасны.

Педиатр, папа двоих детей
Формальдегид

Список токсичных свойств этого соединения, которое входит, в частности, в состав вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС), выглядит устрашающе.

Формальдегид плохо влияет на генетический материал и репродуктивные органы, оказывает токсичные эффекты на головной мозг, глаза, кожу, дыхательные пути. Кроме того, при длительном воздействии на организм он повышает риск рака. Почему же формальдегид до сих пор не запрещен, а дети в прививочных кабинетах продолжают получать дозы «яда»?

Напомним, что формальдегид вырабатывается в организме каждого здорового человека. В крови, в том числе и у детей, он присутствует в концентрации 2-3 мкг/мл, но не вызывает никаких проблем со здоровьем. Наше тело очень хорошо умеет обезвреживать это вещество и быстро избавляться от него. Конечно, все зависит от дозы. С большим количеством формальдегида организм справиться не сможет, и тогда проявятся все его ядовитые эффекты.

Вероятность серьезных побочек у прививок в сотни раз ниже фатальных последствий самого заболевания.

Сколько формальдегида вводят ребенку во время прививки? В одной дозе АКДС его содержится не более 50 мкг. Это много или мало? Проведем некоторые расчеты.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок России, первую вакцину АКДС ребенок получает в возрасте 3 месяцев. Объем крови у детей в этом возрасте – примерно 100 мл на каждый килограмм массы тела.

Нормальный вес трехмесячных детей, по данным Всемирной организации здравоохранения, – от 4,5 до 8 кг. Для удобства возьмем 5 кг. Считаем, сколько примерно крови в организме такого ребенка: 5кг х 100мл/кг = 500 мл. А теперь посчитаем, сколько микрограммов формальдегида будет приходиться на каждый миллилитр крови после его введения с вакциной в количестве 50 мкг: 50 мкг ÷ 500 мл = 0,1 мкг/мл.

Естественная концентрация формальдегида в крови – 2-3 мкг/мл. Получается, доза во время вакцинации – это капля в море. Организм быстро избавляется от токсичного вещества и даже не замечает его, словно великан, нечаянно раздавивший букашку.

Теперь о том, что реально вызывает опасения у специалистов. Формальдегид содержится в мебели из некачественной фанеры, ДВП, ДСП и может выделяться в повышенных количествах в воздух помещений. Если вы хотите защитить ребенка от яда, не пожалейте денег на качественную безопасную мебель в детскую. Кроме того, опасное вещество поступает в организм с табачным дымом, в том числе от электронных сигарет.

Алюминий

Гидроксид алюминия нужен в вакцинах для того, чтобы усилить иммунный ответ. Он связывается с антигенами – чужеродными молекулами, которые «обучают» иммунитет распознавать и атаковать инфекцию, – благодаря чему они дольше присутствуют в организме.

Алюминий часто называют «мертвым» металлом – он практически не участвует в обмене веществ в живом организме, но обладает некоторыми токсичными эффектами. Он способен накапливаться в нервной ткани, что приводит к расстройствам со стороны нервной системы.

Однако гидроксид алюминия может оказывать токсичное действие только в том случае, когда он попадает в организм в количестве 3,7-7,3 мг на каждый килограмм массы тела. Пришло время снова вспомнить про наш пример с вакциной АКДС и обратиться к нехитрым вычислениям. В одной дозе прививки содержится не более 0,55 мг гидроксида алюминия. Снова примем вес трехмесячного ребенка за 5 кг. Если после введения вакцины количество соединения вдруг поступит в кровь и разнесется по всем тканям, то его содержание в организме составит: 0,55мг ÷ 5 кг = 0,11 мг/кг.

Снова доза не дотягивает до токсичной. Вспомним о том, что гидроксид алюминия является соединением, которое плохо растворимо в воде, а значит, и в крови. Вводят вакцину внутримышечно, и далеко не все количество вещества попадает в кровоток.

Кстати, так же беспочвенны и опасения по поводу попадания алюминия в пищу со стенок алюминиевой посуды. Единственная опасность этого металла в том, что он очень легко нагревается и при неосторожном обращении может вызвать ожог.

Мертиолят (ртуть)

Вообще-то мертиолят (другое название – тиомерсал) – это не ртуть в чистом виде, а ее органическое соединение. В вакцины его добавляют в качестве антисептика и соединения, препятствующего росту грибков.

У мамы знакомая специально била градусники и горошинами ртути от чего-то лечила детей (засовывала прямо в рот). Все живы-здоровы.

По мнению «антипрививочников», именно мертиолят «виноват» в возникновении аутизма у детей после введения вакцины АКДС. Многочисленные исследования подтвердили, что это не так. Связь между тиомерсалом и аутизмом не выявлена.

Исследованием проблемы возможной токсичности тиомерсала занималась даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Эксперты каждый раз приходили к мнению о том, что наличие тиомерсала в вакцинах никак не влияет на риски аутизма у детей.

Токсична ли ртуть и ее соединения? Несомненно. При введении этого вещества лабораторным мышам из расчета 45 мг на килограмм массы тела животные погибают. В одной дозе прививки АКДС содержится 50 мкг, или 0,05 мг мертиолята.

Иногда от «антипрививочников» можно услышать о том, что мертиолят запрещен для изготовления прививок в США и Европе. Ведь подобные запреты вводят не просто так, верно? Во-первых, на самом деле в США используют вакцины с тиомерсалом. Во время эпидемии гриппа в 2010-2011 гг. их было изготовлено целых 90 миллионов доз. Во-вторых, ограничения в первую очередь связаны с тем, что в последнее время в прививочных календарях появилось много новых вакцин. Врачи опасались, что суммарно дети будут получать слишком высокую дозу ртути.

Фенол

Фенол также может применяться в вакцинах (например, в брюшнотифозной вакцине) в качестве консерванта – он является альтернативой тиомерсалу. Это вещество также токсично: фенол нарушает функции нервной системы, вызывает раздражение и ожоги кожи и слизистых оболочек.

Смертельная доза фенола для детей – 0,05-0,5 г. В 1 миллилитре брюшнотифозной вакцины он содержится в количестве 0,0025 г (2,5 мг или 0,25%). Для того чтобы произошло отравление, нужно ввести сразу 20 доз вакцины, а то и больше. Но ведь отравление может случиться и от любого лекарства, и не всегда для этого дозу нужно увеличивать в десятки раз.

Кроме того, фенол может образовываться в кишечнике человека при гниении белка, причем в значительно большем количестве, чем вводится с вакциной. Он всасывается в кровь и поступает в печень, где полностью обезвреживается.

Теперь главное

Наверняка противники прививок рассказывали вам и о других «страшных» ядах, содержащихся в вакцинах. Незнание порождает страх и толкает родителей на необдуманные решения. На самом деле ни один врач или ученый не заинтересован в том, чтобы специально вводить всем детям опасные токсины и калечить их.

Безопасность прививок добросовестно проверена и доказана многочисленными исследованиями. Если бы ученые увидели, что какое-то вещество вредит детям, они немедленно начали бы искать способ исключить его из вакцины или заменить безопасным аналогом.

