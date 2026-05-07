Вредные вещества в вакцинах: опасны ли они для детей

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок России, первую вакцину АКДС ребенок получает в возрасте 3 месяцев. Объем крови у детей в этом возрасте – примерно 100 мл на каждый килограмм массы тела.

Нормальный вес трехмесячных детей, по данным Всемирной организации здравоохранения, – от 4,5 до 8 кг. Для удобства возьмем 5 кг. Считаем, сколько примерно крови в организме такого ребенка: 5кг х 100мл/кг = 500 мл. А теперь посчитаем, сколько микрограммов формальдегида будет приходиться на каждый миллилитр крови после его введения с вакциной в количестве 50 мкг: 50 мкг ÷ 500 мл = 0,1 мкг/мл.