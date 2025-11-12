РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 227 подписчиков

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Вот такой закон вы и написали......Русскую девочку н...
  • Ирина Некрасова
    Не взять русского ребенка в российскую школу - это не "перегиб", а преступление! За такое гнать надо с насиженных мес...Русскую девочку н...
  • Федор Родников
    Евреи мечтают,что после прихода Мошиаха каждый из них получит по 11 рабов и во владение весь мир без всяких гоев,мусу...Русскую девочку н...

Как растит детей мама-педиатр: личный опыт

«Как часто я брала своего ребенка с высокой температурой на работу, клала на диван в ординаторской, а сама шла лечить других... Дети врачей с младенчества растут с пониманием того, что у мамы или папы есть работа и иногда она в приоритете». Рассказ мамы двоих детей Екатерины Потеряевой, которая работает врачом в детском стационаре.

Врач-педиатр, клиника «PRO детей» (Пермь)
Мама с новорожденным
Источник: https://ru.freepik.com

Волшебной таблетки нет, мои дети тоже болеют

Почему-то многие думают, что мои дети не болеют, как будто я или они – пришельцы с другой планеты. Другие уверены, что у меня есть некая «волшебная таблетка», благодаря которой моим детям не страшны никакие инфекции.

Мои дети болеют так же, как и все другие. Помню, как мой сын в два года пошел в детский сад: 2 недели ходим, 2 недели болеем. Я полтора года ждала, чтоб он целый месяц ходил в садик не болея.

Я лечу своих детей водой и физраствором

Для своих детей я просто мама, хотя старший прекрасно знает, что я – педиатр. Я не таскаю их по тысячам других врачей, не прошу «МРТ всего», не выискиваю у них симптомы каких-либо заболеваний.

Мои дети не боятся ходить в больницу. Врачи в их понимании – просто люди в белых халатах, которые им ничего плохого не сделали. Никто и никогда не пугал их уколами и прочими страшилками.

Мои дети не воспринимают болезнь, как что-то сверхъестественное. В большинстве случаев единственное, чем я лечу своих детей – вода, физраствор в нос и жаропонижающее.

У всех врачей есть определенная профдеформация.

Сталкиваясь действительно с тяжелыми заболеваниями, сопли, кашель и температуру они вообще не воспринимают как что-то серьезное.

Панически боюсь отравлений

Мой дом достаточно безопасен для детей. Бытовая химия под замком. Все лекарства убраны далеко и высоко. Я панически боюсь отравлений, потому что это всегда тяжело лечить.

А еще мне вбили в голову, что, когда готовишь, нельзя ни на секунду выпускать из рук бутылку с уксусом. Моя мама, детский хирург, повидала за 45 лет практики не одну смерть ребенка от ожогов уксусной эссенцией.

Никогда не «примеряйте» чужие болезни

«Чужие дети – не свои» – это правда. Но это не значит, что чужая боль мне безразлична. Я сидела и ревела в ординаторской, когда впервые отправляла в область малыша с дебютом острого лимфобластного лейкоза. Именно тогда заведующая мне сказала, чтоб я никогда не «примеряла» чужие болезни на своих детей, иначе не смогу эффективно им помочь.

Я навсегда запомнила: «Врач должен быть с горячим сердцем и холодной головой». Я никогда не думаю: «Вдруг у моих детей будет...» и – далее по списку. Они рядом, они здоровы, а проблемы будем решать по мере их поступления.

Часть прививок делала дома, с аптечкой под рукой

Сколько раз мне задавали каверзный вопрос: «А вы своих детей прививаете?» Да, мои дети не боятся прививок (младшая – в силу возраста, старший – в силу разума).

Мои дети знают, что прививки могут защитить их от многих болезней, поэтому старший стойко переносит вакцинацию. Медосмотры старший проходит по плану в детском саду, где также проводится вакцинация. Некоторые вакцины вводила сыну на работе, другие (например, от менингококковой инфекции и гриппа) – дома, с противошоковой аптечкой под рукой. После прививки, конечно, обнимашки: ему же больно!

Дочку осмотрели хирург и офтальмолог — мои мама и сестра

Мне приходилось встречаться с абсолютно залеченными детьми педиатров, где на каждый чих ребенку ставили свечки, а в нос и горло заливалось пол-аптечки.

Я стараюсь беречь психику своих детей. Пока ничего особенного в их жизни не случалось, обходилась своими знаниями.

Младшая дочка за свои полтора года была только у невролога и то – для галочки. Два других специалиста, которые смотрели ее, – хирург и офтальмолог – это мои мама и сестра.

Я не вижу необходимости (поскольку сама – педиатр, который может адекватно оценить, как растет и развивается ребенок) посещать всех остальных специалистов в поликлинике, пока у ребенка нет жалоб.

Старший сын ест картошку фри и пьет газировку

В чем залог здоровья детей? В психологически здоровой атмосфере в семье. Это намного важнее, чем витамины или всегда правильное питание.

Из витаминов даю детям только фтор и витамин Д. В остальном не вижу смысла.

У меня в семье питание не всегда правильное. Я не вижу смысла заставлять ребенка: хочет он съесть сегодня эти продукты – хорошо, не хочет – пусть не ест. Я не кормлю детей под мультики, но да – мой старший сын периодически ест картошку фри и пьет газировку. Ничего страшного я в этом не вижу. Мы не питаемся фастфудом постоянно, но он присутствует в нашем рационе.

Я не боюсь высокой температуры

Высокая температура у детей часто вызывает у родителей панику. Я на нее реагирую спокойно, потому что знаю: цифры на термометре еще ничего не значат.

Обычные ОРВИ у детей могут протекать с температурой под 40°С, а тяжелая менингококкцемия – с температурой 38°С. Опасна не температура сама по себе, а те симптомы, которые ее сопровождают, так называемые «красные флаги», например, появление одышки или изменение сознания.

Самочувствие ребенка – вот главный критерий, чтобы понять, сбивать температуру или нет. Мой старший носился с температурой 38,5°С, спокойно играл с температурой 39,2°С. Он не лежал «тряпочкой».

Температура – это защитный механизм, направленный на максимально быстрое выздоровление ребенка. При повышении температуры тела на 1°С скорость химических реакций в организме возрастает в 8-10 раз. То есть скорость выработки, например, интерферона (который борется с вирусами в нашем организме) увеличивается, что в свою очередь приводит к более быстрому выздоровлению. Так и зачем же сбивать температуру, если ребенок чувствует себя нормально?

Слушаю мам — и становится страшно за их детей

Я с первых прогулок с детьми старалась избегать компании других мам. Не хочу обсуждать работу (а к этому обязательно все сведется).

Когда ходим на площадку – играю со своим ребенком, не обращая внимания на других мам, и стараюсь не слушать, о чем они говорят. Но иногда даже от того, что долетает до моих ушей, становится страшно за их детей. Смысла встревать не вижу – не то место и время.
Ссылка на первоисточник
наверх