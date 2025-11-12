Как растит детей мама-педиатр: личный опыт

У меня в семье питание не всегда правильное. Я не вижу смысла заставлять ребенка: хочет он съесть сегодня эти продукты – хорошо, не хочет – пусть не ест. Я не кормлю детей под мультики, но да – мой старший сын периодически ест картошку фри и пьет газировку. Ничего страшного я в этом не вижу. Мы не питаемся фастфудом постоянно, но он присутствует в нашем рационе.