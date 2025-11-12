Как растит детей мама-педиатр: личный опыт

Волшебной таблетки нет, мои дети тоже болеют
Почему-то многие думают, что мои дети не болеют, как будто я или они – пришельцы с другой планеты. Другие уверены, что у меня есть некая «волшебная таблетка», благодаря которой моим детям не страшны никакие инфекции.
Я лечу своих детей водой и физраствором
Для своих детей я просто мама, хотя старший прекрасно знает, что я – педиатр. Я не таскаю их по тысячам других врачей, не прошу «МРТ всего», не выискиваю у них симптомы каких-либо заболеваний.
Мои дети не боятся ходить в больницу. Врачи в их понимании – просто люди в белых халатах, которые им ничего плохого не сделали. Никто и никогда не пугал их уколами и прочими страшилками.
Мои дети не воспринимают болезнь, как что-то сверхъестественное. В большинстве случаев единственное, чем я лечу своих детей – вода, физраствор в нос и жаропонижающее.
У всех врачей есть определенная профдеформация.сопли, кашель и температуру они вообще не воспринимают как что-то серьезное.
Панически боюсь отравлений
Мой дом достаточно безопасен для детей. Бытовая химия под замком. Все лекарства убраны далеко и высоко. Я панически боюсь отравлений, потому что это всегда тяжело лечить.
Никогда не «примеряйте» чужие болезни
«Чужие дети – не свои» – это правда. Но это не значит, что чужая боль мне безразлична. Я сидела и ревела в ординаторской, когда впервые отправляла в область малыша с дебютом острого лимфобластного лейкоза. Именно тогда заведующая мне сказала, чтоб я никогда не «примеряла» чужие болезни на своих детей, иначе не смогу эффективно им помочь.
Я навсегда запомнила: «Врач должен быть с горячим сердцем и холодной головой». Я никогда не думаю: «Вдруг у моих детей будет...» и – далее по списку. Они рядом, они здоровы, а проблемы будем решать по мере их поступления.
Часть прививок делала дома, с аптечкой под рукой
Сколько раз мне задавали каверзный вопрос: «А вы своих детей прививаете?» Да, мои дети не боятся прививок (младшая – в силу возраста, старший – в силу разума).
Дочку осмотрели хирург и офтальмолог — мои мама и сестра
Мне приходилось встречаться с абсолютно залеченными детьми педиатров, где на каждый чих ребенку ставили свечки, а в нос и горло заливалось пол-аптечки.
Я стараюсь беречь психику своих детей. Пока ничего особенного в их жизни не случалось, обходилась своими знаниями.
Младшая дочка за свои полтора года была только у невролога и то – для галочки. Два других специалиста, которые смотрели ее, – хирург и офтальмолог – это мои мама и сестра.
Я не вижу необходимости (поскольку сама – педиатр, который может адекватно оценить, как растет и развивается ребенок) посещать всех остальных специалистов в поликлинике, пока у ребенка нет жалоб.
Старший сын ест картошку фри и пьет газировку
В чем залог здоровья детей? В психологически здоровой атмосфере в семье. Это намного важнее, чем витамины или всегда правильное питание.
У меня в семье питание не всегда правильное. Я не вижу смысла заставлять ребенка: хочет он съесть сегодня эти продукты – хорошо, не хочет – пусть не ест. Я не кормлю детей под мультики, но да – мой старший сын периодически ест картошку фри и пьет газировку. Ничего страшного я в этом не вижу. Мы не питаемся фастфудом постоянно, но он присутствует в нашем рационе.
Я не боюсь высокой температуры
Высокая температура у детей часто вызывает у родителей панику. Я на нее реагирую спокойно, потому что знаю: цифры на термометре еще ничего не значат.
Обычные ОРВИ у детей могут протекать с температурой под 40°С, а тяжелая менингококкцемия – с температурой 38°С. Опасна не температура сама по себе, а те симптомы, которые ее сопровождают, так называемые «красные флаги», например, появление одышки или изменение сознания.
Самочувствие ребенка – вот главный критерий, чтобы понять, сбивать температуру или нет. Мой старший носился с температурой 38,5°С, спокойно играл с температурой 39,2°С. Он не лежал «тряпочкой».
Температура – это защитный механизм, направленный на максимально быстрое выздоровление ребенка. При повышении температуры тела на 1°С скорость химических реакций в организме возрастает в 8-10 раз. То есть скорость выработки, например, интерферона (который борется с вирусами в нашем организме) увеличивается, что в свою очередь приводит к более быстрому выздоровлению. Так и зачем же сбивать температуру, если ребенок чувствует себя нормально?
Слушаю мам — и становится страшно за их детей
Я с первых прогулок с детьми старалась избегать компании других мам. Не хочу обсуждать работу (а к этому обязательно все сведется).
Свежие комментарии