Есть вопрос. Можно ли ребенку картофельные чипсы?

Отвечает гастроэнтеролог (GMS Clinic), кандидат медицинских наук, ведущий телеграм-канала GastroPub Алексей Головенко.
Существуют опасения, что продукты, приготовленные в многократно использованном масле, канцерогенны, и в них есть вещества, которые могут привести к онкологическим заболеваниям.
Главная опасность чипсов в том, что ребенок может решить начать есть только их, вместо еды, богатой витаминами и полезными веществами. Если постоянно есть чипсы, то этих веществ попросту будет не хватать. Поэтому чипсы нужно стараться ограничивать.
Что касается количества, то тут нет какой-то нормы: смотрите на пищевые привычки ребенка.
Если видите, что когда он ест чипсы дважды в неделю, начинает отказываться от другой еды, то надо сократить. А если просит каждые два дня, но при этом ест все остальное (каши, молоко, фрукты, овощи), то вреда нет. От пачки в день ничего страшного не будет.
