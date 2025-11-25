Есть вопрос. Можно ли ребенку картофельные чипсы?

Существуют опасения, что продукты, приготовленные в многократно использованном масле, канцерогенны, и в них есть вещества, которые могут привести к онкологическим заболеваниям.

Это так, но для этого надо питаться десятилетиями только этими продуктами на завтрак, обед и ужин: картофелем фри, беляшами в масле, чипсами и пр. В самих чипсах ничего фантастически опасного нет: нет такого, что ребенок двух лет съел пачку чипсов, и нужно срочно ехать в больницу.