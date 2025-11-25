РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Вот такой закон вы и написали......Русскую девочку н...
  • Ирина Некрасова
    Не взять русского ребенка в российскую школу - это не "перегиб", а преступление! За такое гнать надо с насиженных мес...Русскую девочку н...
  • Федор Родников
    Евреи мечтают,что после прихода Мошиаха каждый из них получит по 11 рабов и во владение весь мир без всяких гоев,мусу...Русскую девочку н...

Есть вопрос. Можно ли ребенку картофельные чипсы?

Отвечает гастроэнтеролог (GMS Clinic), кандидат медицинских наук, ведущий телеграм-канала GastroPub Алексей Головенко.

Гид по материнству и детству
ребенок
Источник: Unsplash

Существуют опасения, что продукты, приготовленные в многократно использованном масле, канцерогенны, и в них есть вещества, которые могут привести к онкологическим заболеваниям.

Это так, но для этого надо питаться десятилетиями только этими продуктами на завтрак, обед и ужин: картофелем фри, беляшами в масле, чипсами и пр. В самих чипсах ничего фантастически опасного нет: нет такого, что ребенок двух лет съел пачку чипсов, и нужно срочно ехать в больницу.

Главная опасность чипсов в том, что ребенок может решить начать есть только их, вместо еды, богатой витаминами и полезными веществами. Если постоянно есть чипсы, то этих веществ попросту будет не хватать. Поэтому чипсы нужно стараться ограничивать.

Что касается количества, то тут нет какой-то нормы: смотрите на пищевые привычки ребенка.

Если видите, что когда он ест чипсы дважды в неделю, начинает отказываться от другой еды, то надо сократить. А если просит каждые два дня, но при этом ест все остальное (каши, молоко, фрукты, овощи), то вреда нет. От пачки в день ничего страшного не будет.
Ссылка на первоисточник
наверх