Когда на самом деле надо удалять миндалины (и когда — нет)

Хронический тонзиллит связан более чем с сотней заболеваний, многие из которых даже в наше время с трудом поддаются лечению. Удалить миндалины кажется многим врачам лучшим решением проблемы. Какой вред это может нанести ребенку, рассказывает детский врач-отоларинголог Иван Лесков.

Традиционно лор-врачи считают, что пациента после удаления миндалин (тонзиллэктомия) можно не наблюдать – все проблемы после операции остаются в прошлом. Оказалось, что дела обстоят, мягко говоря, не совсем так.

С другой стороны, действительно есть ситуации, при которых даже современная медицина не может предложить ничего иного, кроме удаления миндалин. Их очень немного.

Если у ребенка более 7 эпизодов стрептококковых ангин в год

Современные учебники по оториноларингологии рекомендуют в этом случае удаление миндалин. В кабинетах районных поликлиник это трансформируется в нехитрую формулу: если у ребенка бывают частые ангины, миндалины надо удалять.

Здесь есть важный нюанс. При каждой ангине должно быть хоть как-то подтверждено, что она именно стрептококковая (при осмотре ангины, вызванные разными возбудителями, выглядят неотличимо друг от друга).

При каждой ангине врач должен проводить экспресс-тест на стрептококк

Набор для самостоятельной диагностики стрептококка можно купить в аптеке. При выявлении стрептококковой инфекции врач просто обязан назначить антибиотики. Это и есть правильное консервативное лечение.

Если на фоне такого лечения ситуация с ангинами не поменяется, только тогда следует думать об удалении миндалин. Но поверьте – чаще бывает по-другому. Стрептококк, в отличие от других злокозненных бактерий, не умеет сопротивляться правильно проводимой терапии антибиотиками и просто погибает.

При повторном гнойном воспалении

Перитонзиллярный абсцесс – это гнойное воспаление тканей, к которым прилежат небные миндалины. Само по себе это состояние очень неприятно, но самое главное – от этих тканей между мышцами шеи идет прямая дорога в средостение – комплекс органов между легкими (кстати, там кроме всего прочего, находится и сердце).

Если врачи не успеют вам помочь (то есть начать лечение антибиотиками и вскрыть абсцесс), гной по этому пути может спуститься в средостение, и тогда разовьется гнойный медиастинит. Это осложнение смертельно опасно даже в наше время.

Если перитонзиллярный абсцесс вдруг повторится, от удаления миндалин лучше не отказываться – слишком высок риск опасных осложнений.

Если есть осложнения на сердце, почки или суставы

Этих осложнений очень много – ревматическое поражение суставов, клапанов сердца, аутоиммунное поражение почек – все это если и лечится, то долго и трудно. И когда возможная причина осложнения – воспаление, тлеющее на миндалинах, то их и правда лучше удалить.

Здесь крайне важно до удаления доказать, что к осложнению действительно привела инфекция на миндалинах, – для этого нужно пройти консультацию у ревматолога, кардиолога (если беспокоит сердце) или нефролога (если почки) плюс сдать совсем небольшое количество анализов.

Чаще всего ЛОР-врачи назначают три анализа – Асл-О, С-реактивный белок и ревматоидный фактор. Если повышены все три показателя – воспаления, активности стрептококка и наличия аутоиммунного процесса – стоит задуматься об удалении миндалин.

Если не помогает консервативная терапия

Здесь все просто. Оценивать консервативное лечение как эффективное или неэффективное стоит только тогда, когда это лечение проводили в полном объеме.

Когда операцию назначают напрасно: три ситуации

При увеличении небных миндалин. У детей увеличение небных миндалин – физиологическое состояние. Оно связано с формированием иммунитета, который появляется в результате контакта с бактериями и вирусами – как раз на небных миндалинах и на аденоидах.

Из-за частых респираторных инфекций. Согласно статистике, от 90 до 95% всех респираторных инфекций, которые переносит человек, – это вирусные инфекции. В ответ миндалины увеличиваются в размерах, однако очаги инфекции на них не формируются. Так что удаление миндалин из-за вирусных инфекций не приводит к снижению частоты заболеваний ОРВИ, в особенности – у детей.

Наоборот, в первые годы после удаления миндалин ОРВИ становятся более частыми, на смену острым назофарингитам приходят ларингиты и вирусные бронхиты.

Если на миндалинах «пробки». Считается, что постоянное образование «пробок» в лакунах миндалин – это показание к их удалению. На самом же деле, в подавляющем большинстве случаев, содержимое лакун миндалин – остатки пищи, справиться с регулярным скоплением которых можно при помощи простых гигиенических мер.