Собрать необходимые ингредиенты для приготовления творожного торта со сгущенкой без выпечки.

Фото 1

У меня желе было со вкусом манго-персик, поэтому в качестве фруктовой составляющей я взяла манго, которое нарезала мелким кубиком.

Фото 2

Мягкий творог выложить в емкость для смешивания и добавить к нему сгущенное молоко.

Фото 3

В ковш налить молоко и довести его до кипения. В горячем молоке развести сухое желе и быстрорастворимый желатин.

Фото 4

Желейную смесь влить в творожную массу, добавить манго. Хорошо перемешать.

Фото 5

Форму выстелить пищевой пленкой. В подготовленную форму переложить творожную массу.

Фото 6

Поверх выложить печенье савоярди, немного вдавливая его в творожную массу. Можно использовать небольшом пресс. Отправить торт в холодильник на несколько часов для застывания.

Фото 7

Творожный торт со сгущенкой без выпечки готов. Приятного аппетита!

Фото 8

Фото 9