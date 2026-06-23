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Творожный торт со сгущенкой без выпечки

Нежный десерт без выпечки. Вкус торта можно менять, используя разные сезонные ягоды и подходящее к ним по вкусу желе.

Ингредиенты

Мягкий творог - 450 г

Сгущенное молоко - 120-150 г

Манго (или ягоды по вкусу) - 150 г

Молоко - 250 мл

Желатин - 10 г

Желе фруктовое или ягодное сухое - 33 г

Печенье савоярди - 7 шт.

  • 125 кКал
  • 4 ч. 30 мин.
  • Б: 7.88
  • Ж: 2.18
  • У: 18.12

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Собрать необходимые ингредиенты для приготовления творожного торта со сгущенкой без выпечки.

 

Фото 1

 

 

У меня желе было со вкусом манго-персик, поэтому в качестве фруктовой составляющей я взяла манго, которое нарезала мелким кубиком.

 

Фото 2

 

 

Мягкий творог выложить в емкость для смешивания и добавить к нему сгущенное молоко.

 

Фото 3

 

 

В ковш налить молоко и довести его до кипения. В горячем молоке развести сухое желе и быстрорастворимый желатин.

 

Фото 4

 

 

Желейную смесь влить в творожную массу, добавить манго. Хорошо перемешать.

 

Фото 5

 

 

Форму выстелить пищевой пленкой. В подготовленную форму переложить творожную массу.

 

Фото 6

 

 

Поверх выложить печенье савоярди, немного вдавливая его в творожную массу. Можно использовать небольшом пресс. Отправить торт в холодильник на несколько часов для застывания.

 

Фото 7

 

 

Творожный торт со сгущенкой без выпечки готов. Приятного аппетита!

 

Фото 8

 

 

 

Фото 9

 

 

Творожный торт со сгущенкой без выпечки, рецепт с фото
Фото 10
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