Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Собрать необходимые ингредиенты для приготовления творожного торта со сгущенкой без выпечки.
У меня желе было со вкусом манго-персик, поэтому в качестве фруктовой составляющей я взяла манго, которое нарезала мелким кубиком.
Мягкий творог выложить в емкость для смешивания и добавить к нему сгущенное молоко.
В ковш налить молоко и довести его до кипения. В горячем молоке развести сухое желе и быстрорастворимый желатин.
Желейную смесь влить в творожную массу, добавить манго. Хорошо перемешать.
Форму выстелить пищевой пленкой. В подготовленную форму переложить творожную массу.
Поверх выложить печенье савоярди, немного вдавливая его в творожную массу. Можно использовать небольшом пресс. Отправить торт в холодильник на несколько часов для застывания.
Творожный торт со сгущенкой без выпечки готов. Приятного аппетита!
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