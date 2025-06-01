За месяц семья мигрантов может заработать до ₽125 тыс на одних только соцвыплатах

— для сравнения, средний доход русской многодетной семьи в 2 раза меньше, а пособий она и вовсе может не увидеть из-за бюрократического ада
Русские семьи из бюджета, рассчитанного только на них и больше ни на кого, зачастую не получают ничего или вовсе оказываются (https://t.me/readovkanews/83142) за «бортом» социальных пособий и выплат, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«Согласно порядку выплаты пособия, оно выплачивается, если доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Как правило, в многодетных семьях мигрантов трудится мужчина, а женщина занимается воспитанием детей. В раскладе на одного члена семьи — это ниже одного прожиточного минимума. Учитывая, что пособие определяется на уровне прожиточного минимума в субъекте Федерации, получается более ₽100 тыс», — отметила Останина в разговоре с Readovka.
Русским же родителям зачастую приходится идти на различные ухищрения (https://t.me/readovkanews/78398) ради выплат — жертвовать рабочим стажем, переходить на низкооплачиваемую работу и бегать по кабинетам, умоляя помочь им и сделать шаг навстречу.
С днём защиты детей!
Свежие комментарии