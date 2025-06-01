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За месяц семья мигрантов может заработать до ₽125 тыс на одних только соцвыплатах

 — для сравнения, средний доход русской многодетной семьи в 2 раза меньше, а пособий она и вовсе может не увидеть из-за бюрократического ада

Русские семьи из бюджета, рассчитанного только на них и больше ни на кого, зачастую не получают ничего или вовсе оказываются (https://t.me/readovkanews/83142) за «бортом» социальных пособий и выплат, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, сейчас пособие на ребенка составляет пресловутые ₽12-13 тыс, которые уходят подходящим по критериям малоимущим мигрантам. В то же время для русской семьи порой решающими становятся лишние ₽200, провоцирующие отказ в выплате. Мигранты же быстро прознали, что на пособиях, предназначенных для русской матери и ребенка, можно почти что озолотиться. Поставка на поток такого «конвейера» заметна — около ₽125 тыс «перепадает» семье мигрантов с пятью детьми. И это официальная цифра «заработка», напомнила Останина.

«Согласно порядку выплаты пособия, оно выплачивается, если доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Как правило, в многодетных семьях мигрантов трудится мужчина, а женщина занимается воспитанием детей. В раскладе на одного члена семьи — это ниже одного прожиточного минимума. Учитывая, что пособие определяется на уровне прожиточного минимума в субъекте Федерации, получается более ₽100 тыс», — отметила Останина в разговоре с Readovka.

Русским же родителям зачастую приходится идти на различные ухищрения (https://t.me/readovkanews/78398) ради выплат — жертвовать рабочим стажем, переходить на низкооплачиваемую работу и бегать по кабинетам, умоляя помочь им и сделать шаг навстречу.

Все это подводит к логичному выводу, что необходимо на законодательном уровне облегчить процедуру получения пособий для русских семей, убрав излишнюю бюрократизацию и, напротив, усложнив ее для приезжих. Нечто подобное уже озвучивал вице-спикер Госдумы Петр Толстой — он предложил придерживаться принципа «один приехал — один выехал», ограничивая прибывание на территорию РФ членов семей иностранных работников, которые по итогу и становятся получателями пособий.

С днём защиты детей!

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