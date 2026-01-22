РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Титова
    Спасибо за идею! У нас в семье очень уважают горячие бутерброды! Мы их делаем и сладкими с творогом, и похожими на ...Горячие луковые б...
  • Ингерман Ланская
    пугнуть воспитателя.Воспитатель пугае...

Почему хамелеон меняет цвет: объяснение для детей и советы родителям

Когда ребёнок видит хамелеона, он думает, что это волшебное животное: только что зелёный — и вдруг становится коричневым или даже ярко-жёлтым. Часто кажется, что хамелеон делает это, чтобы «слиться с фоном» и стать невидимым. Это правда, но только частично. У изменения цвета есть несколько важных причин, и все они помогают хамелеону жить и выживать.

Журналист, филолог
freepik
Источник: freepik

Почему хамелеон меняет цвет

На коже хамелеона есть особые клетки, которые работают как микроскопические цветные пластиночки. Когда хамелеон получает сигнал от мозга — испуг, злость, желание согреться или спрятаться — эти клеточки меняют своё положение. Свет по-разному отражается от кожи, и хамелеон становится другого цвета.

Обычно хамелеон меняет цвет по трём причинам:

Во-первых, маскировка. Когда хамелеону нужно спрятаться, его кожа становится похожей на окружающий фон: листья, ветки, кора. Это помогает ему прятаться от хищников и подкрадываться к добыче.

Во-вторых, общение. Хамелеоны «разговаривают» цветом. Если он хочет показать, что зол или защищает свою территорию, он становится ярче. Если боится — наоборот, темнеет или бледнеет.

В-третьих, контроль температуры. Хамелеон — холоднокровное животное. Когда ему холодно, он делает кожу более тёмной, чтобы сильнее впитывать солнечное тепло. Когда жарко — становится светлее, чтобы отражать тепло и не перегреваться.

Если объяснить ребёнку проще: хамелеон меняет цвет не ради красоты, а чтобы спрятаться, поговорить и регулировать своё тепло.

Как объяснить ребёнку на примере

Можно сравнить хамелеона с футболкой: тёмная греет сильнее, светлая — меньше.

Так же поступает хамелеон, только он «меняет футболку» прямо из своей кожи.

Ещё можно предложить ребёнку представить светофор: красный — опасность, зелёный — спокойствие. Хамелеоны тоже «показывают настроение» цветом.

Если поблизости есть игрушка-хамелеон, можно играть, меняя ему цвета в зависимости от «настроения» — так ребёнок быстрее поймёт логику.

Советы родителям

  • Говорите просто: «Хамелеон меняет цвет, потому что так он общается, прячется и регулирует своё тепло».
  • Важно развенчать миф: хамелеон не становится «невидимкой» под любой фон. Он может менять только те оттенки, которые позволяют клетки кожи.
  • Не нужно придумывать «магические» объяснения — реальные причины ничуть не менее интересные.
  • Если ребёнку нравится биология, можно показать фотографии хамелеона в разном освещении или движении — это удивительное зрелище.

Когда ребёнок понимает, что хамелеон меняет цвет не по волшебству, а благодаря особенностям своей кожи и поведения, он начинает видеть, как умно устроен животный мир. Такие вопросы помогают развивать наблюдательность, интерес к природе и понимание того, что у каждого животного есть свои уникальные способы приспособления.

Ссылка на первоисточник
наверх