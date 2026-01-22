Почему хамелеон меняет цвет: объяснение для детей и советы родителям

Когда ребёнок видит хамелеона, он думает, что это волшебное животное: только что зелёный — и вдруг становится коричневым или даже ярко-жёлтым. Часто кажется, что хамелеон делает это, чтобы «слиться с фоном» и стать невидимым. Это правда, но только частично. У изменения цвета есть несколько важных причин, и все они помогают хамелеону жить и выживать.