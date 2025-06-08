Чиновники заставили уволиться учителя: тот рассказал о нищенских зарплатах

Одной из тяжелейших проблем отечественного образования является система управления этой сферой. И в частности, кадровый состав управленцев. Десятилетиями складывалась такая ситуация, что в отделы народного образования шли те, у кого совсем ничего не получилось в педагогике, или те, кто не хотел тянуть лямку в школе за копейки.

Депутат заксобрания Алтайского края Александр Волобуев (КПРФ) вынужден был уволиться из барнаульской школы № 3 в связи с давлением властей на директора. Он написал заявление об уходе по «собственному желанию».

Волобуев, преподававший географию, рассказал о низких выплатах педагогам, работающим на государственных выпускных экзаменах. Компенсации в Алтайском крае за участие в проведении ЕГЭ и ОГЭ оказались одними из самых низких в России и несопоставимы с нагрузкой. Он рассказал, что за организацию экзамена получил 108 рублей.

«Что же повлияло на мое решение? Конечно, зная, чем всё может обернуться, я был готов к давлению. Но ход, который сделал комитет по образованию [мэрии Барнаула] „не ранил“ — „убил“: либо ты уходишь сам, либо директору школы не продляют контракт, что означает приход нового „назначенца“, который будет наводить свои порядки. К чему это может привести, мы видим на примере 75 школы, где в последние пару лет уволилось до 70% коллектива, — написал Волобуев в своём телеграм-канале. — Подставлять школу из-за самодурства „образовательных“ чиновников я не хочу. Готов „в пух и прах“ отстаивать свою позицию перед противниками, но не готов подставлять тех людей, которых не считаю чужими».

Система устраняет не первопричины недовольства, а тех, кто пытается бороться с проблемами.

«От этого молодежь не идет работать в школы, а кто идёт быстро „уходит“», — отметил он.

Напомним, что депутатство на муниципальном и региональном уровне — это почти всегда общественная нагрузка, за которую политики не получают деньги из бюджета.

В 2024 году Волобуев временно устраивался в барнаульскую школу №10, чтобы на себе испытать, что такое быть российским учителем. Он подробно рассказывал о проблемых, с которыми сталкиваются педагоги. Тогда за 43 дня ему начислили 37 тыс. 732 рубля 62 копейки, из которых 4,9 тыс. рублей ушло на НДФЛ.

Кстати, чиновники от образования в Барнауле совсем недавно уже успели вляпаться в скандалище. Накануне 9 мая на здании министерства образования появился плакат с шестипалым бойцом в форме союзной армии США. Профессиональный уровень и кругозор алтайских руководителей образования таков, что они доверили «рисовать» плакат ИИ, у самих найти в фотобанке с миллионов снимков подходящую «картинку» ума, видимо, не хватило.

Совсем недавно мы рассказывали о диком случае в Саратове, где чиновники затравили учителя средней школы за то, что та поставила с детьми патриотический спектакль по повести Валентина Катаева «Сын полка», про мальчика-сироту Ваню Солнцева, который становится «сыном полка» и мужественно сражается за Родину. В спектакле была сцена, в которой фашистская переводчица допрашивает главного героя — мальчика-сироту Ваню Солнцева. Фашистская переводчица, конечно же, была со свастикой на рукаве.

После этого учителя - Веру Башкову - вызвали в департамент, где, по словам ее мужа, чиновница Лариса Сорокина "в грубой форме отчитала педагога", потребовала снять с груди Георгиевскую ленточку со словами "понацепили", а затем настояла на увольнении учительницы.

И только широкая огласка предотвратила этот акт самодурства.

Впрочем, недалеко ушел от своих подчиннных и министр Кравцов со своей министерской командой. Там ко Дню космонавтики разместили на сайте плакат, на котором неизвестный мужчина в скафандре с закрытым стеклом (!), прямо на стартовой площадке держит на руках неизвестно как попавшую на закрытый объект девочку.

Так что, стыд и боль за состояние отечественного образования не только не проходят, но и с каждым днем становятся невыносимы.