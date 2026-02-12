Бабушка не любит внука. Как быть?

Психотерапевт Марина Новикова подсказывает, что родитель может сказать ребенку в такой ситуации: «Когда я понимаю, что бабушка не находит время, чтобы посидеть с тобой, мне становится грустно и немного обидно. В то же время я рад(а), что у бабушки есть много времени для себя. Мы не можем заставить бабушку изменить свое решение проводить больше времени с тобой, но можем рассказать ей, как это было бы приятно для тебя и для меня».