Взлет - посадка. Как хотят готовить педагогов.

В ходе горячей фазы войны на уничтожение против России, войны гибридной – в том числе информационной и образовательной – министр просвещения Сергей Кравцов продолжает удивлять своими токсичными предложениями. В кулуарах завершившегося ПМЭФ Кравцов заявил, что учителей 5-9 классов, оказывается, можно готовить в колледжах – профильные педвузы оканчивать для этого вдруг стало необязательно. Качество подготовки молодых педагогов после такой «реформы» можете представить сами. Параллельно зафиксирован провал в уровне знаний российских школьников по итогам очередного ЕГЭ – и новая логичная волна критики от традиционалистов в образовании, требующих вернуть наконец выпускные экзамены вместо этой химеры. Добавим к этому перехват контроля над учебными программами ведомства при РАО, которое фактически двигает глобальную повестку «Образования-2030» от ЮНЕСКО – через «инновационный» онлайн-конструктор программ, а учителя в этих условиях вынуждены изворачиваться. Тем более, что материалы в школьных учебниках последние два года расходятся не только с заданиями ЕГЭ, но и с теми самыми программами в конструкторе. Все ждут нормальных учебников, а пока родители вынуждены учить правила по распечаткам и в электронных дневниках. Налицо очередной загон школьников и родителей в цифру, что довершает картину жуткой работы Кравцова.

Видимо, министр Кравцов (по батюшке он, кстати – Браун) чувствует себя неприкосновенным, постоянные нагоняи от спикера Совфеда Валентины Матвиенко не очень его трогают. Потому он выдал очередное нелепейшее и опасное предложение: дескать, педагогов для 5-9 классов школы надо готовить в колледжах, а не в педагогических вузах.

«…инициатива создания нового образовательного стандарта пройдет серьезное обсуждение с профессиональным сообществом, директорами школ, представителями региональных органов власти. Проект также рассмотрит федеральное учебно-методическое объединение высшего образования (ФУМО), куда входят специалисты образовательных учреждений и работодатели.

Выпускники колледжей сегодня пользуются большой популярностью среди работодателей. А выпускники педагогических специальностей особенно востребованы: уровень их трудоустройства самый высокий среди всех отраслей», - заявил Кравцов.

Ну еще бы они были не востребованы – учителей-то сегодня катастрофически не хватает в российских школах. Кто готов за копейки фактически продаться в рабство бюрократической машине и слепо выполнять волю «эффективных менеджеров»-директоров школ? Однако что будет с уровнем преподавания в целом, с педагогическими кадрами и знаниями будущих поколений, если так резко понизить качество подготовки учителей. На эту тему справедливо высказался лидер СР Сергей Миронов, остается только привести его слова:

«Очевидно, что следует отказаться от инициативы по переводу из вузов в техникумы подготовки школьных учителей для 5–9-х классов. Для работы в школе нужно высшее педагогическое образование.

Господа чиновники, одумайтесь! Снижать уровень подготовки школьных учителей категорически нельзя. Обучением педагогов должны заниматься профильные вузы. Под это вполне обоснованно «заточены» образовательные программы, основа которых была сформирована ещё в советское время. Система среднего профобразования в основном готовила будущих педагогов для детских садов, и это неслучайно. Там совсем другой уровень, а если специалист планировал дальше развиваться в системе образования, то ему нужно было обязательно оканчивать педагогический вуз.

Конечно, нам обещают, что перед запуском этого чудовищного нововведения в министерстве обсудят новый образовательный стандарт с профессиональным сообществом, директорами школ, представителями региональных органов власти, но это все полная ерунда. Я хорошо знаю, как проходят многие такие «общественные обсуждения». Все встанут по стойке смирно и скажут «да». Никто слово против не скажет, потому что директора школ заинтересованы в притоке молодых кадров. Учителей в школах сейчас катастрофически не хватает, и очень жаль, что затыкать эти кадровые дыры планируется за счёт снижения общего уровня подготовки педагогов.

...после того, как предметы в средней школе начнут преподавать учителя со средним педагогическим образованием, ситуация многократно ухудшится. Призываю Министерство просвещения отказаться от этой сомнительной затеи. В противном случае его нынешнее руководство войдёт в историю как разрушители школьного образования», - справедливо подытожил Миронов.

Даже близкий к АП известный ТГ-канал «Незыгарь» отметил, что в высоких кабинетах Кравцову уже прилетело за такую попытку слома педагогической системы:

«Предложение министра просвещения России Сергея Кравцова ввести в системе среднего профессионального образования программы по подготовке учителей основной школы уже обернулось серьезным скандалом. По заявлению инсайдеров, инициатива практически в одночасье расколола педагогическое сообщество.

Кроме того, инициатива рискует ударить и по педагогическим вузам: теоретически, если идея, озвученная министром Кравцовым, будет реализована, то автоматически встает вопрос о востребованности столь большого количества профильных учебных заведений. Инсайдеры полагают, что при реализации подобного сценария количество бюджетных мест, распределяемых в пользу педвузов, будет секвестировано – потоки госфинансирования перераспределятся в пользу колледжей.

Наблюдатели склонны считать, что данный кейс красноречиво продемонстрировал необходимость максимально выверенного представления любых важных нововведений в период политической турбулентности и продолжающейся эскалации на внешнем контуре», - сообщает «Незыгарь».

В самом деле, против нас-то сегодня воюют фактически новые адепты плана «Ост» для русских. То есть деградация нашей педагогики – просто их мечта. Они должны аплодировать стоя такому предложению Кравцову. Но параллельно деградирует и сама система передачи знаний, что ярко показывают результаты ЕГЭ, которыми тот же министр любил ранее хвалиться.

В этом году выпускница 11-го класса Вологодского многопрофильного лицея Олеся Блинова стала единственной российской школьницей, которая за три сданных экзамена получила максимальные оценки, набрав в сумме 300 баллов. Как сообщает группа Вологодского многопрофильного лицея в соцсетях, Олеся сдавала ЕГЭ по химии, русскому языку и профильной математике. И если руководствоваться голыми цифрами, что любит делать Кравцов, когда ему это выгодно, получается, что при нем качество образования упало в 26 раз (!). Статистикой на основе официальных данных делится ресурс «Обучение ПРО».

Олеся Блинова, конечно, молодец, но в предыдущие годы она не было единственной 300-балльницей. Более того, были и 400-балльники. Вот какая ситуация выходит по высшему баллу на ЕГЭ:

2020: 400 - 2 человека, 300 - 26 человек.

2021: 400 - 1 человек, 300 - 16 человек.

2022: 400 - 1 человек, 300 - 16 человек.

2023: 400 - 0 человек, 300 - 1 человек (результат пока предварительный)

Более того, число 200-балльников тоже стабильно снижается. В 2020 г. таких выпускников было 533, в 2021 г. – уже 409.

«Показывают ли эти результаты, что качество образования в стране деградирует и ежегодно ухудшается? Вряд ли. Но эти результаты ярко демонстрируют, что ЕГЭ уже давно не выпускной экзамен из школы, а исключительно вступительный экзамен в вузы. Значит, необходимо перенести проведение ЕГЭ из школы в вузы или другие места, возможно, специализированные центры сдачи ЕГЭ, ИРО и др. Школа не должна иметь отношения к этому процессу. Школа должна учить», - отмечают аналитики в образовании.

Остается только добавить – критерием полученных знаний по школьной программе вновь должны стать государственные выпускные экзамены. Сочинение, письменные контрольные по математическим дисциплинам, устные билеты – по филологическим. Все, как было до начала дикого тестового эксперимента над русской/советской школой под названием ЕГЭ. Сегодня перед образованием стоит еще одна большая опасность – упразднение всех традиционных критериев оценки знаний в пользу «персональной траектории», «цифрового портфолио», фактически, личного рейтинга и сегрегации детей, которую активно продвигают форсайтщики-глобалисты. А они у нас сегодня на коне во всех эшелонах власти, так что эту угрозу нельзя игнорировать.

Одним из их деструктивных инструментов стал обновленный ФГОС и конструктор рабочих программ. Учителя в школах ныне продолжают массово жаловаться (https://t.me/aboutschools/2828) на вопиющие факты несоответствия учебников по разным предметам с темами конструктора рабочих программ на ЕДСОО: по их словам, примерно 70% предложенных тем и близко не соответствуют содержанию учебников.

Еще в июне 2022 г. родительская общественность отмечала, что педагоги давно (и безрезультатно) жалуются, что содержание школьных учебников не соответствует заданиям ЕГЭ, а теперь еще и учителям ни в одном учебнике не найти того, что их заставляют прописывать с помощью «инновационного» конструктора рабочих программ от Минпросвета. Этот конструктор создан в соответствии с новыми ФГОС. То есть вместо справедливого требования родителей, ученых, педагогов и гражданских активистов СРОЧНО ВОССТАНОВИТЬ единое образовательное пространство, определиться с единой линейкой учебников по ключевым предметам и т.д. Минпросвет делает прямо противоположное – уничтожает важнейшую роль бумажного учебника как такового (причем учителям на рабочих совещаниях прямо так и говорят – не ориентироваться на учебники - см. комментарии учителей). Очевидно, все это делается с целью пересаживания детей за компьютеры, на «цифровые образовательные платформы», чтобы как можно меньше прибегать к бумажным учебникам.

Из-за того, что рабочие программы часто не бьются с учебниками, родители вынуждены постоянно получать файлы (с правилами, домашними заданиями и т.д.) от учителей. Обычно их публикуют в электронном дневнике. Отказники либо те родители, которые страдают от сбоев в ЭЖД, вынуждены постоянно дергать других родителей и сопровождать весь учебный процесс. Это создает негативную атмосферу в коллективе и самое главное – делает невозможным полноценное изучение предмета, ибо на руках у детей только отдельные листики с правилами, которые легко теряются. У ребенка в голове каша, и если он что-то забыл, нет никакой возможности повторить. К экзаменам и контрольным готовиться таким образом просто нереально.

Выходит, что министр Кравцов-Браун, разработчики новых ФГОСов и Ко специально создают в мелочах невыносимые условия, чтобы загнать детей в цифру и сформировать ненависть к образовательному процессу. Очень тонкая разрушительная работа. Если бы их антиреформы были более глобальны, все бы сразу заметили, а так- типа мелочи, как будто типа небольшие недоработки, а в результате получается - катастрофа!

В завершение отметим важную деталь: конструктор учебных программ для учителей – разработка Института стратегии развития образования (ИСРО) РАО. И это же заведение является ответственным за разработку печально известных «Разговоров о важном». А научный руководитель ИСРО С. В. Иванова еще и возглавляет кафедру ЮНЕСКО по глобальному образованию. То есть за разрушением российского традиционного образования стоят те же глобалисты-трансгуманисты. Ну кто бы мог подумать?

Так что чистка кадров в министерствах, цифровых и глобалистских стратегий в отечественном образовании и их проводников становится первоочередной, жизненно важной задачей для обеспечения суверенитета и безопасности России. Пока в верховной власти это не осознали, а завтра может быть поздно.