Почему Плутон перестали считать планетой: простое объяснение для детей

В 2006 году Международный астрономический союз принял правило, по которому планета в Солнечной системе должна подходить под три условия.

Она должна обращаться вокруг Солнца, быть достаточно массивной, чтобы стать почти круглой, и расчистить область рядом со своей орбитой от других похожих объектов. Плутон подходит под первые два условия, но не подходит под третье. Поэтому его отнесли к карликовым планетам.