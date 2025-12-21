Развитие речи у детей: что влияет на этот процесс

Множество факторов имеет значение — от эмоционального контакта со значимыми взрослыми до активного развития мелкой моторики. Правильно выстроенные занятия с ребенком — как дома, так и у специалистов — помогают ему более эффективно освоить язык и речь, а заодно развить образное и логическое мышление, понять ассоциативные связи, стать более восприимчивым к информации (1).