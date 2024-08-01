Пять плюсов позднего материнства

Путешествия, тусовки, работа — все это после 30 по-прежнему важно и нужно, но уже совсем не так, как в 25.

Будущая мама уже успела и нагуляться, и наработаться, и— пришло время для совершенно нового опыта. Конечно, в любом возрасте женщине будет немного жаль своей вольной додекретной жизни, но чем старше человек, тем четче он расставляет приоритеты и лучше понимает, что важно, а что не очень.