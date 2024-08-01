Пять плюсов позднего материнства

Несмотря на все сложности зрелого материнства, у решения родить первенца в 35+ есть и свои преимущества.
Готовность быть матерью
Путешествия, тусовки, работа — все это после 30 по-прежнему важно и нужно, но уже совсем не так, как в 25.попутешествовать — пришло время для совершенно нового опыта. Конечно, в любом возрасте женщине будет немного жаль своей вольной додекретной жизни, но чем старше человек, тем четче он расставляет приоритеты и лучше понимает, что важно, а что не очень.
Такая женщина как наполненный до краев сосуд: ей есть, чем поделиться, и есть, что вложить в ребенка. Она уже понимает, как она будет его воспитывать и чему учить. И ей вряд ли захочется спихнуть малыша на родителей и навещать его только по выходным.
В этом возрасте часики тикают особенно громко, и женщине все больше хочется стать мамой. И самой хочется, и общество в лице родителей, соседей, друзей постоянно поднимает этот вопрос. Женщина уже не только физически давно созрела для материнства, но и готова к нему психологически и эмоционально.
Взрослая мама прекрасно понимает, что будут бессонные ночи, детские капризы, что жизнь изменится навсегда и что будет сложно. И что это просто нужно пережить.
Ответственный подход к беременности
Комментирует врач акушер-гинеколог Екатерина Антонова:
Женщины старшего возраста более ответственно подходят к своему состоянию, они готовятся и планируют беременность. Такие будущие мамы внимательно относятся к назначениям врачей, они принимают необходимые препараты, вовремя сдают анализы и проходят необходимые обследования — все это, естественно, снижает риск осложнений. К здоровью и развитию уже рожденного малыша взрослые мамы тоже подходят ответственно.
Некоторые исследования говорят о том, что женщины 35+ менее подвержены послеродовой депрессии, чем молодые девушки. Еще одним плюсом можно назвать относительно низкий процент оперативного вмешательства по сравнению с юными первородящими — это связано с более спокойным и осознанным поведением в родах.
Прочная материальная база
Финансовая автономность — ключевой плюс позднего материнства, многие считают, что он даже единственный. К 30 годам человек, как правило, не только не зависит от родителей, но и вполне может уже помогать им. Часто уже решен или приближается к решению и квартирный вопрос. То есть вам есть, где жить, есть, чем питаться и на что одеваться, и в целом понятно, откуда брать деньги ближайшие несколько лет. Это тот фундамент, на основании которого не страшно строить новую жизнь с ребенком.
Дети не только не бесплатное, но и довольно дорогое удовольствие. Развивающие игрушки и книги, удобная одежда и обувь, занятия и развлечения стоят немало. И чем старше становится ребенок, тем больше денег на него нужно.
Если для грудничка самое важное, чтобы было просто сухо, тепло и мама рядом, то ребенку постарше — помимо бытового комфорта — нужно уже хорошее образование, интересный досуг и много чего еще. Состоявшейся в профессиональном плане маме гораздо легче все это ему обеспечить.
Вы не будете белой вороной
К позднему материнству можно по-разному относиться, но сложно отрицать, что таковы современные тенденции, особенно в крупных городах. И если женщина рожает рано, то ей практически гарантировано социальное одиночество: все подруги будут заняты учебой, тусовками и путешествиями. У них в голове и в жизни будет веселое беззаботное студенчество, а у молодой мамы — только заботы о ребенке. Такие разные интересы отнюдь не сближают людей, даже если раньше у них было много общего.
После 30 у многих молодых женщин либо уже есть малыши, либо строятся серьезные планы на них — вы в любом случае будете на одной волне со своими друзьями. У вас появятся новые темы для обсуждения и поводы для дружбы. В общем, став мамой в этом возрасте, вы точно не будете чувствовать себя белой вороной.
Глобальная перезагрузка
К 35 годам часто появляется устойчивое ощущение, что все радости жизни не то чтобы закончились, но как-то поблекли. Жизнь встала на привычные рельсы и покатилась куда-то в сторону пенсии. Дом — работа, дом — работа, встреча с друзьями, отпуск, Новый год и — опять все сначала.
Дети открывают нам второе дыхание: они помогают вырваться из рутины, и пусть это замена одной рутины на другую, такая встряска часто совершенно необходима. Будущую маму ждут новые живые эмоции, новые впечатления, новое окружение, а на самом деле — совершенно новая жизнь.
«Здорово воспитывать ребенка в состоянии зрелости»: личный опыт
Элла, стала мамой впервые в 37 лет
После трех месяцев бессонных ночей, чуть не врезавшись головой в косяк двери от усталости и потери ориентации, я не могла не радоваться, что я психологически взрослая мама. Постоянно кричащий ребенок сводил с ума, целый день хотелось спать, но интуиция подсказывала, что все пройдет, что это ненадолго. Я вспоминала себя десять лет назад — сильную, молодую, только начавшую делать карьеру девушку — тогда я, скорее всего, не выдержала бы этой нагрузки и постоянной включенности. Я бы расплакалась или стала бы кричать.
Взрослая я не кричала и не плакала — просто делала то, что должна была делать.
Ребенок у меня долгожданный, и в декрете у меня никогда не возникало мысли, что я что-то пропускаю. Проектов до беременности было очень много и разных, я уже знала в чем сильна, а в чем нет. Работать совершенно не хотелось, хотелось полностью погрузиться в новую жизнь и смотреть, как быстро она развивается.
Мне кажется, где-то в районе 30 лет происходит настоящее отделение человека от его родителей, от их правил и норм поведения, осознание себя как отдельной личности, у которой есть собственная жизнь и желания. Это такая настоящая взрослость. И очень здорово воспитывать ребенка именно из этого состояния внутренней зрелости и автономности.
Для меня очень важна осознанность: я всегда анализирую, как могут повлиять наши взаимоотношения на его будущее. В молодости о таких вещах задумываешься, конечно, реже.
При всех финансовых плюсах позднего материнства лично для меня есть и один существенный минус: это здоровье, которое потрачено на работу и ипотеку, когда можно было бы родить еще парочку детей, но не сложилось.
И последнее, самое важное — я выбрала лучшего отца своему ребенку. Искала полжизни и нашла.
Свежие комментарии