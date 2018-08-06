САМЫЕ ВКУСНЫЕ ХРУСТЯЩИЕ ОГУРЧИКИ

Готовим за сутки

ИНГРЕДИЕНТЫ:

На 3 литра:

● Огурцы некрупные - 1,5 кг

● Соль каменная - 2 ст. ложки.

● Укроп с зонтиками семян - 2 ветки

● Хрен - 1-2 листа

● Лист смородины - 3 шт.

● Лист вишни - 5 шт.

● Чеснок - 6 зубчиков

● Перец горошком - 10 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Огурцы промыть, замочить в холодной воде на час. Новости СМИ2

Заливаем холодной водой, закрываем полиэтиленовой крышкой, переворачиваем, пока не растворится соль. Даём постоять 8 часов при комнатной температуре (если больше, начнут бродить), затем отправляем в холодильник. Через 12 -16 часов огурчики готовы. По этому же рецепту можно солить и на зиму. Только не обрезаем хвостики, ещё добавляем 2 листика дуба, заливаем холодной водой, закатываем и сразу в холод на хранение. Попробуйте, рецепт проверенный поколениями!