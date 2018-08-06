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Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Меня читать научил отец. Перед школой я уже мог бегло читать, причем не только детские книжки, но и газетный текст дл...Должен ли ребенок...
  • Вовладар Даров
    Не должен!!! На то и школа, чтобы научить этому!!!!Должен ли ребенок...

Самые вкусные хрустящие огурчики

САМЫЕ ВКУСНЫЕ ХРУСТЯЩИЕ ОГУРЧИКИ

Готовим за сутки
ИНГРЕДИЕНТЫ:
На 3 литра:
● Огурцы некрупные - 1,5 кг
● Соль каменная - 2 ст. ложки.
● Укроп с зонтиками семян - 2 ветки
● Хрен - 1-2 листа
● Лист смородины - 3 шт.
● Лист вишни - 5 шт.
● Чеснок - 6 зубчиков
● Перец горошком - 10 шт.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Огурцы промыть, замочить в холодной воде на час.

На дно банки сложить укроп, хрен, листья смородины и вишни. У огурцов отрезать хвостики (для лучшего просаливания, выложить в банку. Сверху - чеснок половинками зубчиков, перец горошком и соль 2 столовые ложки (если ложки меньше стандарта, с небольшой горкой).
Заливаем холодной водой, закрываем полиэтиленовой крышкой, переворачиваем, пока не растворится соль. Даём постоять 8 часов при комнатной температуре (если больше, начнут бродить), затем отправляем в холодильник. Через 12 -16 часов огурчики готовы. По этому же рецепту можно солить и на зиму. Только не обрезаем хвостики, ещё добавляем 2 листика дуба, заливаем холодной водой, закатываем и сразу в холод на хранение. Попробуйте, рецепт проверенный поколениями!

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