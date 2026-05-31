Стоит учителей и врачей сделать госслужащими — и они лишатся права голоса

Учителя и врачи должны быть обеспечены полным пакетом льгот, аналогичным тем, что предоставляются государственным служащим.

С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по развитию транспортной инфраструктуры

«Нужно, чтобы они (медики и учителя — ред.), как государственные люди, получали полный пакет всех льгот. А их зарплата равнялась двукратному размеру средней зарплаты по региону», — заявил парламентарий.

Он также отметил, что в настоящее время разрабатывается законопроект, предусматривающий присвоение учителям и медикам статуса госслужащих.

По словам депутата, именно работники сфер образования и здравоохранения обеспечивают устойчивость государства и выполняют ключевую социальную функцию. «Это люди из государственного сектора. Они воспитывают наших детей, прививают им правильные ценности, лечат, в конце концов, сохраняют страну», — подчеркнул политик.

Идея, надо сказать, благородная. Но не новая. О том, что престиж профессии учителя необходимо поднимать, у нас в последнее время говорят очень много, правда каких-то особых изменений что-то не видно.

Согласно данным Счетной палаты на весну 2025 года, которые привел в своем ТГ-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, в России не хватает порядка 30% школьных учителей. Причем с каждым годом проблема дефицита педагогических кадров только усугубляется.

Между тем, изменить правовой статус педагогических работников и приравнять их к государственным служащим по условиям пенсионного обеспечения и социальным гарантиям много раз предлагал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). В частности, эта инициатива содержалась в подготовленном им еще в 2011 году законопроекте «Образование для всех», однако документ был отклонен на этапе первого чтения.

Саму же идею в марте 2023 года подхватила первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (сегодня — уполномоченный по правам человека в РФ). В своем ТГ-канале она сообщила, что начала работу над проектом федерального закона «О статусе учителя», который предполагает значительное изменение правового положения педагогов и повышение их социального статуса до статуса государственного служащего «со всеми вытекающими последствиями, включая зарплату и социальные гарантии».

На данный момент судьба законопроекта Лантратовой неизвестна. Во всяком случае в доступных источниках информация о его текущем статусе не упоминается. Но тема среди законодателей продолжает обсуждаться.

Так, в июне прошлого года приравнять врачей и учителей к госслужащим призвал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Есть способ повысить льготы и пенсионное обеспечение тех, кто работает в государственных школах и больницах. Для этого надо приравнять врачей и учителей по статусу к госслужащим, но без тех ограничений, которые действуют в отношении представителей власти. Работать в государственных школах и больницах должно быть престижно и выгодно», — сказал Миронов.

Политик отметил, что о проблеме нехватки врачей и учителей говорят годами, но она будет только усугубляться, если ничего не предпринимать.

Потому что «специалисты стареют, так еще многие предпочитают уходить в коммерческие клиники и частные школы, где зарплаты выше, а значит выше будет и пенсия». Он привел данные Социального фонда РФ, согласно которым размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России на 1 апреля 2025 года составил около 36,2 тыс. рублей в месяц, при этом средний размер пенсии — 24 тыс. рублей в месяц.

Недавно Миронов вновь предложил распространить на педагогов льготы, которыми пользуются чиновники. В том числе досрочную пенсию по выслуге лет и единовременную субсидию на жилье.

Но почему хорошую и важную вроде бы идею до сих пор не получается реализовать?

Этот вопрос «СП» адресовала доктору философских наук, академику Российской академии образования, первому зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олегу Смолину:

— Во-первых, необходимо уточнить. Задача заключается не в том, чтобы сделать учителей и врачей госслужащими, а чтобы приравнять их к государственным служащим по социальным гарантиям.

Такие предложения вносились многократно. В том числе в рамках законопроектов «Образование для всех» и «Образование для всех в течении всей жизни». Мало того, в начале 21 века больше половины Законодательных Собраний России обратились в Государственную Думу с предложением принять такое решение. Но это сделано не было, поскольку нужны серьезные деньги, а правительство денег на образование тратить не хотело.

Напомню, на всякий случай, что в начале «нулевых» мы тратили на образование примерно 3,5% от ВВП. А, согласно письму заместителя министра финансов Павла Кадочникова, в ближайшие годы расходы на образование предполагается снижать до 3,3% и даже 3,1% от ВВП. То есть в реальных деньгах на образование государство будет тратить еще меньше. Хотя, как известно, ни одна страна не провела успешной экономической модернизации, не увеличивая вложения в эту сферу.

Международная норма — 7%. На этом мы и настаиваем. Но, к сожалению, одних только заявлений мало. В то же время наш законопроект на эту тему под условным названием «Образование для всех в течении всей жизни» уже давно лежит в Государственной Думе.

«СП»: Но был ведь еще один — «Образование для всех»?

— Всего было три. Первый мы внесли в 2011 году, второй — в 2017. Этот — третья уже версия, он был внесен в 2024 году.

Документ предусматривает поэтапное увеличение финансирования образования, поскольку иначе ключевые проблемы этой сферы не решить. Также в нем идет речь о повышении статуса педагогических работников и зарплат до уровня, который был предусмотрен президентским указом № 597.

Проблема в том, что каждый раз, когда мы поднимаем эту тему, она блокируется правительством и парламентским большинство Госдумы.

«СП»: А почему бы врачей и учителей на самом деле не принять на госслужбу?

— Потому что, если сделать учителей госслужащими, они лишатся последних педагогических свобод, которые указаны в законе об образовании. Это же, думаю, касается и медиков.

Дело в том, что статус госслужащего предполагает целый ряд юридических ограничений. Им нельзя заниматься предпринимательской деятельностью, высказываться публично и давать оценки в отношении деятельности госорганов и их руководителей, все служебные споры — только через суд.

Их проще уволить — не по Трудовому Кодексу, а по Закону о госслужбе. То есть социальных прав у них значительно меньше, а контроль строже.