  Владимир Степанян
    Сергей Кравцов - министр просвещения, это уже нецензурная брань!
  Вячеслав Денисов
    Дурак этот Кравцов! После окончания войны в 1945г., СССР за 35 лет сумел стать сильнейшей державой, с которой считалс...
  Татьяна Титова
    Присоединяюсь!

Почему не растёт зарплата у учителей

Оклады педагогов повышаются за счет выплат и стимулирующих, а зарплаты не растут или вообще снижаются.

Рядовые учителя наблюдают это уже несколько лет. Что происходит в последнее время с зарплатами учителей, видно по расчётным листам. Многие говорят, что перестали платить за проверку тетрадей, работу в кабинете и руководство РМО.

Но я заметила, что их приплюсовали к окладам. Таким образом, оклад вроде как подрос, а на руки дали столько же. Ведь, как не перекладывай из одного кармана в другой, сумма не увеличится.

А теперь и стимулирующие выплаты уменьшились, чтобы оклад ещё визуально подрос. Выплаты эти приближаются к нулю. Недалёк тот час, что скоро перекладывать будет нечего и оклад перестанет расти.

Почему после повышения оклада зарплата не увеличилась?

Об этом администрация отвечает, не задумываясь. Количество учеников в школе с каждым годом уменьшается, поэтому ученикочас тоже становится меньше. В результате зарплата не может расти, хорошо, что не уменьшается. Радуйтесь этому. Эта байка гуляет много лет.

А теперь вот о новой системе оплаты труда читаем. В проигрыше по зарплате будут учителя иностранных языков и информатики, ведь у них класс делится на 2 группы, учеников мало. Учителя, работающие в профильных классах тоже пострадают, ведь наполняемость в профильном классе может быть меньше из-за деления на несколько подгрупп. Думаю, этот вопрос решат путём доведения зарплаты до МРОТ.

Коэффициент сложности по предметам тоже будет влиять на зарплату

А каковы критерии для определения сложности того или иного предмета?

Так получается, что самыми несложными окажутся физкультура, изобразительное искусство, труд. И что делать этим учителям? Один выход - становиться многостаночниками. Мы уже видим, что математику в школе ведёт трудовик, а географию учитель физкультуры.

Про отмену выплат за квалификационную категорию тоже идут разговоры. Тогда о каком росте педагогического мастерства можно говорить, ведь исчезает стимул для этого.

