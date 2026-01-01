Почему не растёт зарплата у учителей

Оклады педагогов повышаются за счет выплат и стимулирующих, а зарплаты не растут или вообще снижаются.

Рядовые учителя наблюдают это уже несколько лет. Что происходит в последнее время с зарплатами учителей, видно по расчётным листам. Многие говорят, что перестали платить за проверку тетрадей, работу в кабинете и руководство РМО.

А теперь и стимулирующие выплаты уменьшились, чтобы оклад ещё визуально подрос. Выплаты эти приближаются к нулю. Недалёк тот час, что скоро перекладывать будет нечего и оклад перестанет расти.

Почему после повышения оклада зарплата не увеличилась?

Об этом администрация отвечает, не задумываясь. Количество учеников в школе с каждым годом уменьшается, поэтому ученикочас тоже становится меньше. В результате зарплата не может расти, хорошо, что не уменьшается. Радуйтесь этому. Эта байка гуляет много лет.

А теперь вот о новой системе оплаты труда читаем. В проигрыше по зарплате будут учителя иностранных языков и информатики, ведь у них класс делится на 2 группы, учеников мало. Учителя, работающие в профильных классах тоже пострадают, ведь наполняемость в профильном классе может быть меньше из-за деления на несколько подгрупп. Думаю, этот вопрос решат путём доведения зарплаты до МРОТ.

Коэффициент сложности по предметам тоже будет влиять на зарплату

А каковы критерии для определения сложности того или иного предмета?

Про отмену выплат за квалификационную категорию тоже идут разговоры. Тогда о каком росте педагогического мастерства можно говорить, ведь исчезает стимул для этого.